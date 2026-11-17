Huelga de trenes y última hora de los servicios mínimos, en directo | Renfe recomienda buscar transportes alternativos
El sector ferroviario ha convocado una huelga para este martes con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe.
El sector ferroviario ha convocado una huelga este martes 17 de noviembre en toda España para reclamar mejoras en la seguridad y las condiciones laborales de las plantillas de Renfe y Adif. La protesta, respaldada por Semaf, CCOO, UGT y otros sindicatos, afecta también a operadoras como Iryo y Ouigo.
Pese a las reuniones con Transportes, Adif y Renfe, no se ha alcanzado un acuerdo para desconvocar el paro. Los maquinistas reconocen avances, pero consideran que siguen pendientes cuestiones esenciales tras el accidente de Urda, que dejó al menos 69 fallecidos.
En cuanto a los servicios mínimos, Cercanías circulará al 75% en hora punta y al 50% el resto del día. En Media Distancia se garantizará el 65% y en Alta Velocidad y Larga Distancia, el 72%. Iryo y Ouigo operarán el 70% y el 63% de sus trenes, respectivamente.
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La huelga por las promesas incumplidas del Gobierno en seguridad ferroviaria paraliza tanto Cercanías como Rodalies
La huelga de todo el sector ferroviario este 17 de noviembre está ocasionando un gran caos en Renfe, especialmente en los servicios de Cercanías Madrid y Rodalies Cataluña.
Renfe denuncia que se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos.
ℹ️En aquests moments, els maquinistes de Rodalies no estan complint els serveis mínims programats durant la jornada de vaga. Actualment circula el 50% dels trens. ➡️Es recomana l’ús de transports alternatius i planificar els desplaçaments amb antelació: https://t.co/isHzZgh1gO— Rodalies Catalunya (@rodalies) November 17, 2026
Y desde Rodalies aseguran que los maquinistas del servicio de tren catalán "no están cumpliendo los servicios mínimos programados durante la jornada de huelga y actualmente circula el 50% de los trenes".
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Estaciones de Metro y autobús en Madrid colapsadas por el incumplimiento de los servicios mínimos
La estación de Avenida de América de Madrid (el intercambiador de Metro y autobús) se encuentra totalmente colapsada por la huelga del sector ferroviario este martes.
Muchas personas han optado por el autobús ante el incumplimiento del servicio mínimo en Cercanías y Rodalies.
🔴 La estación de Avenida América totalmente colapsada por la huelga del sector ferroviario: las personas han optado por el autobús por el incumplimiento del servicio mínimo en Cercanías y Rodalies El paro está convocado por la mayoría de sindicatos ferroviarios para exigir más seguridad tras el accidente de Urda 🎥 María Ubago - EL ESPAÑOL— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 17, 2026
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Se recomienda buscar medios alternativos
Cercanías Madrid alerta de problemas en el servicio por el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga ferroviaria de este martes, 17 de noviembre.
La compañía recomienda a los viajeros buscar medios de transporte alternativos y consultar las últimas actualizaciones sobre el estado de los trenes a través de sus canales oficiales.
📢 ACTUALIZACIÓN 📢 Cercanías Madrid informa ⚠️ Con motivo de la huelga convocada por el sector ferroviario para hoy, 17 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. 🚆 Se recomienda buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales. Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión.— Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 17, 2026
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El sector ferroviario llama a la huelga este martes
La huelga llega justo una semana después de otra huelga convocada por "la situación de la seguridad ferroviaria" y el "incumplimiento" de compromisos previos por parte de Semaf.
Los maquinistas, aparte de participar en la convocatoria de huelga conjunta de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, anunciaron que realizaban su propia convocatoria para este martes y el día 23, llamando al paro en solitario en ocho operadoras ferroviarias: Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.