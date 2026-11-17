Para AVE y larga distancia el Ministerio fijó un 72% de servicios mínimos; Iryo operará con el 70% de sus servicios previstos y Ouigo mantendrá 17 de 27 trenes programados, con el resto suspendidos.

¿Cómo afecta la huelga del 17 de noviembre a los trenes de alta velocidad y empresas privadas como Iryo y Ouigo?

En la huelga del 10 de noviembre no se respetaron los servicios mínimos y en Cercanías se dejaron de prestar el 94% de los servicios; además se suspendió el 47% de los AVE programados.

¿Qué impacto real tuvo la huelga anterior del 10 de noviembre en Cercanías y AVE?

Convocan el Comité General del Grupo Renfe y Adif, SEMA F, CCOO, UGT, SFF-CGT, SF‑I y Alternativa Ferroviaria; reclaman refuerzos en plantillas y medidas para mejorar la seguridad del sistema ferroviario.

¿Quiénes son los sindicatos que convocan la huelga y qué reclaman exactamente?

El Ministerio fijó servicios mínimos del 75% en hora punta y 50% el resto del día para Cercanías; en la práctica Renfe y Rodalies informan de incumplimientos y de circulación reducida, con Rodalies reportando alrededor del 50% de trenes en servicio.

¿Qué porcentaje de trenes debía garantizar el Ministerio en Cercanías y qué está ocurriendo en la práctica?

La huelga la han convocado para exigir refuerzos y mejoras en la seguridad ferroviaria y en las condiciones laborales tras varios accidentes este año. Los sindicatos citan específicamente los tres siniestros recientes (Adamuz, Gélida y Urda) como detonante.

¿Por qué han convocado la huelga del 17 de noviembre los sindicatos de Renfe y Adif?

El Ministerio de Transportes fijó servicios mínimos del 75% en hora punta para Cercanías, un 72% en AVE/Larga Distancia y un 66% en Rodalies.

Las protestas exigen mejoras en la seguridad del sistema ferroviario y en las condiciones laborales tras registrarse tres graves accidentes este año con 116 fallecidos.

Renfe y Rodalies denuncian el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los maquinistas durante las primeras horas de la jornada.

La huelga del sector ferroviario convocada por los sindicatos en Renfe y Adif está provocando un gran caos en Cercanías Madrid y Rodalies Cataluña.

La huelga de todo el sector ferroviario este 17 de noviembre está ocasionando un gran caos en Renfe, especialmente en los servicios de Cercanías Madrid y Rodalies Cataluña.

Renfe denuncia que se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos.

Y desde Rodalies aseguran que los maquinistas del servicio de tren catalán "no están cumpliendo los servicios mínimos programados durante la jornada de huelga y actualmente circula el 50% de los trenes".

ℹ️En aquests moments, els maquinistes de Rodalies no estan complint els serveis mínims programats durant la jornada de vaga. Actualment circula el 50% dels trens. ➡️Es recomana l’ús de transports alternatius i planificar els desplaçaments amb antelació: https://t.co/isHzZgh1gO — Rodalies Catalunya (@rodalies) November 17, 2026

Hay usuarios en redes sociales que se están quejando de que sus trenes no salen o que no se están cumpliendo los servicios mínimos.

Algo que ya pasó en la anterior huelga convocada la pasada semana.

No hay servicios mínimos en @CercaniasMadrid ni @rodalies No se han cumplido y han ignorado a cientos de miles de trabajadores. Es ilegal y dice mucho de quiénes exigen derechos pero no respeta los derechos de los demás. El silencio mediático de radios y TV ahora mismo es atroz. — Alicia K. (@koreander2107) November 17, 2026

En el paro de maquinistas del 10 de noviembre no se siguieron los servicios mínimos provocando un gran caos.

En Cercanías Madrid un 94% de los servicios no salieron y un 47% de los trenes AVE fueron suspendidos.

Para esta nueva jornada de huelga, desde las 6.00 horas Renfe lleva informando de que se verán muy afectados estos dos servicios.

Por ello recomienda buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales.

Huelga

Esta gran huelga del 17 de noviembre ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe y Adif, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro).

El objetivo principal es conseguir mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

Todo ello después de tres accidentes de tren (Adamuz, Gélida y Urda) de este año con 116 muertos.

Servicios mínimos

Para la huelga del 17 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha establecido los servicios mínimos en Renfe.

En concreto, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta, comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas. Durante el resto de la jornada, circulará el 50% de los trenes habituales.

En cuanto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65%, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales.

En el transporte de mercancías, por su lado, se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.

En el caso de Rodalies en Cataluña se han fijado servicios mínimos del 66% en hora punta y del 33% en el resto de la jornada.

En cuanto a las empresas privadas de alta velocidad, Iryo operará con el 70% de los servicios mínimos. En concreto, de los 40 servicios previstos para este 17 de noviembre, hay 12 no garantizados.

Y en Ouigo circularán 17 de los 27 trenes programados, mientras que los 10 restantes no circularán.