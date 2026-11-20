Renfe dice que no tiene constancia de uso fraudulento de los datos como consecuencia del incidente y que las indagaciones preliminares apuntaron a un volumen limitado de información, principalmente nombres y correos, sin afectación confirmada de datos financieros.

¿Se sabe si los atacantes han usado ya los datos personales o bancarios robados en el ciberataque a Renfe?

Renfe activó procedimientos de respuesta y contención, mantiene una investigación en curso y recomienda cambiar contraseñas y extremar precauciones ante comunicaciones inesperadas; advierte del riesgo de phishing, suplantación de identidad y de descifrado por fuerza bruta de contraseñas débiles.

¿Qué ya ha hecho Renfe tras detectar el acceso no autorizado y qué riesgos advierte ahora a los clientes?

Renfe explicó que las primeras investigaciones sitúan el origen en servidores de Adif previamente comprometidos y conectados con las redes de la empresa estatal, lo que permitió al tercero acceder a sistemas relacionados con la venta de billetes.

¿Por qué Renfe cree que el acceso se produjo a través de servidores de Adif conectados con sus redes?

Renfe advierte que pudieron verse comprometidos datos identificativos y de contacto, información de billetes y viajes, números de DNI o NIE y credenciales de acceso (contraseñas) protegidas mediante técnicas criptográficas.

¿Qué datos de clientes dice Renfe que pudieron verse comprometidos en el ciberataque del 24 de septiembre de 2026?

Renfe recomienda a todos los usuarios afectados extremar las precauciones ante mensajes sospechosos y cambiar sus contraseñas a la mayor brevedad.

La empresa alerta sobre posibles campañas de phishing, suplantación de identidad e ingeniería social utilizando la información sustraída.

Aunque las contraseñas estaban cifradas, la compañía advierte del riesgo de acceso no autorizado si estas eran débiles, mediante técnicas de fuerza bruta.

Renfe ha comenzado a avisar a sus clientes de que el ciberataque sufrido en septiembre comprometió datos personales, DNI, historial de viajes y contraseñas.

Renfe está enviando este viernes comunicaciones a algunos clientes en las que advierte de que un "incidente de seguridad" ha afectado a sus datos personales.

En la web a la que Renfe redirige a los destinatarios de los mensajes, el operador alude al ciberataque que sufrió el pasado 24 de septiembre de 2026 y señala a datos personales y de contacto, DNIs y contraseñas como "potencialmente comprometidos".

Los datos potencialmente comprometidos podrían incluir datos identificativos y de contacto, así como información asociada a la utilización de los servicios de Renfe, incluida información relativa a billetes adquiridos y viajes realizados.

Asimismo, entre la información potencialmente afectada podrían encontrarse números de DNI, NIE u otros documentos identificativos equivalentes, así como credenciales de autenticación (contraseñas), protegidas mediante técnicas criptográficas de seguridad que impiden su lectura directa.

La compañía dice no tener constancia de que los datos hayan sido utilizados de forma fraudulenta como consecuencia del incidente.

Eso sí, admite que existe el riesgo de que terceros intenten realizar campañas de phishing o suplantación de identidad, enviar comunicaciones haciéndose pasar por Renfe o intentar obtener credenciales de acceso, datos bancarios u otra información personal mediante técnicas de ingeniería social.

También podrían analizar o inferir información relativa a desplazamientos, trayectos realizados o pautas de utilización de los servicios ferroviarios y generar perfiles o patrones de comportamiento de determinadas personas.

Sistemas operativos

Finalmente, avisa de que, si alguna de las contraseñas asociadas a las credenciales afectadas fuese "especialmente débil", existe el riesgo de que pueda ser obtenida mediante técnicas de descifrado por fuerza bruta, lo que permitiría potencialmente accesos no autorizados a servicios en los que se emplee la misma contraseña.

En concreto, Renfe Viajeros informa de que ha detectado un acceso no autorizado a determinados sistemas corporativos por parte de un tercero.

También que ha activado los procedimientos de respuesta y contención previstos y que las investigaciones realizadas hasta la fecha indican que el tercero no autorizado habría accedido a determinados sistemas relacionados con los procesos de venta de billetes.

"No obstante, la investigación continúa en curso para determinar con precisión el alcance completo del incidente y verificar si pueden existir otras categorías de datos afectadas", añade en su web.

Así, recomienda a los clientes "extremar la precaución ante cualquier comunicación inesperada" que solicite información personal, credenciales de acceso o datos bancarios, con medidas como cambiar la contraseña "a la mayor brevedad posible".

El 25 de septiembre, un día después del incidente, Renfe anunció que abría una investigación técnica sobre un "incidente de ciberseguridad" relativo a la obtención de datos de viajeros cuyo origen se situaba en servidores de Adif previamente comprometidos y conectados con las redes de la empresa estatal.

Según explicó en un comunicado, las indagaciones preliminares apuntaban a que los atacantes habían tenido acceso a un volumen "limitado" de información de los clientes, principalmente nombres y direcciones de correo electrónico, sin afectación sobre información bancaria ni financiera, y descartaba la sustracción de medios de pago, números de DNI u otros datos sensibles.