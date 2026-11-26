Ya se han identificado contratos y un préstamo objeto de investigación, tres contratos adjudicados a empresas sancionadas por cártel están bajo escrutinio y la Fiscalía Europea analiza si hubo fraude en 252 millones de euros de financiación vinculada a la renovación de la línea. URL: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261126/guardia-civil-fiscalia-europea-estrechan-cerco-gobierno-falta-seguridad-adamuz-urda/1003744472367_0.html — "tres de los contratos... adjudicados por Adif a dos empresas que acababan de ser sancionadas..."; "El importe total de fondos europeos afectados... 252 millones de euros".

¿Qué consecuencias ya han tenido las investigaciones para la gestión de la línea y los fondos europeos?

Los peritos y un testigo con más de 30 años en obra ferroviaria señalan que el balasto usado procedía de una cantera y no cumplía la normativa, presentaba exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse, lo que provoca pérdida de asentamiento y firmeza en la banqueta. URL: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261126/guardia-civil-fiscalia-europea-estrechan-cerco-gobierno-falta-seguridad-adamuz-urda/1003744472367_0.html — "la piedra de balasto utilizada... procedía de su cantera, y que incumplía la normativa... 'exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse... pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza'".

¿Qué dicen los peritos y un testigo experto sobre el estado del balasto en la vía de Adamuz?

Dos contratos relevantes para la renovación de señalización y ERTMS fueron adjudicados a Thales en 2021, pocos meses después de que la compañía fuera sancionada por la CNMC, y uno de esos contratos, por 77,5 millones, debía sustituir el LZB por ERTMS pero no se completó a tiempo. URL: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261126/guardia-civil-fiscalia-europea-estrechan-cerco-gobierno-falta-seguridad-adamuz-urda/1003744472367_0.html — "Thales España... logró la adjudicación de dos contratos... pocas fechas después de que Thales fuera sancionada por la CNMC" y "Se adjudicó a Thales por 77,5 millones... su inicial plazo de ejecución, incumplido".

¿Qué relación tiene la adjudicación a Thales (Hitachi Rail) con las investigaciones sobre la línea Madrid‑Sevilla?

La Fiscalía Europea abrió una investigación por posible fraude de fondos europeos centrada en seis contratos de Adif y un préstamo del BEI vinculados a obras de señalización y seguridad en esa línea, por un total afectado de 252 millones de euros. URL: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261126/guardia-civil-fiscalia-europea-estrechan-cerco-gobierno-falta-seguridad-adamuz-urda/1003744472367_0.html — "la Fiscalía Europea ha centrado en seis contratos... y un préstamo... el importe total de fondos europeos afectados... 252 millones de euros".

La Guardia Civil localizó en un vídeo de un tren del 31 de octubre de 2025 la ausencia de balasto en al menos cuatro traviesas justo en el punto exacto donde se fracturó el carril, además de acumulación anormal de balasto en los 28 metros anteriores. URL: https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/movilidad/20261126/guardia-civil-fiscalia-europea-estrechan-cerco-gobierno-falta-seguridad-adamuz-urda/1003744472367_0.html — "la ausencia de balasto en al menos cuatro traviesas... en el punto exacto donde posteriormente se fracturó el carril" .

¿Qué ha descubierto la Guardia Civil sobre la vía en Adamuz antes del accidente?

Adif adjudicó varios de los contratos investigados a empresas como Thales y Nokia, que acababan de ser sancionadas por la CNMC por integrar un cártel.

La Fiscalía Europea investiga 252 millones de euros en fondos de la UE asignados a seis contratos de Adif y un préstamo del BEI para renovar la línea Madrid-Sevilla.

Un testigo experto denunció que la piedra de balasto utilizada en la vía era de material defectuoso y no cumplía la normativa de Adif.

La Guardia Civil ha detectado en un vídeo previo al accidente de Adamuz la falta de balasto en cuatro traviesas justo en el punto de fractura del carril.

La Guardia Civil y la Fiscalía Europea continúan acotando presuntas responsabilidades en la seguridad de la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, en la que se produjeron los accidentes de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), en los que dejaron la vida 115 personas. Ambas tragedias ferroviarias, ocurridas con solo nueve meses de diferencia, ocurrieron durante el mandato del exresponsable de Transportes en el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente.

