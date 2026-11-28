LeadMind permitió a Actren reconstruir la secuencia exacta usando registros en tiempo real del PC-BOX, corregir un desfase de reloj interno y confirmar velocidades y maniobras antes del choque cuando el JRU no estuvo inicialmente accesible.

¿Qué papel tuvo la telemetría LeadMind de CAF en la reconstrucción de la secuencia del accidente?

La Guardia Civil no logró recuperar las cajas secundarias Deuta del Alvia tras búsquedas en los restos, por lo que no se podrá elaborar un informe sobre esos registradores porque solo aparecieron los armarios metálicos vacíos.

¿Por qué no habrá informe sobre las cajas secundarias (Deuta) del Alvia y qué buscó la Guardia Civil?

El registrador jurídico del Iryo confirma que ese tren circulaba sin fallos a 204 kilómetros por hora cuando se produjo su descarrilamiento, lo que apunta a un problema de infraestructura como causa inicial del siniestro.

¿Qué demuestran las cajas negras del Iryo sobre el origen del accidente en Adamuz?

La telemetría refleja que a unos tres mil metros, 50 segundos antes del impacto, se fijó en cabina una orden para aumentar la velocidad de 210 a 245 kilómetros por hora.

¿Qué velocidad pidió fijar el maquinista del Alvia antes del choque y a qué distancia ocurrió esa orden?

El informe de Actren, basado en la telemetría LeadMind de CAF, muestra que durante los 50 segundos previos al choque no hubo actuación manual sobre mandos de emergencia ni frenado por el maquinista. Los registros detectan solo la posterior intervención automática del equipo LZB cuatro segundos antes del fin de los datos.

¿Por qué el informe de Actren concluye que el maquinista del Alvia de Adamuz no activó los frenos antes del choque?

El informe concluye que el siniestro se debió al descarrilamiento previo del Iryo por el estado de la infraestructura, mientras que la Guardia Civil da por imposible recuperar las cajas secundarias del Alvia.

Los datos indican que el Alvia colisionó a 208 km/h contra los vagones descarrilados del Iryo y descartan fallos previos en los sistemas de seguridad del tren de Renfe.

El sistema automático de seguridad LZB aplicó el freno de urgencia a 217,7 km/h solo cuatro segundos antes del fin de los registros, sin margen de reacción para el conductor.

Un informe de telemetría de Actren revela que el maquinista del Alvia no activó los frenos manualmente y pidió acelerar hasta los 245 km/h 50 segundos antes del choque en Adamuz.

Un informe técnico basado en la telemetría de CAF (sistema LeadMind) confirma que el maquinista del tren Alvia de Adamuz no activó los frenos y pidió acelerar hasta 245 km/h la velocidad 50 segundos antes del choque con el Iryo el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Así lo detalla el documento elaborado por la empresa de mantenimiento ferroviario Actren (participada al 51% por CAF y al 49% por Renfe) a petición del Tribunal de Instancia de Montoro Plaza nº 2 en el marco de la investigación por el accidente ferroviario que ocasionó la muerte de 46 personas.

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, detalla que apenas 50 segundos antes del choque (a unos 3.000 metros) se había fijado en cabina una orden para aumentar la velocidad desde los 210 km/h hasta los 245 km/h tras superar una zona neutra.

En los instantes previos al choque no se registró ninguna actuación manual sobre los mandos de emergencia del pupitre (ni freno de urgencia, ni inversor de marcha, ni seta de emergencia, ni bocina) ni tampoco se encontraban anulados los sistemas de seguridad.

Después se produce la aplicación del freno de urgencia por parte del equipo LZB a 217,7 km/h, cuatro segundos antes del fin de los datos registrados en LeadMind, sin que existiera margen de reacción manual en la cabina por parte del maquinista que murió tras el choque.

Ante la imposibilidad de acceder inicialmente al Registrador Jurídico (JRU), los técnicos de Actren reconstruyeron la secuencia exacta de lo ocurrido mediante los registros enviados en tiempo real por el equipo PC-BOX a la plataforma digital LeadMind, corrigiendo un desfase de 2 minutos y 22 segundos en el reloj interno del tren.

LeadMind es una solución digital de CAF Digital Services que permite la monitorización del estado de los trenes en tiempo real y la realización del análisis avanzado del histórico de las variables de estado que circulan por la red de datos del tren (MVB).

Los datos extraídos también permiten conocer que el Alvia 2384 circulaba a 208 km/h cuando colisionó contra los vagones descarrilados del convoy de Iryo en Adamuz.

Se trata de una velocidad superior a los 204 km/h que se determinó tras la apertura de las cajas negras de los dos trenes afectados en marzo de este año en la sede de la antigua CIAF (ahora Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, AITAT).

La conclusión final es que el tren de Renfe no presentaba ningún fallo ni incidencia en sus sistemas de seguridad y circulaba dentro de los parámetros normales hasta el momento de la colisión.

Por tanto, todo apunta a que el accidente se origina en el descarrilamiento previo del tren Iryo 6189 y, en definitiva, es imputable al estado de la infraestructura que ocasionó la salida de la vía.

Registradores Deuta

De lo que no habrá informe es de las cajas secundarias del Alvia. La Guardia Civil considera “imposible” encontrarlas. Así se lo trasladó a la jueza instructora, Cristina Pastor, quien dictó una providencia el pasado mes de septiembre para que se recuperaran.

Tras dos búsquedas infructuosas en octubre junto a técnicos de Actren entre los restos achatarrados del convoy en Dos Hermanas (Sevilla), solo se localizaron los armarios metálicos vacíos, pero no los registradores Deuta en su interior.

Caja negra Iryo

Este nuevo análisis de la telemetría del Alvia se suma al de la caja negra del tren Iryo que ha publicado esta semana este diario.

El registrador jurídico confirma que el tren Iryo circulaba sin fallos mecánicos o electrónicos a 204 km/h cuando se produjo el descarrilamiento que acabó provocando el choque con el Alvia.

También desvela que la posición GPS sitúa la cabeza del tren "más adelante del punto donde estaba el carril fracturado" y que determinados ejes afectados pudieron continuar circulando durante un breve intervalo de tiempo y a lo largo de cierta distancia en condiciones de descarrilamiento, sin que inicialmente se produjera ningún tipo de alarma.