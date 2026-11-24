Si fracasa el preconcurso, la Sepi puede capitalizar el préstamo participativo de 34 millones o ejecutar garantías dentro de un concurso de acreedores; no obstante, los activos de Plus Ultra son insuficientes para recuperar gran parte de los 53 millones prestados.

Qué opciones tiene la Sepi si el preconcurso de Plus Ultra fracasa

El PP ha criticado públicamente el rescate de Plus Ultra vinculándolo a presuntas redes de favores y corrupción, por lo que se considera improbable que un Ejecutivo popular muestre voluntad política de flexibilizar o condonar la deuda vinculada al Fondo de Ayuda a la Solvencia.

¿Por qué sería difícil que un Gobierno del PP salvara a Plus Ultra?

El cese implica la cancelación de la última ruta Madrid‑Caracas y deja en aire un ERE anunciado para unos 650 empleados; la paralización complica el acceso a liquidez y reduce la capacidad de mantener tráfico que justifique una reestructuración.

Qué consecuencias ha tenido el cese de operaciones de Plus Ultra para sus trabajadores y rutas

La aerolínea solicita alargar los plazos de devolución más allá de 2028 y el perdón o fraccionamiento de intereses de este año, además de un nuevo calendario de pagos; exige cerrar un acuerdo antes del cambio de Ejecutivo tras el 29‑N para maximizar opciones de apoyo.

Plus Ultra ha suspendido vuelos para “gestionar la situación de forma ordenada” mientras negocia una reprogramación de pagos y la condonación de intereses del rescate de 53 millones que recibió en pandemia. La medida busca ganar tiempo antes del cambio de Gobierno y evitar una quiebra inmediata.

¿Por qué Plus Ultra ha parado todas sus operaciones mientras negocia con la Sepi?

Si la compañía va finalmente a la quiebra, la SEPI no podría recuperar la mayoría de los 53 millones de euros del rescate concedido durante la pandemia.

La SEPI se mantiene inflexible exigiendo un plan de viabilidad concreto para evitar ejecutar las garantías, tras fracasar la entrada de un socio industrial y la ampliación de capital requerida.

La aerolínea, que presentó el preconcurso de acreedores hace once días, pide a la SEPI alargar los plazos de devolución de su deuda más allá de 2028 y perdonar los intereses de este año.

Plus Ultra ha cesado totalmente sus operaciones y busca pactar de forma urgente con la SEPI un nuevo calendario de pagos antes del cambio de Gobierno tras el 29-N.

Plus Ultra cesa sus operaciones mientras su equipo directivo negocia a marchas forzadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) un nuevo calendario de pagos y un perdón a los intereses que debe abonar este año por el rescate de 53 millones de euros concedido en pandemia.

La idea es cerrar un acuerdo lo antes posible y siempre antes de que se produzca el cambio de Gobierno tras el 29-N. Si hay una mayoría clara tras las elecciones como pronto habría un nuevo Ejecutivo a mediados de febrero.

En Plus Ultra son conscientes de que una solución con el PP en La Moncloa sería casi imposible por el carácter político que ha tomado el rescate tras las investigaciones judiciales que involucran a José Luis Rodríguez Zapatero.

Los populares han sido muy duros con Plus Ultra y han puesto en la diana a la aerolínea como un ejemplo de corrupción vinculada a ayudas públicas y a favores del Estado. Por ello, nadie cree que puedan ser proactivos en salvar a la compañía.

La aerolínea presentó hace once días el preconcurso para evitar la quiebra por lo que el calendario indica que a primeros de febrero debería tener una solución o, de lo contrario, podría pedir una prórroga de otros tres meses.

Plus Ultra busca ahora mismo encauzar las negociaciones con sus acreedores después de que fracasara la entrada de un socio industrial el pasado mes de febrero.

La situación se ha agravado después de que este lunes anunciara el cese total de operaciones tras cancelar la ruta Madrid-Caracas, la última que mantenían en funcionamiento.

"La suspensión de las operaciones responde a un ejercicio de responsabilidad y prudencia destinado a gestionar la situación de forma ordenada mientras se siguen analizando las opciones disponibles", dijo Plus Ultra.

"La compañía continúa trabajando en el marco de la reestructuración, evaluando las alternativas disponibles y manteniendo las conversaciones necesarias con las partes correspondientes". También han pedido "no anticipar escenarios".

La Sepi es su principal acreedor por los 53 millones concedidos por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) en 2021. La otra gran deuda es el préstamo participativo de la empresa panameña Panacorp, por valor de 6,3 millones.

Por ello, el rescate de la compañía depende nuevamente de la Sepi, del Ministerio de Hacienda y en definitiva del Gobierno de turno.

Y la gran losa son los 19 millones que debía pagar en mayo correspondientes al primer tramo del préstamo ordinario. Los intereses rondan los 3,7 millones al año.

En marzo de este año la Sepi autorizó fraccionar los intereses correspondientes a 2025 y revisar el calendario de pagos, pero exigió a cambio que Plus Ultra ejecutara una ampliación de capital de, al menos, ocho millones antes del 31 de agosto de 2025.

Pero la fuerte subida de los precios de los combustibles por la guerra de Irán a finales de febrero, sumada al impacto del caso Zapatero, hizo que se dispararan las pérdidas y socios industriales como Laser Airlines frenaran su entrada.

Plus Ultra sólo logró aportar dos millones, pero no cerró ningún acuerdo de refinanciación, ni la entrada de un nuevo inversor, por lo que el 13 de noviembre comunicó el preconcurso de acreedores.

La empresa anunció un ERE a su plantilla de Madrid de unos 650 trabajadores aunque todo queda en el aire tras el cese de actividades anunciado este lunes.

¿Y ahora qué? Plus Ultra pide a la Sepi alargar todos los plazos más allá de 2028, una extensión que se ha concedido a otras aerolíneas como Volotea, pero que se ha negado a Duro Felguera y a Tubos Reunidos.

En este sentido, la Sepi sigue inflexible y exige un plan de viabilidad concreto "y viable" para evitar la ejecución de garantías. Y el tiempo juega en contra de Plus Ultra, sin liquidez, sin operaciones y sin nuevos socios que se atrevan a asumir el coste de refinanciar la deuda.

La Sepi puede flexibilizar o recalendarizar los plazos de devolución, si hay voluntad política, pero la normativa del fondo le impide condonar la deuda en todos los casos.

Por otro lado, si el preconcurso fracasa, la Sepi tiene la opción de capitalizar el préstamo participativo de 34 millones de euros (que se debe pagar en 2028) o ejecutar sus garantías dentro de un concurso de acreedores.

Caída de Plus Ultra

Hasta la fecha no lo ha hecho en situaciones similares como el concurso de Tubos Reunidos y el caso de Duro Felguera en el que los socios aportaron la liquidez necesaria.

En cualquier caso, si la Sepi deja caer a Plus Ultra en los próximos meses renuncia de facto a cobrar los 53 millones del préstamo de la pandemia y sus intereses posteriores.

Y es que ninguna de sus garantías contraídas, ni sus escasos activos (no tiene aviones en propiedad) serían suficientes para garantizar acercarse a una mínima parte de lo adeudado a la Sepi.