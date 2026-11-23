La deuda supera 55 millones sin contar un préstamo participativo panameño de 6,3 millones; la falta de caja y el aumento del combustible han agravado la incapacidad para refinanciarse. (Apoyo: artículo principal — "La deuda ya supera los 55 millones... préstamo participativo Panacorp por valor de 6.304.000 euros" — y noticias relacionadas en El Español sobre el preconcurso)

¿Cómo ha evolucionado la deuda de Plus Ultra y qué elementos la agravan ahora?

La Audiencia Nacional imputó a Zapatero por presunto blanqueo y tráfico de influencias; el juez afirma que creó una sociedad en Dubái que cobró el 1% del rescate. (Apoyo: artículo principal — "El juez sostiene que Zapatero creó al menos una sociedad offshore en Dubái..." — y contexto en El Español sobre investigaciones vinculadas al rescate)

¿Qué relación tiene José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate de Plus Ultra y qué dice la investigación?

Porque la compañía sigue en situación crítica pese al rescate y hay investigaciones y dudas sobre la justificación y uso de esos fondos durante años de pérdidas. (Apoyo: artículo principal y https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20261113/plus-ultra-prepara-ere-preconcurso-acreedores-recibir-polemico-rescate-millones-gobierno/1003744457796_0.html — contexto sobre el rescate y su seguimiento)

¿Por qué está en duda el pago de los 53 millones que la SEPI prestó a Plus Ultra en 2021?

Ya ha anunciado un ERE, la suspensión definitiva de determinadas rutas transatlánticas y la reducción de más del 61% de horas comerciales; afectaría especialmente a su base en Madrid con 679 trabajadores. (Apoyo: contenido del artículo principal y https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20261113/plus-ultra-prepara-ere-preconcurso-acreedores-recibir-polemico-rescate-millones-gobierno/1003744457796_0.html — "Plus Ultra presenta un ERE y el preconcurso...")

¿Qué consecuencias inmediatas tiene el preconcurso de Plus Ultra para sus empleados y rutas?

La aerolínea ha declarado un preconcurso por falta de liquidez, encarecimiento del combustible y ausencia de inversores, lo que ha llevado a suspender rutas ante el riesgo de insolvencia. (Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/turismo/20261113/plus-ultra-prepara-ere-preconcurso-acreedores-recibir-polemico-rescate-millones-gobierno/1003744457796_0.html — "Plus Ultra presenta un ERE y el preconcurso...")

¿Por qué Plus Ultra ha paralizado todas sus rutas y dejado de vender billetes en la Madrid-Caracas?

La crisis coincide con las investigaciones judiciales sobre el rescate, incluida la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La compañía anuncia un ERE sobre su plantilla de 679 empleados y la reducción de más del 61% de sus horas de vuelo regular.

La situación financiera de la aerolínea pone en duda la devolución del rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI.

Plus Ultra paraliza su última ruta activa entre Madrid y Caracas tras declarar el preconcurso de acreedores el pasado 13 de noviembre.

Plus Ultra no permite hacer reservas en su ruta Madrid-Caracas, la última que quedaba operativa tras empeorar su situación financiera en las últimas semanas.

Esto supone que en la práctica la compañía ya ha dejado de tener actividad, un nuevo revés para intentar cumplir con su objetivo más inmediato que es mantener la continuidad de sus operaciones.

La compañía presentó el pre-concurso el pasado 13 de noviembre y ahora tiene tres meses para intentar reforzar su estructura financiera y refinanciar su deuda.

No obstante, la situación es más compleja de lo esperado inicialmente con lo que se pone en duda el pago del rescate de 53 millones de euros que debe a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el marco del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee).

La compañía ha explicado que el preconcurso se produce por el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos en las conversaciones con potenciales inversores.

Esa acumulación de hechos le ha colocado ante una situación previsible de insolvencia, que hace obligado el preconcurso.

El objetivo es preservar la parte de negocio que pueda ser rentable y mantener la gestión y la caja libre de posibles peticiones de concurso o eventuales ejecuciones y embargos de bienes.

Deuda neta

La deuda ya supera los 55 millones sin contar con el polémico préstamo participativo de la empresa panameña Panacorp por valor de 6.304.000 euros.

La aerolínea ha comunicado su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE), la suspensión definitiva de determinadas rutas transatlánticas y reducir más del 61% de las horas comerciales de vuelo regular.

La reducción de plantilla afectaría al centro de trabajo de Madrid, incluyendo los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los que cuenta con 679 empleados, de los cuales 668 se encuentran en activo y 11 en situación de excedencia.

El rescate de 53 millones que Plus Ultra recibió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI en marzo de 2021 ha estado siempre bajo sospecha.

En primer lugar, por los problemas que tuvo la compañía para justificar el rescate y luego por la implicación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante todo el rescate.

La SEPI basó el rescate a Plus Ultra en tres grandes argumentos: su importancia para el empleo, su cuota de mercado como aerolínea "sistémica" y en que no era una "empresa en crisis" antes de la irrupción de la pandemia.

2.500 empleos indirectos

Muchas de estas cifras que se aportan como claves para dar la ayuda pública estaban sobreestimadas y algunas minimizadas para facilitar la concesión del rescate.

En el caso laboral se hacen unas estimaciones de 2.500 empleos indirectos que no se terminan de explicar; en la cuota de mercado se omite que el peso de Plus Ultra en el mercado español era entonces del 0,1%; y el no ser una "empresa en crisis" se basa exclusivamente en el impacto patrimonial de un préstamo participativo. Obviando su crítica situación financiera con cinco años de pérdidas consecutivas.

El problema es que las sospechas también se ciernen sobre el uso que la compañía hizo del rescate. Cinco años después -y con las investigaciones judiciales en marcha- se ha demostrado que la empresa no ha logrado salir de su crítica situación financiera incluso después de recibir los 53 millones del rescate.

En mayo llegó la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y por tráfico de influencias, vinculado a la operación de rescate de Plus Ultra.

El juez sostiene que Zapatero creó al menos una sociedad offshore en Dubái, llamada Landside Dubai Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.

Luego, esta mercantil suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (es decir, 530.000 euros).