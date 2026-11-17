La convocatoria la impulsa el comité general de empresa de Renfe y el de Adif junto a sindicatos como Semaf, CCOO y UGT; Semaf convocó además a cerca de 7.000 maquinistas en varias operadoras.

¿Qué papel tienen los comités y sindicatos en la huelga y cuántos maquinistas podrían secundarla?

En esas comunidades la huelga ha provocado el incumplimiento de los mínimos, con retrasos de varias horas y colapso del servicio, por lo que se ha pedido a los usuarios que utilicen medios alternativos.

¿Por qué no se cumplen los servicios mínimos en Madrid y Cataluña y qué piden allí a los usuarios?

Exigen mayor seguridad en la red ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda, que dejaron 115 muertos, según la representación sindical que convocó los paros.

¿Qué reclaman los trabajadores que han convocado la huelga en Renfe, Adif y las operadoras privadas?

Ha provocado mayor acumulación de viajeros en andenes y pequeños retrasos en las primeras horas, aunque Renfe no registra incidencias reseñables ni retrasos generalizados.

¿Qué consecuencias ha tenido para los viajeros que haya un 25% menos de circulaciones en Sevilla, Málaga y Cádiz?

Porque el Ministerio de Transportes fijó servicios mínimos del 75% en hora punta para cercanías y Renfe los está aplicando durante la jornada de huelga convocada por la representación sindical.

¿Por qué circulan hoy los Cercanías de Sevilla, Málaga y Cádiz con el 75% de los servicios?

La huelga, convocada por la representación sindical en Renfe, Adif, Ouigo e Iryo, exige mayores medidas de seguridad en la red tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda.

A diferencia de Andalucía, en regiones como Madrid y Cataluña se registran importantes colapsos y retrasos de varias horas al no cumplirse los servicios mínimos.

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 75% en horas punta para Cercanías, un 72% para Alta Velocidad y Larga Distancia, y un 65% para Media Distancia.

Los Cercanías de Sevilla, Málaga y Cádiz cumplen los servicios mínimos del 75% en hora punta durante la jornada de huelga, registrando normalidad y pequeños retrasos por acumulación de viajeros.

Los Cercanías en las áreas metropolitanas de Sevilla, Málaga y Cádiz circulan hoy martes, jornada de huelga en el ferrocarril español, con menos frecuencias pero respetando los servicios mínimos del 75% establecidos para la hora punta de la mañana, informa Renfe.

Desde la compañía explican que las primeras horas de la mañana transcurren con normalidad pese a que hay un 25% menos de circulaciones, lo que está provocando más acumulación de viajeros en los andenes. Pero sin retrasos ni incidencias reseñables.

UGT constata que en las líneas de Cercanías de Málaga se está cumpliendo con los servicios mínimos. Se registran pequeños retrasos, sobre todo por la acumulación de viajeros. En media distancia hay preparado transporte alternativo por carretera por si se suprime algún tren.

Con respecto al personal de mantenimiento, aunque los servicios mínimos son de más del 60% de la plantilla, se están desarrollando con normalidad. Más del 70% de la plantilla, que puede hacerlo, está hoy de huelga.

No está ocurriendo así en Madrid y en Cataluña, donde no se están cumpliendo los servicios mínimos. Allí se ha pedido a los usuarios que busquen medios alternativos para desplazarse ante el colapso del servicio, con retrasos de varias horas.

La huelga, que comenzó la medianoche pasada, está convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española.

El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos del 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia.

En el resto del día, está previsto que circulen el 50 % de los trenes. En Media Distancia se establece un 65 % de circulaciones y en Alta Velocidad/Larga Distancia, un 72 % de los tráficos de un día normal.

En Mercancías, los mínimos afectan al 26 % del servicio programado.

Los trabajadores del grupo Renfe están convocados por el comité general de empresa -formado por el Sindicato de Maquinistas Semaf, CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria (Alferro).

Reclaman mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que causaron 115 muertos.

Se han sumado el comité general de empresa de Adif, compuesto por UGT (4 representantes), CCOO (4), CGT (2), Sindicato de Circulación Ferroviaria (SC, 2) y Sindicato Ferroviario (SF, 1).

Semaf ha hecho también una propia para este día en las tres operadoras de viajeros (Iryo y Ouigo además de la pública) y en las de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway, lo que supone una llamada para cerca de 7.000 maquinistas.