Sanidad publica las listas definitivas del MIR 2026 a sólo una semana del examen con un récord de 16.763 aspirantes

El examen comenzará a las 14:00 horas, dos horas antes que en años anteriores, y se celebrará en 25 sedes tras la eliminación de Vigo, Ciudad Real y Gerona.

La convocatoria 2025/2026 alcanza un máximo histórico con 35.503 admitidos para las pruebas de formación sanitaria especializada.

Hay disponibles 9.276 plazas para medicina, lo que deja a 7.487 aspirantes sin plaza en esta especialidad.

Sanidad publica las listas definitivas del MIR 2026 con un récord de 16.763 aspirantes para el examen del 24 de enero.

Las listas de admitidos del MIR 2026 al fin ven la luz. Después de varias semanas de retraso, el Ministerio da a conocer los nombres definitivos de los aspirantes. En concreto, 16.763 personas se enfrentarán al examen MIR el próximo sábado 24 de enero.

Para los 16.763 aspirantes admitidos hay disponibles 9.276 plazas. Es decir, 7.487 se quedarán fuera para formarse en una de las especialidades médicas.

Con todo, el número total de personas admitidas asciende a 35.503, lo que representa un aumento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior. El 74,28% de ellas son mujeres.

Para el examen de enfermería, hay 11.204 personas admitidas; en farmacia, 1.474; en psicología, 4.016; en química, 301; en física, 407; y en biología, 1.338.

Así, la convocatoria 2025/2026 ha batido el récord histórico de admitidos con 35.503 aspirantes, 3.429 más que el año anterior.

Plazas de Formación Sanitaria Especializada 2026 Medicina:9.276

Enfermería: 2.279

Biología: 83

Química:29

Farmacia: 362

Psicología:57

Pese al incremento del número de solicitantes, se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior, según señala Sanidad en un comunicado.

Además, se han tramitado más de 5.000 subsanaciones, motivadas en su mayoría por la presentación de documentos por parte de los aspirantes que no se ajustaban a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Examen

Está previsto que el ejercicio comience a las 14.00 horas, adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas. Así, los aspirantes podrán examinarse en 25 sedes después de la eliminación de Vigo, Ciudad Real y Gerona.

La lista quedaría así y el examen podrá realizarse en las siguientes localizaciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, La Rioja (Logroño), Barcelona, Zaragoza, Navarra (Pamplona), Vizcaya (Bilbao), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo), A Coruña (Santiago de Compostela), Islas Baleares (Palma), Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión.