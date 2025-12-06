Las CCAA se preparan para frenar una gripe más contagiosa tras la llegada del frío: así son sus planes extraordinarios

Las comunidades autónomas se preparan para frenar la gripe, que este año es más contagiosa, en plena temporada de temperaturas bajas. Todo ello en un momento donde la epidemia se está adelantando a vísperas de la llegada de la Navidad, en la que se espera que el pico de contagios crezca de manera exponencial: sobre todo en el norte del país.

Para mitigar el impacto de la gripe y de los virus respiratorios, las regiones y el Ministerio de Sanidad han aprobado un protocolo común que contempla cuatro escenarios según la situación epidemiológica de cada región.

El objetivo es homogeneizar los planes en todo el territorio nacional. No obstante, ante el avance de los contagios, nueve de ellas ya tomaban medidas extraordinarias antes de la firma de ese acuerdo.

La primera en tomar medidas fue Aragón: ha impuesto el uso obligatorio de la mascarilla para profesionales que prestan servicios en centros sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales especializados, si la dirección del centro así lo considera.

Además de recomendar su uso en espacios cerrados y aglomeraciones.

Actualmente, la autonomía se encuentra en epidemia de gripe y la Consejería prevé alcanzar el pico máximo esta semana o la próxima.

Los contagios han aumentado en toda la comunidad, sobre todo en Zaragoza, donde el recién estrenado servicio de Urgencias de Atención Primaria registra una alta afluencia.

De momento la situación es de normalidad en urgencias y hospitales. "La campaña de vacunación también está funcionando bien", señalan desde el sector nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

A ella le han seguido la Comunidad de Madrid y Cataluña: ambas ofrecen vacunación sin cita previa para adultos y recomiendan el uso del cubrebocas.

Después de vacunar a la población diana (más vulnerable), Madrid ha habilitado el Hospital público Enfermera Isabel Zendal para vacunar a adultos. Este se suma a los más de 800 puntos con los que ya cuenta.

Según denuncia CSIF, los ingresos hospitalarios en la autonomía están aumentando y los servicios de urgencias se encuentran tensionados, sobre todo durante el fin de semana.

Un hombre con mascarilla en la puerta de un centro sanitario.

Además, en algunos centros hospitalarios y de Atención Primaria ya se han activado contrataciones de refuerzo de invierno esta misma semana, aunque el número de profesionales incorporados no ha sido aún comunicado públicamente.

Y en el caso de Cataluña la situación es muy parecida.

La región prevé que el número de contagiados aumente en las próximas dos semanas hasta la llegada del pico máximo de contagios, "por lo que la situación previsiblemente va a empeorar".

El Servicio Catalán de Salud activó el pasado 1 de diciembre su programa de contrataciones de refuerzo de invierno. No obstante, no se han hecho públicas las cifras desglosadas por hospitales, según el sindicato.

Andalucía, plan de refuerzo

Andalucía adelantó su propio protocolo frente a la gripe un día antes de que las regiones y Sanidad aprobaran el plan estatal.

La región recomienda el uso de mascarilla en los centros de salud, hospitales, residencias de mayores y otros centros sociosanitarios.

Además, se pedirá a las direcciones de estos centros valorar la obligatoriedad de su uso en sus planes de contingencia, en función de la situación epidemiológica. También, recomienda la higiene de manos y aireación de espacios cerrados.

En la región, aunque se han anunciado contrataciones de refuerzo, no se han facilitado datos oficiales. Mientras tanto, el ingreso en planta llega a las 72 horas.

La escasez de plantilla también ha provocado cancelaciones y retrasos en quirófanos y pruebas diagnósticas, según precisa CSIF.

La Rioja también ha activado un protocolo extraordinario y dos de sus centros de salud ofrecen vacunación sin cita previa.

En Galicia los casos de gripe aumentan en todos los grupos de edad, lo que está provocando que la espera en Atención Primaria se sitúe entre 10 y 15 días.

Por eso, se recomienda el uso del cubrebocas, aunque no se tengan síntomas, cuando se acuda a los centros de salud, a puntos de atención continuada y a las urgencias hospitalarias.

Teniendo en cuenta las previsiones técnicas, es probable que en la semana próxima se logre el nivel medio de intensidad de la ola epidémica, según anuncia la región.

Los contagios han subido mucho en menores de 0 a 4 años, por eso la Consellería de Sanidade ha convocado de forma extraordinaria a más de 33.000 niños de entre 6 meses y 11 años para vacunarse frente a la gripe.

Castilla y León ofrece desde el fin de semana pasado (para la población diana) vacunación sin cita previa.

También, la región recomienda el uso de mascarilla a profesionales y en espacios cerrados en el caso de que se esté en contacto con una persona enferma.

País Vasco también se suma a la lista. La región ha desplegado todo un plan de contingencia: adelantó varias semanas la campaña de vacunación para la población general y a finales del mes de octubre habilitó espacios de inmunización espontánea, como el Centro de Refuerzo de Vacunación de la Casilla en Bilbao.

A pesar de que la incidencia de casos cada vez es mayor, en País Vasco se ha conseguido minimizar el impacto gracias a esta estrategia.

No obstante, debido a la llegada del frío y de las señaladas fechas navideñas, se recomienda mantener medidas preventivas como la distancia física, ventilación, higiene de manos y uso de mascarilla en caso de síntomas.

En Asturias y Cantabria también se hace una recomendación del uso del cubrebocas e incrementar la vacunación. En Cantabria se espera que se alcance el pico máximo de la epidemia en las navidades.

Una mujer se vacuna contra la gripe en Aragón. E. E.

Según CSIF, en las urgencias hospitalarias ya se detecta saturación antes del pico epidémico, con esperas superiores a 24 horas para ingresar en varias áreas y cancelaciones de actividad quirúrgica y diagnóstica por falta de personal.

Por ejemplo, las urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) registraron el pasado fin de semana 511 pacientes en un sólo día, lo que supone un récord histórico.

En Navarra también ha aumentado considerablemente los contagios. Por eso, al igual que el resto, recomienda intensificar las medidas preventivas, sobre todo en entornos con personas vulnerables.

Así, evitar el contacto con pacientes con síntomas, mantener la distancia y usar mascarillas.

Nivel más bajo

Por su parte, Valencia ha recomendado también el uso de la mascarilla en centros sanitarios (tanto en personal como pacientes y acompañantes), así como en espacios vulnerables (tratamientos oncológicos, trasplantes, cuidados intensivos, en las urgencias hospitalarias y en Atención Primaria y en espacios cerrados cuando haya personas con síntomas.

También, la Conselleria valenciana ha activado un refuerzo de 273 contrataciones. Asimismo, se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.

No obstante, en la región ha habido un repunte moderado de los casos en comparación con la semana pasada.

En Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares el nivel de incidencia del virus es más bajo. Igualmente, recomiendan las medidas preventivas generales (lavado de manos, ventilación, mascarilla) y han intensificado su campaña de vacunación.