La presión del colectivo permitió desbloquear incumplimientos pendientes desde el acuerdo de febrero de 2026 y arrancar mejoras estructurales que, según Semaf, elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario.

¿Cómo ha influido la firmeza de los maquinistas en las negociaciones con Renfe y otros actores?

Ya ocurrió la cancelación masiva de servicios: la huelga sectorial provocó más del cuarenta por ciento de trenes de Cercanías y Rodalies cancelados, y la de maquinistas suprimió noventa y cuatro por ciento de convoyes en Cercanías Madrid.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la huelga de maquinistas y las otras convocadas en noviembre para la movilidad?

El protocolo establece procedimientos operativos y criterios verificables para gestionar incidencias climáticas y técnicas que afectan a la seguridad, con responsabilidades claras para la operadora y la supervisión del cumplimiento.

Semaf desconvocó la jornada porque alcanzó un acuerdo que convierte sus reivindicaciones en medidas normativas, operativas y verificables, incluyendo un protocolo frente a fenómenos adversos que desbloqueó el resto de las negociaciones.

¿Por qué Semaf ha desconvocado la huelga de maquinistas prevista para el 23 de noviembre?

Las huelgas previas del 10 y 17 de noviembre provocaron importantes cancelaciones en Cercanías y Rodalies por el incumplimiento de servicios mínimos.

El paro del día 23 era una reprogramación de la convocatoria inicial del 12 de noviembre para dar margen a la negociación con la empresa.

La desconvocatoria se produce después de lograr un protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos y avanzar en materia de seguridad.

El sindicato Semaf ha desconvocado la huelga de maquinistas prevista para el 23 de noviembre tras alcanzar un acuerdo normativo y operativo.

El sindicato de maquinistas Semaf ha procedido a la desconvocatoria de la jornada de huelga prevista para el próximo 23 de noviembre tras alcanzar un acuerdo que transforma las reivindicaciones del colectivo en realidades normativas, operativas y verificables.

Este paro es el que los conductores de trenes habían cambiado de fecha. Inicialmente debería de haberse celebrado el 12 de noviembre, pero Semaf la retrasó para dar margen de tiempo a que se aprobaran más acuerdos pendientes.

Tras alcanzar el acuerdo en el protocolo de actuación frente a fenómenos adversos el jueves 18 de noviembre, la negociación "ha sido más fácil ya que la complejidad de este punto frenaba la negociación del resto", detallan.

"La firmeza demostrada por el colectivo de maquinistas durante todo el proceso de conflictividad ha permitido no solo desbloquear los incumplimientos arrastrados desde el acuerdo de febrero de 2026, que motivaron la convocatoria, sino arrancar mejoras adicionales de calado estructural que elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario", señalan en un comunicado.

Desde Semaf recuerdan que la movilización de los maquinistas por la seguridad ha marcado un antes y un después en nuestro sector

Cabe recordar que ya se han producido dos huelgas en este mes: la del 17 de noviembre convocada por todo el sector ferroviario y la de los maquinistas el día 10.

Las dos golpearon a la movilidad diaria. La de todo el sector con más del 40% de los trenes de Cercanías y Rodalies cancelados, y la otra fue peor al suprimir el 94% de convoyes de Cercanías Madrid.

Según Renfe, no se cumplieron los servicios mínimos en ninguna de las dos movilizaciones.