La acumulación de datos sobre el accidente en la vía andaluza a la altura de Córdoba encauza la investigación hacia la falta de mantenimiento en la infraestructura, tal y como describen los peritos judiciales y la Policía Judicial.

El Instituto Armado ha descubierto, por su lado, la ausencia de balasto en el punto kilométrico exacto del accidente de Adamuz en un vídeo grabado por un tren en esa misma vía dos meses y medio antes del accidente.

Esta revelación aparece en un nuevo informe remitido a la juez por los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba del Instituto Armado.

En ese documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Guardia Civil realiza un estudio comparativo entre las imágenes obtenidas en un vídeo de 37 minutos grabado el 31 de octubre de 2025 desde la cabina de un tren de Renfe con las imágenes extraídas de la inspección técnico ocular de sus especialistas en el lugar de la tragedia.

Según esta comparativa, demuestran que en la vía 1 ya existía una acumulación anormal de balasto en el centro de las traviesas desde al menos 28 metros antes del punto de rotura, seguida de una ausencia de balasto en al menos cuatro traviesas justo en el punto exacto donde posteriormente se fracturó el carril.

En el minuto 20 de la grabación del 31 de octubre, el tren alcanza el punto kilométrico 319, junto al tramo de desvíos de Adamuz que Adif había renovado en mayo y junio de 2025.

"Se puede observar al menos 28 metros antes del punto exacto de la rotura del carril, la existencia en la zona central de las traviesas de una forma longitudinal, de gran cantidad de balasto", señalan. Pero a su vez, "en el punto exacto de la fractura del carril existe una ausencia de balasto en al menos cuatro traviesas de la vía".

La acumulación aumenta a medida que el tren se acerca a las señales de entrada al desvío, situadas a 28 metros del punto exacto donde se rompió el carril.

Testigo protegido

Estas anomalías en la piedra que se coloca bajo las traviesas de la infraestructura apuntarían en la misma dirección que lo declarado hace una semana por un testigo con más de 30 años de experiencia en la construcción de infraestructuras ferroviarias.

En un escrito remitido a la juez de Adamuz, este experto denunció que la piedra de balasto utilizada en el mantenimiento de esa vía procedía de su cantera, y que incumplía la normativa de Adif. Alertó también que se trataba de "material defectuoso" y advertía de que esta podría ser una de las causas que provocasen la pérdida de estabilidad en la vía.

"Dicho material es defectuoso por un exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de circulación, lo que provoca generación de finos, la pérdida de asentamiento y la pérdida de firmeza en la banqueta de la vía".

Fondos europeos en juego

Por su parte, la Fiscalía Europea ha centrado en seis contratos de Adif y un préstamo que concedió a este organismo el BEI la investigación que inició el pasado día 6 sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a reformas en la línea de tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La Fiscalía Europea acordó iniciar esa investigación ocho días después del accidente de Urda (Toledo). Con anterioridad, en marzo de 2026, este organismo había puesto en marcha otra investigación relacionada con la misma línea de AVE.

Los seis contratos tenían por objeto proyectos de renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en esa línea y suman un importe total de 162 millones de euros. En esta cifra no se computa uno de los contratos, que se licitó por 108,3 millones de euros pero del que Adif desistió el 4 de diciembre de 2020.

El préstamo del Banco Europeo de Inversiones fue aprobado en octubre de 2020 por importe de 90 millones de euros para, entre otras tareas, desplegar en esa línea de AVE el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), el sistema estándar europeo común para la señalización, el control y las comunicaciones de los trenes.

El BEI puso de manifiesto ya entonces la necesidad de renovar elementos e instalaciones de la línea Madrid-Sevilla porque “se acercan al final de su vida útil de diseño", con el fin de "mantener los elevados estándares de disponibilidad, fiabilidad y seguridad exigidos para este tipo de infraestructura”.

El importe total de fondos europeos afectados por las pesquisas se eleva a 252 millones de euros.

Empresas sancionadas

Tres de los contratos que investiga la Fiscalía Europea fueron adjudicados por Adif a dos empresas que acababan de ser sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por formar parte de un cártel que operó entre 2002 y 2017 para repartirse las licitaciones públicas convocadas principalmente por esa entidad pública.

Las empresas se coordinaban para acudir a las licitaciones de Adif de forma conjunta (mediante Uniones Temporales de Empresas, UTE) o alterna, fijando de antemano el reparto económico, aplicando bajas mínimas en los precios y utilizando subcontrataciones cruzadas para mantener los equilibrios acordados.

