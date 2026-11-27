La ausencia de registros de las auscultaciones y que uno de los técnicos no acreditaba el nivel exigido impide revisar los ensayos y valorar si el mantenimiento o una detección previa habrían evitado la fractura.

¿Qué limitaciones tiene la investigación para determinar si el mantenimiento pudo evitar la rotura del carril en Adamuz?

En el punto del descarrilamiento se unían dos tramos con diferente dureza —uno de 1990 y otro instalado en 2025—, una condición que los investigadores han identificado como relevante al analizar por qué se produjo la fractura.

¿Cómo afectó la mezcla de carriles de distinta antigüedad al punto donde se produjo la fractura en Adamuz?

El informe atribuye el siniestro a la rotura del carril en el punto kilométrico 318+681, por fallo de la soldadura que unía los tramos o por la fractura en la unión con la soldadura.

¿Qué ha concluido la Guardia Civil sobre la causa del accidente ferroviario de Adamuz?

Los investigadores comprobaron que Redalsa presentó partes de trabajo pero no registros de mediciones y que ante esa ausencia defendió la fiabilidad del criterio de los técnicos en lugar de aportar datos.

¿Qué irregularidades detectó la Guardia Civil en la empresa Redalsa durante las inspecciones en Adamuz?

Porque no existen registros en Adif que indiquen el acceso a la vía ni las mediciones, los informes finales no incluyen datos crudos y la máquina usada podía almacenar resultados, por lo que la ausencia de esos ficheros impide acreditar la prueba.

¿Por qué la Guardia Civil dice que no puede acreditar que se hiciera la auscultación por ultrasonidos a la soldadura que se fracturó en Adamuz?

Uno de los técnicos encargados de realizar las comprobaciones de las soldaduras carecía de la certificación exigida por la normativa aplicable.

Los trabajos de auscultación ultrasónica no figuraban entre las tareas autorizadas por Adif para las fechas en las que presuntamente se llevaron a cabo.

Los investigadores no han hallado registros documentales ni digitales que acrediten que se realizase la inspección por ultrasonidos en la soldadura afectada.

La Guardia Civil concluye que la fractura del carril o de su soldadura en el punto kilométrico 318+681 fue la causa directa del accidente ferroviario en Adamuz, en el que murieron 46 personas.

La Guardia Civil no ha podido acreditar documentalmente que se realizase la inspección por ultrasonidos de la soldadura del carril que se fracturó y provocó el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas el pasado 18 de enero.

Los investigadores han constatado que no existen registros de las mediciones, que los trabajos no figuraban entre los autorizados por Adif para las fechas en las que supuestamente se realizaron y que uno de los técnicos encargados de estas comprobaciones carecía de la certificación exigida por la normativa.

Así consta en el último informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, remitido el pasado 24 de noviembre a la juez de Montoro que instruye la causa.

“No se puede acreditar documentalmente, que la auscultación de ultrasonidos se realizara, puesto que no hay constancia de ningún registro en Adif que indique ni el acceso a la vía de los técnicos, ni de los trabajos en el tramo de vía, donde se encontraban las soldaduras a auscultar”, concluyen los investigadores.

Estos ensayos tenían como finalidad detectar posibles defectos internos en las soldaduras ejecutadas durante las obras de renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La empresa encargada de efectuar estas comprobaciones era Redalsa, subcontratada por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Guinovart, Azvi, Convensa y Ferrovial.

La Guardia Civil ha comprobado que “de los ensayos efectuados sobre las soldaduras mediante la técnica de ultrasonidos no se guardaban registros de ningún tipo, más allá de los informes presentados a su finalización, en los que todas las soldaduras fueron declaradas aptas”.

Esta circunstancia ha impedido a los investigadores realizar un segundo análisis de los resultados de la inspección de la soldadura situada en el punto kilométrico 318+681, donde se originó el descarrilamiento.

Preguntada por la Guardia Civil, Redalsa trasladó a los investigadores que, ante la ausencia de registros de las mediciones, sólo cabía “confiar” en la formación, el criterio y la experiencia de los técnicos que realizaron el ensayo.

Sin embargo, los agentes han comprobado, tras consultar las especificaciones técnicas y el manual del equipo empleado, que la máquina utilizada para estas inspecciones sí disponía de los medios necesarios para almacenar los resultados en soportes digitales.

La ausencia de estos registros llevó a la Guardia Civil a investigar si los ensayos llegaron realmente a efectuarse. Para ello, los agentes tomaron declaración a varios trabajadores, comprobaron los registros de hospedaje de los técnicos y solicitaron a Adif la documentación relativa a los accesos y trabajos autorizados en la vía.

Los investigadores pudieron constatar que los dos técnicos se alojaron durante tres noches en un hotel próximo a Adamuz, coincidiendo con las fechas en las que supuestamente se realizaron las inspecciones.

Sin embargo, tras analizar la documentación facilitada por Adif, comprobaron que “los trabajos de auscultación ultrasónica con medios manuales […] no se encuentran entre los trabajos autorizados para ejecutar esa semana”.

La Guardia Civil sí dispone de los partes de trabajo de Redalsa y de las declaraciones de los dos técnicos y de otro trabajador de la UTE que los habría acompañado durante las inspecciones.

No obstante, los investigadores advierten de otra irregularidad: “En caso de que se realizara la auscultación de ultrasonidos, uno de los técnicos no reunía los requisitos exigidos por la normativa. No tenía acreditado el nivel exigido”.

Además, cualquier error cometido durante estas inspecciones habría resultado imposible de revisar posteriormente por otro especialista debido a la ausencia de registros.

En condiciones normales, la siguiente campaña de auscultación ultrasónica estaba prevista para mayo de 2027.

Rotura de carril

En este mismo atestado, la Guardia Civil establece expresamente la rotura del carril como la causa del siniestro ferroviario.

“La causa que dio lugar al accidente ferroviario, fue la rotura del carril, hilo exterior de la vía 1, a la altura del PK. 318+681, que provocó un descarrilamiento, bien por la rotura de la soldadura que unía los cupones, bien por la rotura del carril en la unión con la soldadura”, recoge el informe.

En ese punto se unían dos tramos de carril de distinta dureza, uno fabricado en 1990 y otro instalado en 2025.

La investigación se centra ahora en determinar por qué se produjo esa fractura, si las labores de mantenimiento podrían haber evitado la rotura y si, una vez producida, habría sido posible detectarla con suficiente antelación para impedir el accidente.