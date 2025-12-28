2026, el año en que las pastillas contra la obesidad toman protagonismo: de Novo Nordisk a Lilly o Structure Therapeutics

Se prevé que el mercado global de tratamientos contra la obesidad alcance los 48.500 millones de dólares en 2030, con una creciente competencia y la entrada de nuevos actores.

Más de ocho compañías, entre ellas Pfizer, Viking Therapeutics y Structure Therapeutics, compiten en el desarrollo de terapias orales para la obesidad.

La píldora Wegovy de Novo Nordisk, aprobada por la FDA, será la primera terapia oral en el mercado, con un lanzamiento previsto para enero de 2026.

En 2026, las pastillas contra la obesidad, como las de Novo Nordisk y Lilly, tomarán protagonismo frente a los tratamientos inyectables.

El mercado de la obesidad cada vez tiene más competidores. Las farmacéuticas batallan por hacerse un hueco en este negocio de fármacos que ya tiene en marcha hasta medicamentos orales: en 2026 tomarán un gran protagonismo. Estas terapias logran pérdidas de peso similares a las que se administran de forma subcutánea.

Así, más de ocho compañías están trabajando en terapias orales. Entre ellas se encuentran Novo Nordisk, Eli Lilly, Roche, AstraZeneca, Merck, Viking Therapeutics, Structure Therapeutics o Pfizer, que recientemente ha adquirido Metsera con la intención de adentrarse en este mercado (después de que abandonara sus ensayos de dos terapias orales tras el miedo a vulnerar la seguridad hepática).

La farmacéutica danesa Novo Nordisk se posiciona la primera en la casilla de salida después de que hace unos días la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) diera luz verde a su píldora oral Wegovy, similar a la terapia inyectable (con el mismo nombre) que ya comercializa. Una aprobación que le ha hecho dispararse en bolsa.

Esto supone un gran avance para las pastillas contra la obesidad, ya que sería la primera terapia oral que se autoriza y Novo Nordisk espera lanzarla al mercado en enero de 2026. Con todo, la compañía también presentó en la segunda mitad de 2025 su tratamiento oral para la obesidad a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades reguladoras, por lo que está esperando su aprobación.

Con esta pastilla de 25 miligramos que se toma una vez al día se pierde el 13,6% del peso corporal en 64 semanas. "La empresa tiene previsto vender la dosis inicial de 1,5 miligramos a pacientes que paguen en efectivo a un precio de lanzamiento de 149 dólares al mes. Los detalles sobre el coste de las dosis más altas y el precio para quienes utilicen el seguro se darán a conocer en enero. Aunque señala que el precio cubierto por el seguro podría ser de tan sólo 25 dólares al mes para todas las dosis", señalan desde Singular Bank.

Así, "con la aprobación de esta terapia oral, los pacientes dispondrán de una práctica píldora de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", afirmó Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo Nordisk tras recibir el visto bueno de la FDA.

Según las estimaciones de los analistas del pequeño banco danés Sydbank, esta nueva terapia oral podría alcanzar unas ventas anuales de alrededor de unos 3.790 millones de dólares a nivel mundial.

Y, según el banco, este fuerte lanzamiento será clave para que Novo Nordisk compense las caídas de precios de sus populares medicamentos GLP-1, Ozempic y la inyección de Wegovy. Esto se debe al acuerdo al que han llegado varias farmacéuticas a cambio de librarse de los aranceles de Trump durante tres años.

No obstante, parece que la ventaja le va a durar poco, ya que se espera que orforglipron, la píldora oral de Lilly, sea aprobada en marzo 2026. Este fármaco ha entrado dentro del nuevo programa de vales de prioridad de la FDA, destinado a acelerar los plazos de aprobación.

Evan Seigerman, analista de Bank of Montreal (BMO) Capital Markets, señaló que la ventaja de Novo en captar pacientes que prefieren la comodidad de una pastilla podría ser efímera, ya que se espera que la terapia oral de Lilly llegue muy pronto.

Además, BMO destacó la creciente competencia de otros fármacos orales GLP-1 en desarrollo, incluidos activos de Viking y Structure Therapeutics y Metsera y Pfizer, que subrayan un panorama cada vez más concurrido.

Viking Therapeutics o Structure Therapeutics son empresas de pequeña a mediana capitalización que están desarrollando fármacos orales (todavía no aprobados hasta la fecha) y se encuentran en fase II.

Se espera que Viking Therapeutics lidere este grupo con su terapia para adelgazar VK-2735. Se estima que este fármaco, cuya administración es oral, se lanzará en 2028 y generará ventas por valor de 2.000 millones de dólares en 2030, según estimó GlobalData.

Ozempic y Mounjaro, de Novo Nordisk y Lilly. Invertia.

En el caso de Structure Therapeutics, su píldora para la obesidad y diabetes tipo 2 está también en la segunda fase de estudio. El pronóstico es que se lance al mercado también ese mismo año y genere ingresos de 1.200 millones de dólares para 2030. Planea iniciar el programa de fase III de su píldora a mediados de 2026, después de reunirse con la FDA en la primera mitad del próximo año.

Con todo, la introducción de estas pequeñas biotech dejará menos hueco en un mercado que, para 2030 y según GlobalData, supondrá unos 48.500 millones de dólares. Para entonces, Novo Nordisk y Lilly habrán perdido cuota de mercado, aunque seguirán siendo los dominadores con un 78% de las ventas.

El futuro

Por otro lado, están AstraZeneca, Merck y Roche. Por su parte, AstraZeneca y Eccogene están desarrollando ECC5004, un agonista del receptor GLP-1 que se administra una vez al día. El ensayo clínico inicial mostró una importante pérdida de peso y un perfil de seguridad favorable, y ya se planean ensayos clínicos de fase intermedia bajo la dirección de AstraZeneca.

Merck en colaboración con Hansoh Pharma, se prepara para probar HS-10535, un agonista oral de GLP-1 de molécula pequeña, que está en ensayos clínicos iniciales.

Tras la adquisición de Carmot Therapeutics, Roche está trabajando en CT-966, que en el ensayo inicial produjo una pérdida de peso promedio ajustada al placebo del 6,1 % en cuatro semanas en pacientes obesos sin diabetes.

Aparte de las terapias orales, los grandes gigantes de la industria farmacéutica continúan trabajando en medicamentos también inyectables. Como es el caso de Roche, que recientemente ha firmado un acuerdo con Rovi para que fabrique en sus instalaciones en San Sebastián de los Reyes, y de forma íntegra, los dos nuevos medicamentos que la compañía suiza está desarrollando contra la obesidad.

También las compañías chinas están ganando terreno. De esta manera, logran atraer la atención de empresas farmacéuticas globales. En el primer semestre de 2025, se han cerrado acuerdos por valor de más de 6.000 millones de dólares (5.147 millones de euros).