La empresa Thales España, cuya división ferroviaria y de transporte terrestre pasó a llamarse Hitachi Rail en 2024, logró la adjudicación de dos contratos de Adif relacionados con la línea Madrid-Sevilla que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía Europea.

Se formalizaron los días 8 y 13 de octubre de 2021, pocas fechas después de que Thales fuera sancionada por la CNMC con 17 millones de euros.

El primer contrato, por importe de 17,8 millones de euros, tenía por objeto la redacción del proyecto constructivo y ejecución de obras de renovación de los circuitos de vía en la LAV Madrid-Sevilla y Ramal La Sagra-Toledo, entre ellas trabajos de señalización ferroviaria.

Sustitución del LZB

El segundo contrato es el de mayor importe de los que analiza la Fiscalía Europea. Tiene por objeto la redacción del proyecto constructivo y ejecución de obras de renovación de las instalaciones de señalización, ERTMS, DCO´s y telecomunicaciones fijas de la línea Madrid-Sevilla.

Se adjudicó a Thales por 77,5 millones de euros y su inicial plazo de ejecución, incumplido, terminaba a principios de este año, cuando se debía haber cambiado en esa línea el sistema LZB -el que falló antes de producirse el accidente de Urda- por el ERTMS.

Este expediente se inició el 28 de septiembre de 2020, seis días después de que responsables de Adif propusieran el desistimiento de un contrato anterior con el mismo objeto.

El desistimiento se debió a que, durante las consultas realizadas por las empresas en la fase de presentación de ofertas, una de las respuestas dadas a los licitadores por parte de los servicios técnicos fue que “… serán consideradas soluciones alternativas las que aborden un planteamiento exclusivo entre los sistemas, de manera que se pueda prescindir de LZB según entre en explotación el sistema ERTMS …”.

La propia Adif consideró que esa respuesta supuso la alteración de las condiciones recogidas en el pliego que regía la licitación, al permitir la presentación de ofertas no ajustadas a los términos del mismo.

En el contrato concluido por desistimiento, la oferta que quedó en primera posición fue la de Siemens Rail Automation (también sancionada por la CNMC con 18,9 millones de euros), seguida de Thales.

En el contrato sí desarrollado el orden se invirtió y fue adjudicado a Thales después de que Adif justificase en un informe que la oferta hubiera incurrido en baja temeraria.

El gestor de infraestructuras ferroviarias consideró justificado el bajo nivel de precios de la oferta de Thales dado que aprovechaba su experiencia y desarrollos técnicos ya realizados en esa línea.

"La licitación requiere mantener la operación de la línea con las mismas prestaciones de explotación y niveles de seguridad actuales durante la ejecución de las obras, exigiéndose para ello mantener el sistema de protección de tren LZB existente en la línea, de tecnología Thales, en explotación comercial antes, durante y después de la puesta en servicio del nuevo sistema ERTMS", argumentó Adif.

Licitador único

Una segunda empresa sancionada por la CNMC se alzó con un contrato de la LAV Madrid-Sevilla que ahora investiga la Fiscalía Europea.

Nokia Spain S.A., sancionada como integrante del cártel de empresas ferroviarias con 24 millones de euros, fue adjudicataria el 15 de junio de 2022 de un contrato de 2,2 millones para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de obras de dotación de la segunda capa de GSM-R en la citada línea.

El sistema europeo de control y comunicación de trenes ERTMS depende de un flujo constante de datos bidireccionales vía radio para autorizar el movimiento de los convoyes. La segunda capa asegura que esta comunicación no se interrumpa.

Fue la propia Adif la que pidió oferta a Nokia para ese contrato, para el que se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad. Aunque se solicitó una optimización de su oferta económica, la empresa mantuvo el presupuesto máximo de licitación y Adif lo aceptó.

Los dos proyectos restantes sometidos ahora a escrutinio de la Fiscalía Europea son el contrato relativo a la ejecución de una obra de infraestructura de telecomunicaciones y energía, adjudicado a la UTE Energía LAV Madrid-Sevilla por 56,5 millones de euros, y una encomienda directa a Ineco por importe de 8 millones de euros por su asistencia técnica para el control y vigilancia de la redacción de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de señalización y sistemas asociados (como ERTMS, telecomunicaciones y energía) en la línea Madrid–Sevilla.