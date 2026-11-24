Renfe no tiene constancia de uso fraudulento de los datos y afirma que las contraseñas estaban protegidas mediante técnicas criptográficas que impiden su lectura directa.

¿Hay indicios de uso fraudulento de los datos y qué protección ofreció Renfe sobre las contraseñas?

Porque, aunque la investigación impidió la difusión de los datos, Renfe advierte del riesgo de campañas de phishing o suplantación que podrían intentar usar la información extraída.

¿Por qué recomienda Renfe cambiar contraseñas y extremar la precaución tras la detención del presunto autor?

Renfe activó protocolos de respuesta, reforzó la monitorización, realizó investigación forense y preservó evidencias; notificó el incidente al CCN, a la OCC, al CNPIC, a la Guardia Civil y a la AEPD.

¿Qué medidas adoptó Renfe tras detectar la intrusión y qué organismos fueron informados?

Podrían haberse extraído datos identificativos y de contacto, información sobre billetes y viajes y números de DNI, NIE u otros documentos equivalentes.

¿Qué datos podrían haberse exfiltrado del sistema de Renfe durante el acceso no autorizado del 24 de septiembre de 2026?

La Guardia Civil detuvo al presunto responsable en octubre, según la comunicación individual de Renfe a sus clientes.

¿Quién detuvo al presunto autor del ciberataque contra Renfe y cuándo se produjo la detención?

La compañía activó sus protocolos de seguridad, realizó una investigación forense y notificó la brecha de datos a las autoridades competentes y a la AEPD.

Las contraseñas afectadas están protegidas mediante criptografía, pero Renfe aconseja cambiarlas y extremar la precaución ante posibles intentos de phishing.

La rápida intervención policial evitó que la información exfiltrada fuera utilizada o difundida, aunque podrían verse afectados datos de contacto, DNIs y billetes.

La Guardia Civil detuvo en octubre al presunto autor del ciberataque sufrido por Renfe el pasado 24 de septiembre de 2026.

Renfe Viajeros ha comunicado individualmente a sus clientes que la Guardia Civil detuvo en octubre al presunto autor del ciberataque que afectó a sus sistemas el pasado 24 de septiembre de 2026.

La compañía asegura que la actuación policial evitó que la información extraída fuera utilizada o difundida, aunque recomienda a los usuarios extremar la precaución ante posibles intentos de fraude.

El acceso no autorizado fue detectado por los mecanismos internos de monitorización de Renfe. Según la empresa, el tercero accedió a sistemas relacionados con la venta de billetes y habría exfiltrado información.

Renfe hizo público el incidente el 28 de septiembre, tras activar sus protocolos de respuesta y contención y comunicarlo a las autoridades competentes. La compañía entregó de inmediato la información relevante al Centro Criptológico Nacional (CCN) y a la Guardia Civil, lo que permitió cerrar los repositorios, impedir la difusión de los datos e identificar al presunto responsable.

La información que podría haberse visto comprometida incluye datos identificativos y de contacto, información sobre billetes adquiridos y viajes realizados, así como números de DNI, NIE u otros documentos equivalentes.

Contraseñas

También podrían haberse visto afectadas credenciales de acceso, aunque Renfe señala que las contraseñas están protegidas mediante técnicas criptográficas que impiden su lectura directa.

La empresa no tiene constancia de que los datos se hayan utilizado de forma fraudulenta como consecuencia del incidente.

No obstante, advierte de que no puede descartarse por completo que terceros intenten campañas de phishing, suplantación de identidad o llamadas y mensajes fraudulentos haciéndose pasar por Renfe u otras entidades.

Renfe pide no facilitar contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por correo electrónico, mensajes o llamadas.

También recomienda verificar la autenticidad de cualquier comunicación que mencione viajes, reservas, incidencias o supuestas compensaciones económicas antes de responder o facilitar información.

La compañía aconseja cambiar la contraseña de la cuenta de usuario y, si se ha utilizado la misma clave en otros servicios, actualizarla también en ellos. Asimismo, insta a los clientes a estar atentos a cualquier actividad inusual y a comunicar de inmediato cualquier incidencia detectada.

Medidas adoptadas

Tras detectar la intrusión, Renfe activó sus protocolos internos, reforzó la monitorización de los sistemas afectados y llevó a cabo una investigación forense para determinar el alcance y el origen del ataque. La compañía también solicitó la preservación de evidencias a proveedores y repositorios externos implicados.

El incidente fue comunicado al CCN, a la Oficina de Coordinación de Ciberincidentes (OCC), al Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y a la Guardia Civil.

Renfe además notificó la violación de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e implantó medidas técnicas y organizativas adicionales para reforzar la protección de sus sistemas.