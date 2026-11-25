Significa que el ritmo de desgaste exige acortar los intervalos de revisión de 200.000 a 50.000 kilómetros, lo que multiplica intervenciones de cambio de ruedas y presión sobre talleres.

Qué significa que la erosión sea "18 veces superior a la normal" y qué implica en las revisiones de mantenimiento?

Renfe está retirando trenes próximos al límite y cambiando ruedas por nuevas mientras Adif realiza mediciones geométricas con un tren auscultador y análisis en tramos renovados.

En la C-5 la frecuencia ha pasado de 5 a 7 minutos; en el Corredor del Henares pasa de 7 a 12–13 minutos desde Alcalá, manteniéndose 7 minutos desde Coslada.

¿Cómo ha cambiado la frecuencia en la línea C-5 y en el Corredor del Henares por estas inmovilizaciones?

Como consecuencia, Renfe ha retirado 105 composiciones para análisis y reparaciones y ha reajustado horarios, manteniendo el 93% de las circulaciones comerciales habituales.

¿Qué consecuencias ha tenido para el servicio que 105 trenes hayan sido inmovilizados en la C-5?

Renfe atribuye el desgaste inusual a una posible incidencia en la vía y ha comunicado el hallazgo a Adif para investigar, mientras analiza geométricamente la infraestructura con un tren auscultador.

¿Por qué ha detectado Renfe un desgaste inusual en las ruedas de los trenes de Cercanías Madrid?

La menor disponibilidad de composiciones obliga a reorganizar el servicio en la C-5, el Corredor del Henares y los Civis, garantizando el 93% de los viajes.

Renfe y Adif investigan las causas en las vías mediante un tren auscultador, asegurando que la circulación se mantiene con total seguridad.

Entre mayo y noviembre se han inmovilizado 105 trenes para cambiar las ruedas, reduciendo el límite de revisión de 200.000 a 50.000 kilómetros.

Renfe ha retirado decenas de trenes de Cercanías Madrid para llevarlos al taller debido a un desgaste inusual en las ruedas, hasta 18 veces superior al habitual.

Renfe ha mandado al taller en los últimos meses a decenas de trenes de Cercanías de la red de Madrid tras detectar un desgaste inusual en las ruedas y ha reajustado los servicios en la línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes), el Corredor del Henares y los Civis de Guadalajara.

La compañía ferroviaria ha detectado un desgaste extraordinario de las ruedas de sus trenes que le ha obligado a retirar composiciones de la circulación para una revisión anticipada. La operadora ha comunicado la situación a Adif al considerar que el problema podría estar en la vía.

Según ha adelantado El Economista, la erosión, 18 veces superior a la normal, obliga a reducir las revisiones de 200.000 a 50.000 kilómetros y la anomalía se ha extendido por distintas líneas y generaciones de trenes, incluidas las últimas unidades en entrar en servicio, las de la serie 453 fabricadas por Stadler.

Del 1 de mayo al 1 de noviembre, 105 trenes han sido inmovilizados por esta razón para someterse a análisis y reparación en la C-5, según 'eldiario.es'.

Desde Renfe han apuntado a Europa Press que los trenes que se aproximan al límite están siendo retirados y sometidos a intervenciones de cambio de las ruedas por otras totalmente nuevas. Conjuntamente con Adif, además, se está analizando las causas de este desgaste.

En este sentido, desde el gestor de infraestructuras ferroviarias se ha iniciado una "intensa" campaña de medición geométrica mediante tren auscultador para evaluar de forma general la infraestructura, además de realizar análisis adicionales donde se ha renovado vía o carril a lo largo de los últimos meses.

Desde la operadora se ha subrayado que los trenes circulan "con total seguridad" porque se supervisan sus mediciones regularmente y se tornean las ruedas con toda la frecuencia que resulta necesario para garantizar que se mantienen los parámetros dentro de los márgenes de seguridad.

Esta situación ha llevado a Renfe a una reorganización en el servicio de Cercanías de Madrid para minimizar el impacto sobre los viajeros de la menor disponibilidad de trenes. En cualquier caso, esta reorganización permite mantener el 93% de las circulaciones comerciales habituales.

La reorganización afecta a los servicios en la línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes), el Corredor del Henares y los Civis entre Madrid y Guadalajara.

Desde Renfe han explicado que la nueva programación se ha diseñado a partir de los análisis de demanda realizados por la operadora, que indican que la oferta resultante permite atender la demanda prevista.

Así, en la línea C-5, la frecuencia ha pasado de 5 a 7 minutos, mientras que en el Corredor del Henares, la frecuencia desde Alcalá de Henares pasa de 7 a 12-13 minutos, manteniéndose los 7 minutos desde Coslada. También se ha suprimido temporalmente los servicios Civis de Guadalajara, aunque se mantiene el servicio por vía Vallecas con una frecuencia de 15 minutos.