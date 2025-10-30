La historia real de un grupo de amigos con hemofilia que completó el Camino de Santiago llega a los cines

Juan Antonio y cuatro pacientes más con sus familias recorren el camino de Santiago. Fotografía cedida a E.E

"Cada etapa era como una victoria". Juan Antonio, junto con cuatro pacientes más con hemofilia y la compañía de sus familiares lograron completar el Camino de Santiago, pese a las adversidades de su enfermedad.

Toda una historia de superación que se ha hecho realidad gracias al documental 'Sangre, sudor y alegría', impulsado por la Asociación Malagueña de Hemofilia (AMH) y Palamont Pictures, con la colaboración de Sobi, y dirigido por Rodolfo Montero, cineasta ganador de dos Goyas, junto con Rosana Marcos.

Se trata del relato de un grupo de amigos, miembros de la Asociación Malagueña de Hemofilia (AMH), que a pesar de los baches y los impedimentos que tienen han logrado lo que hace años era casi inimaginable.

Proyección del documental en Málaga. Lucas Alcántara

Vivir con hemofilia es un gran reto. Esta enfermedad rara provoca que la sangre no coagule correctamente, lo que causa que las personas con dicha patología sangren más tiempo tras una lesión, cirugía o incluso de manera espontánea.

Hace unos años, se recomendaba a estos pacientes evitar ejercicio intenso para no tener hemorragias en músculos y articulaciones.

No obstante, los tratamientos para la hemofilia han avanzado y actualmente, "las terapias de última generación permiten que estos pacientes puedan llevar una vida mucho más activa sin tantas limitaciones", relata Juan Antonio, paciente y presidente de la AMH.

Esto ha contribuido a que historias como las de Juan Antonio y sus cuatro amigos puedan hacerse realidad.

Una idea

Todo surgió cuando un grupo de amigos decidieron empezar a hacer rutas de senderismo con el objetivo de poder ir escalando y llegar hasta el Camino de Santiago.

Para dar voz a esta historia se pusieron en contacto con el cineasta Rodolfo Montero, que ya había hecho varios proyectos de ámbito social.

"Todo surge de un deseo, de un reto… ¡Queremos hacer el Camino de Santiago! Son esos proyectos que empiezas a verbalizar con timidez porque los ves improbables. Y de repente surge la magia y la conexión entre cine y salud y se convierten en una historia", cuenta Beatriz Perales, directora de Acceso y Relaciones Institucionales de Sobi Iberia.

Por su parte, el cineasta señala lo gratificante que fue este proyecto a nivel personal. "Pensaron en mí porque estos proyectos me satisfacen mucho como cineasta, es lo que llamo yo cine necesario. Me embarqué también en el paraíso. Sin pensarlo dos veces. Ahí empezó todo. Primero les grabamos en su preparación, en su estilo y en su ilusión de hacer el camino. Después rodamos haciendo el camino y lo hicimos con ellos como uno más. También les hemos rodado en su tierra natal: Málaga", relata Montero a este medio.

Pacientes de Hemofilia realizando el Camino de Santiago. Fotografía cedida a E.E

Desde el minuto cero el equipo de rodaje "se puso en los zapatos de los pacientes". Como cuenta el productor, el rodaje ha sido una gran enseñanza no sólo para el cine sino para la vida. "Hemos conocido a gente maravillosa, con una capacidad de resiliencia muy fuerte y con unos valores también impregnados en el ámbito familiar, pero también en del asociacionismo y en el de la comunidad", continúa.

En el caso de los pacientes, Juan Antonio relata que el camino no fue nada fácil. "Lo más complicado fue enfrentarse a los miedos iniciales, al cansancio, las molestias físicas y la incertidumbre de si el cuerpo respondería bien a tantos días de esfuerzo. Pero cada etapa se convirtió en una pequeña victoria", cuenta.

No obstante, todo valió la pena. Para él, una de las escenas más emotivas que, sin duda, se quedará para su recuerdo fue la llegada a Santiago, a la Plaza del Obradoiro.

"Ver a todos abrazarse, llorar y sonreír al mismo tiempo fue un momento indescriptible. También fueron muy especiales los ratos de conversación, las risas y la complicidad que surgieron entre personas que compartían no sólo un camino, sino también una historia común de lucha y superación", narra.

El papel de AMH

La asociación tuvo un papel fundamental en el acompañamiento y preparación física de los pacientes. Para afrontar este reto, tuvo que ser necesaria la implicación de fisioterapeutas, se les ofreció un entrenamiento adaptado.

En el ámbito médico, la asociación garantizó la seguridad de todos los pacientes mediante revisiones previas, pautas médicas y la presencia de personal sanitario durante el recorrido." Este proyecto no sólo ha sido un reto para los pacientes, sino también para la asociación", cuenta Juan Antonio.

Rodolfo Montero y Rosana Marcos, director y codirectora en el estreno de documental en Málaga. Lucas Alcántara.

"Ha sido toda una auténtica lección de vida. Supuso un reto colectivo en el que se mezclaron el esfuerzo físico, la emoción y la solidaridad. Para la asociación ha significado mucho más que una simple caminata: fue la oportunidad de unir a personas con hemofilia, familiares, profesionales sanitarios y amigos en un mismo camino, compartiendo experiencias y demostrando que la enfermedad no tiene límites", reflexiona.

El documental, como cuenta, será una herramienta de sensibilización y visibilización para la sociedad, mostrando la importancia del apoyo, la prevención y la inclusión.

Goya 2026

El documental llegó al Festival de Málaga de 2025. En este festival de cine se presentó la propuesta y ha sido aceptada para entrar a concurso el año que viene.

Este miércoles 29 de octubre se ha hecho la primera proyección de la cinta en los cines Albéniz de Málaga. Y entre los principales objetivos del productor está el de estrenarla en las pantallas de Madrid, Santander y más ciudades españolas. Además, se pretende presentar las candidaturas para optar a los Goya 2026.

En la presentación de la película, Beatriz Perales, directora de Acceso y Relaciones Institucionales de Sobi Iberia, ha recalcado, que el documental "ha sido un camino de propósitos y valores, de retos personales y superación".

"Sangre, sudor y alegría va a abrir muchos caminos, como el camino que conecta la salud con la cultura, para acercar la realidad de las personas que conviven con la hemofilia a la sociedad. Y ese camino se recorre en familia y con amigos, porque son un apoyo fundamental para reducir el impacto social de enfermedades poco frecuentes", ha detallado Perales.