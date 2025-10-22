Cuatro de cada diez españoles denuncia que las listas de espera han empeorado en el último año

En Atención Primaria, el tiempo medio de espera para una cita supera los ocho días, y el 71,2% de los pacientes tuvo que esperar más de un día para ser atendido.

Las pruebas diagnósticas presentan largas esperas, con colonoscopias a la cabeza (158 días de espera), seguidas de resonancias (117 días), ecografías (66 días) y TAC (60 días).

Un 24,1% de la población ha tenido problemas para consultar con su médico de familia en el último año, llevando al 52,9% a recurrir a urgencias.

El 37% de los españoles considera que las listas de espera en la sanidad pública han empeorado en el último año, mientras que solo un 8,9% opina que han mejorado.

Las listas de espera son uno de los principales problemas que afronta la sanidad pública. Y no parece que vaya a resolverse en un corto plazo. De hecho, el malestar de los españoles cada vez va más en aumento debido a los largos tiempos de espera en diagnósticos, citas de Atención Primaria o en consultas de especialistas.

En concreto, el 37% de los españoles manifiesta que las listas de espera han empeorado en el último año. El 46,1% dice que siguen igual, y sólo un 8,9% opina que han mejorado.

Estos son los datos más recientes que arroja la segunda oleada del Barómetro Sanitario, elaborado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Por otro lado, el 24,1% de la población señala haber tenido algún problema para consultar con su médico de familia de la sanidad pública en este último año. El 52,9% acabó recurriendo a un servicio de urgencias, mientras que otro 30,3% manifiesta que, en la fecha en la que tenía la cita, ya no necesitó esa visita.

Por primera vez, esta encuesta recoge información detallada sobre la realización de pruebas diagnósticas en el último año por motivo de un nuevo problema de salud, y el tiempo transcurrido entre la indicación médica y la realización de dicha prueba.

Así, el Barómetro refleja que las colonoscopias registran el mayor tiempo medio de espera (158 días), seguidas de las resonancias (117 días), las ecografías (66 días) y los TAC (60 días).

Y destaca que el 19,2% de la población adulta se ha realizado una ecografía, el 13,7% un TAC, el 12,1% una resonancia magnética y el 4,3% una colonoscopia.

Atención Primaria

En el caso de Atención Primaria (AP), el tiempo medio de espera para obtener cita con el médico de familia supera los ocho días.

Además, el 71,2% de los españoles declara haber tenido que esperar más de un día porque no había disponibilidad previa. Y sólo un 21,9% fueron atendidos el mismo día o al día siguiente de pedir cita.

No obstante, como arroja el estudio, el 78,5% de las personas usuarias de los servicios de AP valora positivamente la atención recibida. Aunque ha bajado ese nivel de satisfacción más de un 10% en comparación con los resultados de la primera oleada.

Los aspectos mejor valorados continúan siendo la confianza y seguridad que transmite tanto el personal de

enfermería como el personal médico (con una puntuación de 7,97 y 7,77, respectivamente).

Hospitalaria

En atención hospitalaria, la valoración positiva alcanza el 77,8% (81,7% en 2024), y en los que tuvieron un ingreso hospitalario se mantiene en el 78,4% (81,4% en 2024).

Por su parte, los servicios de urgencias reciben una valoración favorable por parte del 73,5% de sus usuarios, una cifra estable respecto al año anterior.

En el ámbito de la salud mental, el 74,9% de las personas atendidas en la sanidad pública afirman que la atención recibida fue como esperaban o mejor.

Pero, en el lado negativo, está que dos de cada diez españoles han necesitado atención sanitaria por motivos de salud mental o malestar emocional en el último año.