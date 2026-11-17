El sector ferroviario ha convocado una huelga este martes 17 de noviembre en toda España para reclamar mejoras en la seguridad y las condiciones laborales de las plantillas de Renfe y Adif. La protesta, respaldada por Semaf, CCOO, UGT y otros sindicatos, afecta también a operadoras como Iryo y Ouigo.

Pese a las reuniones con Transportes, Adif y Renfe, no se ha alcanzado un acuerdo para desconvocar el paro. Los maquinistas reconocen avances, pero consideran que siguen pendientes cuestiones esenciales tras el accidente de Urda, que dejó al menos 69 fallecidos.

En cuanto a los servicios mínimos, Cercanías circulará al 75% en hora punta y al 50% el resto del día. En Media Distancia se garantizará el 65% y en Alta Velocidad y Larga Distancia, el 72%. Iryo y Ouigo operarán el 70% y el 63% de sus trenes, respectivamente.