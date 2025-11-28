Los médicos envían una nueva contrapropuesta del Estatuto Marco a Sanidad y se reunirán con el Ministerio este lunes

El Ministerio de Sanidad continúa abordando asuntos pendientes con los sindicatos, incluyendo el modelo retributivo y la clasificación profesional en el nuevo Estatuto Marco.

Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga nacional ante el desacuerdo sobre el borrador actual, exigiendo una norma propia y un ámbito de negociación más representativo.

La reunión entre los representantes médicos y el Ministerio de Sanidad para debatir la contraoferta está prevista para el lunes 1 de diciembre.

Los sindicatos médicos (CESM y SMA) han presentado una nueva contrapropuesta sobre el Estatuto Marco al Ministerio de Sanidad tras analizar la última oferta del departamento.

Los médicos no se dan por vencidos: desean alcanzar un acuerdo que beneficie al colectivo en el nuevo Estatuto Marco. Después de la última reunión con Sanidad, los galenos se comprometieron a analizar la propuesta del departamento para volver a tener una cita con el grupo de trabajo de Mónica García.

Como ha podido saber este periódico, la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ya han analizado dicha propuesta y han elaborado una nueva contraoferta que debatirán con el departamento este próximo lunes 1 de diciembre, según confirman fuentes cercanas a la negociación.

Todo esto se produce a diez días de la huelga nacional que fue convocada por ambos sindicatos como rechazo al último borrador del Estatuto Marco. Entre sus principales peticiones está la de conseguir una norma propia para el colectivo y un ámbito de negociación "más representativo".

Cabe recordar que la propuesta de Sanidad del pasado viernes abordaba diferentes reclamaciones del colectivo. Una propuesta que los médicos no rechazaron de forma inmediata, pero sí añadieron que "se tendrían que matizar muchas cosas".

Estos han valorado la oferta de los de Mónica García con sus servicios jurídicos. Se comprometieron con Sanidad a darles una respuesta en un plazo de una semana. Algo que parece que va a cumplirse.

A pesar de que todavía no se ha llegado a un acuerdo y los médicos mantienen las jornadas de huelga, los últimos encuentros han discurrido con "buena sintonía". Así lo han señalado fuentes conocedoras.

Con todo, el ministerio aún sigue teniendo muchos asuntos pendientes. De forma paralela está llevando a cabo las últimas reuniones con los sindicatos sanitarios sobre varios temas que "son irrenunciables" para ellos.

Aún queda que el departamento tenga la última reunión monográfica (se comprometió a tres) con los sindicatos para debatir más sobre el modelo retributivo de la nueva clasificación profesional.