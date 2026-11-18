Adif se comprometió a realizar en un mes un estudio de necesidades de personal en centros de circulación en coordinación con la representación sindical y a evaluar nuevas consignas para reducir la carga de trabajo que se aplicarían a principios de 2027.

La AESF recomienda impulsar mecanismos de doble control o verificación cruzada en Adif para respaldar decisiones en situaciones complejas o degradadas, una medida orientada a reducir errores por fatiga y aumentar la seguridad operacional.

¿qué propone la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en relación con Adif y por qué importa?

Los maquinistas consideran que las promesas no se han materializado y que muchos puntos del acuerdo no están aprobados, por eso mantienen la conflictividad y los días de huelga para exigir medidas de seguridad tangibles.

¿por qué los maquinistas mantienen la huelga del 23 de noviembre pese a los acuerdos?

Ya se desconvocó la huelga prevista para el 19 de noviembre para operativos, supervisores y técnicos tras un acuerdo entre Adif y SFC en el Ministerio. Además, se comprometió un estudio de necesidades de personal en un mes y medidas para aplicar a principios de 2027.

¿qué consecuencias ya ocurridas tiene el acuerdo para el personal de circulación de Adif?

Cuerpo negoció para atajar la conflictividad abierta por la gran huelga del 17 de noviembre y ofrecer medidas inmediatas de seguridad y personal que permitieran desconvocar paros puntuales. Sus pactos incluyen regulación urgente de tiempos de actividad y descansos y recomendaciones de la AESF sobre verificación cruzada en Adif.

¿por qué Carlos Cuerpo ha cerrado acuerdos con CCOO y SFC tras la huelga del 17 de noviembre?

Las medidas pactadas incluyen un estudio en un mes sobre las necesidades de plantilla en centros de circulación y reforzar los mecanismos de doble control.

Se desconvoca la huelga en Adif del 19 de noviembre tras acordarse regular por vía urgente los descansos y tiempos de actividad del personal de control.

El sindicato de maquinistas Semaf mantiene la huelga convocada para el 23 de noviembre al considerar insuficientes las medidas propuestas.

El ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, alcanza acuerdos con CCOO, UGT y SFC para mitigar la conflictividad laboral en el sector ferroviario.

La gran huelga ferroviaria del martes 17 de noviembre se ha traducido en acuerdos que dividen al sector. El nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, ha conseguido convencer a CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario de Circulación (SFC), pero no a Semaf. Los maquinistas que mantienen el paro del 23 de noviembre.

Los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif fueron convocados por Transportes la tarde del 17 de noviembre y alcanzaron una serie de acuerdos para poner fin a la conflictividad.

Entre ellos destaca aprobar por vía urgente regular los tiempos máximos de actividad y los descansos del personal de control de tráfico de Adif con el fin de prevenir la fatiga, revisión de protocolos y sistemas (LZB/ERTMS).

Otra de ellas es la recomendación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para impulsar mecanismos de doble control (verificación cruzada) en Adif para respaldar decisiones en situaciones complejas o degradadas, como ya avanzó este periódico.

De hecho, la dirección de Adif y SCF firmaron un acuerdo en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que permitió desconvocar la huelga prevista para el 19 de noviembre (de 00:00 a 23:59 horas) para el personal operativo, supervisores de circulación y técnicos de regulación.

Gracias a acuerdos como el compromiso de que Adif realice un estudio de necesidades de personal en los centros de circulación en el plazo de un mes junto con la representación sindical y también estudie nuevas consignas para reducir la carga de los responsables de circulación y aplicarlas a principios de 2027.

Pero para los maquinistas estos acuerdos no son suficientes y denuncian que muchos de los puntos del acuerdo no se han aprobado, por lo que desconfían de las promesas.

“Esta organización continúa con la conflictividad y con los días de huelga porque los maquinistas somos plenamente conscientes de que no basta con enarbolar un rato una banderola: las reivindicaciones de seguridad se consiguen con trabajo y con lucha”, señalan en un comunicado.

Otros sindicatos como CGT van a valorar el documento, aunque adelantan que están de acuerdo con algunos puntos que ellos mismos venían reivindicando desde hace años.