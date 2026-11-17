La investigación mantiene medidas de seguridad y comprobaciones técnicas que han impedido la reapertura inmediata; así, la línea Madrid‑Sevilla permanece cerrada hasta que se determinen causas y se apliquen medidas correctoras.

¿Cómo afecta a los viajeros y a la circulación que la ERA y la AITAT investiguen Urda y por qué sigue cerrada la línea Madrid‑Sevilla?

El tramo afectado acumulaba incidencias en señales o vía atribuidas a Adif desde el inicio del actual mandato del ministro, y Adif Alta‑Velocidad ha recibido menos de la mitad de la inversión prometida desde 2023, lo que reduce capacidad de mantenimiento.

¿Qué antecedentes en Adif y en la financiación de la red pueden contextualizar las posibles fallas en la vía o señalización del tramo de Urda?

En un informe inicial los investigadores apuntaron a “la cadena de averías, instrucciones y acciones” tras la avería del sistema LZB a las 08:31, y a una orden equivocada desde el Centro de Regulación de la Circulación de Adif en Atocha que dio paso al AVE cuando había un Iryo parado delante.

¿Qué hallazgos iniciales de la AITAT sobre la causa del choque en Urda han motivado la petición de asistencia europea?

La ERA asesorará sobre metodología, recopilará datos, podrá coordinar visitas al lugar y facilitará intercambio con la red NIB, sin suplantar la dirección formal de la investigación que corresponde a la autoridad nacional.

¿Qué papel concreto va a desempeñar la ERA en la investigación que dirige la AITAT sobre el choque en Urda?

La ERA ha acudido a España para asesorar, recopilar información y aportar apoyo metodológico a la AITAT en la investigación del siniestro de Urda. La agencia actúa como órgano de asistencia técnica cuando un país solicita ayuda tras un accidente ferroviario.

¿Por qué ha enviado la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) una delegación a España para investigar el accidente de Urda?

Las primeras hipótesis de la AITAT apuntan a una avería en el sistema LZB y a una orden equivocada desde el puesto de control de Adif como desencadenantes del choque.

El papel de la ERA consistirá en asesorar, recopilar información y aportar apoyo metodológico, respetando la competencia de las autoridades españolas para dirigir la investigación.

El organismo europeo se reunirá en el Ministerio de Transportes con la Autoridad Administrativa Independiente de Investigación de Accidentes (AITAT) para analizar los detalles del siniestro.

Una delegación de la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) llega a España para prestar ayuda técnica en la investigación del accidente de Urda, en el que murieron 69 personas.

La ayuda europea ya está en camino. Está previsto que una delegación de la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA, por sus siglas en inglés) llegue a España este martes 17 de noviembre para analizar los detalles del accidente de Urda (Toledo) en el que perdieron la vida 69 personas el pasado 28 de octubre.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la delegación se reunirá durante el día con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT).

Lo hará en el Ministerio de Transportes, donde mantiene la sede este organismo que sustituye a la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

En esta reunión está previsto que los investigadores ferroviarios expongan ante la delegación de la ERA los detalles de las pesquisas del siniestro ferroviario que ya se ha llevado por delante al ministro Óscar Puente, al presidente de Adif (Luis Pedro Marco) y al de Renfe (Álvaro Fernández-Heredia).

Este encuentro presencial llega después de que España solicitara ayuda a la ERA días después del siniestro y de una primera reunión online en la que se abordaron los aspectos técnicos y se delimitaron las competencias de la agencia europea con el fin de respetar la independencia de la AITAT.

Es preciso recordar que los organismos nacionales son los que deciden abrir la investigación ferroviaria de un accidente, la dirigen y elaboran el informe oficial y las recomendaciones.

El papel de la ERA es el de asesorar, recopilar información y dar apoyo metodológico acudiendo al país donde se ha producido un accidente. Y eso es precisamente lo que se espera de este organismo.

A pocos días de producirse el siniestro el comisario europeo de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas, aseguró que la agencia europea proporcionaría toda la asistencia técnica necesaria a España.

Incluso, como ocurrió con Adamuz, es probable que esta delegación visite el lugar del accidente durante los días que permanezcan en España.

De hecho, la línea Madrid-Sevilla aún no se ha reabierto.

Además de la labor de apoyo y colaboración, entre las funciones del organismo europeo está la de coordinar a la red europea de organismos de investigación (NIB), facilitar métodos comunes y el intercambio de experiencias, y mantener bases de datos europeas de investigaciones y recomendaciones de seguridad.

Investigación

De momento, la investigación está en una fase muy inicial.

En un primer informe emitido tan sólo dos días después del accidente, los investigadores creen que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”.

Afirmación que realizan en el apartado en el que explican que han recopilado información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8:31 horas.

En esa situación, el operador del Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Adif en Atocha dio la orden equivocada de dar paso al AVE con el Iryo parado delante tras la caída del LZB, provocando el choque y el trágico desenlace.

No obstante, desde la AITAT avisan de que todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso están abiertas.