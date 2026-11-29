Ramon Vidiella Gombau fundó la empresa hace más de seis décadas; Ravigo llegó a tener más de 100 vehículos y 173 trabajadores en 2019 y se especializó en transporte escolar, de empresas, congresos y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

¿Quién fue Ramon Vidiella Gombau y cuál es la trayectoria histórica de Ravigo?

La operación subrogaría 18 de los 19 empleados y permitiría recuperar capacidad de licitar en concursos públicos al integrarse la flota de menor capacidad de Ravigo con la de mayor capacidad de Hispa Tour.

¿Cómo afectaría la compra a los trabajadores y a la capacidad de Ravigo para optar a contratos públicos?

El incendio del único autocar de gran capacidad dejó el vehículo calcinado y, junto al encarecimiento del gasoil, provocó el incumplimiento del convenio y la solicitud de liquidación forzada el 17 de noviembre de 2026.

¿Qué consecuencias inmediatas ha tenido el incendio del autocar en julio de 2026 para Ravigo?

La oferta incorpora 29 vehículos (varios modelos, cuatro con avería o siniestro), un remolque, dos plazas de aparcamiento, las licencias de actividad y los visados de transporte terrestre, dejando fuera derechos de crédito anteriores, la caja y fianzas de alquiler.

¿Qué incluye exactamente la oferta de Hispa Tour sobre los activos de Ravigo?

Hispa Tour ha presentado esa oferta para asumir pasivos (incluida una deuda con la Seguridad Social) y subrogar 18 de 19 trabajadores, con el objetivo de integrar la flota y mantener los servicios regulares y discrecionales.

¿Por qué Hispa Tour ha ofertado 177.537,28 euros por la flota de Autocars Ravigo?

La operación incluye una flota de 29 vehículos y permitirá a Hispa Tour integrar microbuses con sus autocares de mayor capacidad para volver a licitar en concursos públicos.

Autocars Ravigo se vio abocada a la liquidación tras el incendio en julio de 2026 de su único autocar de gran capacidad y el fuerte encarecimiento del gasoil.

La propuesta de compra contempla la subrogación de 18 de los 19 trabajadores de la plantilla y la asunción de deudas, como 103.283 euros pendientes con la Seguridad Social.

La empresa catalana Hispa Tour ha presentado una oferta vinculante de 177.537 euros para adquirir la flota y activos de Autocars Ravigo, en fase de liquidación forzada.

Autocars Ravigo, la empresa familiar con sede en Barcelona y más de 60 años de historia, ha entrado en liquidación forzada por el incendio en julio de 2026 de su único autocar de gran capacidad (60 plazas) y el fuerte encarecimiento del gasoil. Ahora, una compañía rival catalana, Hispa Tour, puja por ella.

Así, Hispa Tour (con más de 60 años de trayectoria en el transporte de viajeros en Cataluña y colaboradora habitual de Ravigo) presentó el 16 de noviembre de 2026 una oferta vinculante de adquisición a la que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, el valor económico de su oferta asciende a 177.537,28 euros en concepto de pasivos asumidos (como una deuda de 103.283 euros con la Seguridad Social), además del coste laboral derivado de la subrogación de 18 de los 19 trabajadores en plantilla.

La oferta incluye una flota de 29 vehículos (Mercedes Sprinter, MAN Gianino, Mercedes Ayats, Renault Master, Peugeot Boxer y Fiat Ducato), incluyendo cuatro unidades con avería o siniestro que impiden su circulación. También un remolque y dos plazas de aparcamiento en Tredòs.

Hispa Tour también subroga todos los contratos vigentes a la fecha de transmisión, las licencias de actividad de las instalaciones y los visados de transporte terrestre.

La operación permite integrar la flota de menor capacidad de Ravigo (15 a 32 plazas) con la de gran capacidad de Hispa Tour (36 a 65 plazas), manteniendo los servicios regulares y discrecionales actuales y recuperando la capacidad para licitar en concursos públicos (algo que no podía por estar en concurso de acreedores).

Quedan fuera de la oferta los derechos de crédito anteriores a la transmisión, la caja disponible (que se destinará a sostener la actividad hasta el cierre de la venta) y las fianzas de alquiler de una nave y un local.

El plan de viabilidad proyecta una cifra de negocios de 1,12 millones de euros en 2026; de 1,28 millones de euros en 2027; de 1,39 millones en 2028 y de 1,56 millones en 2029.

Hispa Tour prevé entrar en beneficios operativos ordinarios a partir de 2027 tras absorber las pérdidas iniciales.

Concurso

La situación de Autocars Ravigo no era fácil desde hacía años. La empresa declaró el concurso de acreedores en mayo de 2020. Logró superar la fase inicial y aprobó un convenio cuya sentencia adquirió firmeza el 23 de mayo de 2025.

Durante la vigencia de este convenio, el concurso queda en suspenso (estado de latencia) mientras la empresa sigue operando para pagar la deuda reestructurada.

Pero el pasado 26 de julio, su autocar diésel ardió en la rambla de Guipúzcoa de Barcelona. No hubo heridos, pero el vehículo quedó totalmente calcinado.

Tras el incendio y el encarecimiento del combustible, la histórica empresa de transporte de viajeros por carretera no pudo cumplir el convenio de 2025 ni hacer frente a los pagos previstos.

La propia empresa solicitó su liquidación el 17 de noviembre de 2026 junto con la oferta de compra de Hispa Tour para evitar el cierre total de la actividad y salvar los empleos.

El 19 de noviembre de 2026, el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Barcelona dictó el auto abriendo la fase de liquidación admitiendo a trámite la oferta.

Ahora, la administración concursal (Grupo Gispert Abogados y Economistas) debe emitir su informe de evaluación sobre la oferta de Hispa Tour y dar traslado de la propuesta a los representantes de los trabajadores. Asimismo, aún pueden llegar ofertas alternativas.

Todo ello para rescatar a una empresa que fue creada hace más de seis décadas por Ramon Vidiella Gombau. El nombre comercial Ravigo proviene del acrónimo de sus iniciales (Ramon Vidiella Gombau).

Con base en el distrito de Sant Martí (Barcelona), la empresa llegó a operar una flota superior a los 100 vehículos y a tener una plantilla histórica de 173 personas en 2019.

Se especializó en transporte escolar, de empresas, congresos, turismo y fue pionera en vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.