El maquinista activó primero el freno y, tras 5,35 segundos desde la identificación del problema, pulsó la seta de emergencia, lo que junto al frenado automático contribuyó a detener la composición.

¿Qué hizo el maquinista del Iryo y cuánto tardó en accionar la frenada de emergencia?

Los registros muestran que el convoy respetaba la señalización y circulaba en torno a 204-210 km/h dentro de los límites aplicables, y los peritos concluyen que no hay evidencia de que la velocidad precediera o provocara el fallo del vehículo.

¿Por qué la investigación descarta que la velocidad del Iryo fuera la causa del choque con el Alvia?

Los informes coinciden en que el suceso se desarrolló en alrededor de 30 segundos: caída de tensión, apertura del disyuntor, alarmas de sobretemperatura e inestabilidad en bogies, frenado automático y actuación del maquinista; el tren se detuvo tras recorrer 878,6 metros.

¿Cómo evolucionó el accidente desde el inicio del descarrilamiento hasta la detención del Iryo?

Los informes señalan irregularidades en la vía, incluyendo indicios de una soldadura mal ejecutada y un posible hundimiento, y la AITAT también apunta a una "rotura franca de carril" como causa compatible.

¿Qué pruebas apuntan a una rotura o fallo en el carril como origen del accidente de Adamuz?

La caja negra (JRU) y la telemetría TCMS muestran que el tren Iryo circulaba sin fallos mecánicos ni electrónicos cuando descarriló a 204 km/h, por lo que los peritos centran la causa en el estado de la vía. (Soporte: peritos judiciales e Ilsa; ver cobertura propia de El Español).

¿Qué dice la caja negra del tren Iryo sobre la causa del descarrilamiento en Adamuz?

La cronología muestra que el maquinista tardó 5,35 segundos en pulsar la seta de emergencia mientras los sistemas del tren se desactivaban tras salirse de la vía.

El convoy circulaba a 204 km/h —respetando los límites de velocidad— cuando inició el descarrilamiento, descartándose la velocidad como factor del siniestro.

Los peritos judiciales centran la causa del accidente en el estado de la vía, apuntando a una rotura de carril, hundimiento o una soldadura mal ejecutada.

El análisis de la caja negra y la telemetría del tren Iryo descarta fallos mecánicos o electrónicos antes del descarrilamiento en Adamuz.

El análisis de la caja negra del tren Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026 revela que circulaba sin fallos mecánicos o electrónicos a 204 km/h cuando se produjo el descarrilamiento que acabó provocando el choque con el Alvia y la muerte de 46 personas.

Esta es la conclusión conjunta a la que llegan dos peritos judiciales y dos especialistas de Ilsa (Iryo) tras analizar por separado la caja negra o registrador jurídico (JRU, por sus siglas en inglés) de la cabina delantera y la telemetría remota (Sistema de Control y Monitorización de Trenes, TCMS) del tren Iryo siniestrado.

Todo ello a petición de la jueza Cristina Pastor, que ordenó la apertura de las cajas negras el pasado 12 de noviembre y la posterior emisión de informes.

En concreto, el informe de los peritos —con fecha del 21 de noviembre— al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia asegura que los datos del JRU analizados confirman que el descarrilamiento es el suceso principal y que las "anomalías registradas" se derivan del mismo y de la posterior colisión.

Todo ello, prosigue, "sin que exista evidencia en los datos analizados de fallos previos del vehículo que puedan suponerse precursores del accidente".

Por tanto, la causa del accidente se centra íntegramente en el estado de la vía. En otro informe publicado por este periódico los peritos también apuntan a una soldadura mal ejecutada y al hundimiento de la vía como causas del accidente.

Estas conclusiones coinciden con las de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), que apunta a una "rotura franca de carril".

5,35 segundos

De hecho, en el informe de los técnicos de Ilsa (sociedad que gestiona Iryo), fechado a 20 de noviembre de 2026, se asume que había problemas en la vía. Afirma que la posición GPS sitúa la cabeza del tren "más adelante del punto donde estaba el carril fracturado".

A partir de la información registrada y de la localización, los expertos consideran que determinados ejes afectados pudieron continuar circulando durante un breve intervalo de tiempo y a lo largo de cierta distancia en condiciones de descarrilamiento, sin que inicialmente se produjera ningún tipo de alarma.

Localización antena GPS del JRU a la que se refieren los valores de posición.jpg Informe de los peritos de Adamuz.

Dicho documento detalla que "la evolución de la dinámica de circulación y los daños progresivamente ocasionados por el desplazamiento fuera del carril habrían generado vibraciones, esfuerzos e irregularidades que motivaron la activación sucesiva de distintos sistemas del tren".

Finalmente, se activó el frenado automático, al que se sumó la intervención del maquinista mediante el accionamiento del freno y posterior pulsación de la seta de emergencia, contribuyendo ambas a la detención de la composición.

El maquinista tardó 5,35 segundos en pulsar la seta de emergencia. Se trata del pulsador rojo grande con forma de seta ubicado en la cabina de conducción que activa la máxima frenada de emergencia de forma inmediata.

El informe detalla que la reacción del maquinista debe valorarse teniendo en cuenta "la elevada carga de estímulos en esos instantes, por la cantidad de eventos que se estaban produciendo, y los tiempos de respuesta humanamente posibles".

Cronología en 30 segundos

Ambos informes coinciden en que desde la salida de Córdoba (19:34:05 horas) hasta las 19:43:33 horas, el tren circuló con total normalidad y sin ninguna avería previa en sus sistemas embarcados.

En concreto, el convoy circulaba por inercia respetando la señalización LZB. A las 19:43:22 horas iba a 210,775 km/h (en un tramo limitado a 250 km/h, reduciendo para adaptarse a una limitación próxima de 210 km/h) y al llegar al punto crítico circulaba a 204,462 km/h.

No obstante, existe un desfase de dos segundos entre la cronología de los peritos judiciales que añaden el desglose por coches y bogies mediante la telemetría y el del JRU del propio tren.

Independientemente de ello, la cronología de cada informe detalla en cerca de 30 segundos cómo se produjo una caída brusca de la tensión eléctrica junto con la apertura del disyuntor principal, seguida de inmediato por alertas de sobretemperatura en los ejes traseros, avisos de inestabilidad en los bogies y la aplicación progresiva de los frenos por parte del maquinista.

Después se suceden alarmas de fallo en el freno de estacionamiento, pérdida de transmisión LZB, fallo del sistema antibloqueo (WSP) y fallo de la suspensión neumática como reflejo del descarrilamiento consolidado y el impacto contra el tren.

El tren se detiene por completo a las 19:44:02.762 horas tras recorrer 878,6 metros desde el inicio del suceso.

Otro análisis

Este nuevo análisis de la caja negra se suma al realizado en marzo por la CIAF (ahora AITAT).

De la información extraída hace meses, se confirmó que el siniestro se produjo en 15 segundos (dato distinto al de ahora) desde que descarrila el tren Iryo y colisiona con el Alvia de Renfe.

También quedó demostrado que el convoy de Iryo descarriló en primer lugar.

Su maquinista llegó a activar el freno y el conductor del tren de Renfe no tuvo tiempo para reaccionar. Asimismo, confirma que la velocidad no fue la causa del siniestro.