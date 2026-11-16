Cuerpo y la nueva cúpula de Adif y Renfe se enfrentan a otra gran huelga ferroviaria que amenaza con colapsar la red

Joaquim Hortalà i Vallvé y Inmaculada Gutiérrez Carrizo, nombrados en un Consejo de Ministros extraordinario, participan en las reuniones con sindicatos y el secretario de Estado para intentar cerrar acuerdos; su papel es implementar medidas y negociar condiciones laborales y seguridad.

¿Qué papel juegan los nuevos presidentes de Adif y Renfe en la negociación y quiénes son?

El precedente mostró cancelaciones masivas: en el paro del 10 de noviembre no se cumplieron los servicios mínimos y en Cercanías Madrid salieron 6 por cada 100 trenes; por eso el riesgo es alto de retrasos y cancelaciones en trayectos urbanos, interurbanos y AVE.

¿Cómo puede afectar a los viajeros la huelga del 17 de noviembre dado el precedente del paro del 10 de noviembre?

En Cercanías el 75% en horas punta y 50% resto del día; Media Distancia 65% de media; Alta Velocidad y Larga Distancia 72% de los servicios habituales.

¿Qué servicios mínimos ha fijado el Ministerio para la huelga del 17 de noviembre en Cercanías, Media Distancia y AVE?

El Ministerio entregó seis documentos con medidas, incluida la doble verificación en control de tráfico, pero los sindicatos dicen que añaden carga de trabajo sin personal suficiente y reclaman auditoría integral y más plantilla.

¿Qué propone el Ministerio y por qué los sindicatos lo consideran insuficiente?

Reclaman más medidas de seguridad tras los tres accidentes del año (Adamuz, Gélida y Urda) que dejaron 116 muertos y piden auditoría de infraestructura, material y condiciones laborales. También exigen un plan de empleo a diez años para dimensionar plantillas.

¿Por qué han convocado el Comité General de Renfe y los sindicatos una huelga sectorial para el 17 de noviembre?

Transportes establece servicios mínimos del 75% en hora punta para Cercanías, del 72% en AVE y Larga Distancia, mientras operadoras privadas como Iryo y Ouigo también adaptan su oferta.

Las centrales sindicales exigen auditorías integrales de las infraestructuras, planes de empleo a diez años para reforzar plantillas y matizan la propuesta del Gobierno sobre la doble verificación.

El ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, y los nuevos presidentes de Renfe y Adif mantuvieron reuniones de urgencia con los sindicatos sin conseguir desconvocar el paro.

El sector ferroviario en su conjunto convoca un gran paro para reclamar mayor seguridad tras registrarse tres accidentes este año con 116 fallecidos.

Carlos Cuerpo se enfrenta a su segunda gran huelga ferroviaria como nuevo ministro de Transportes. En este caso, el paro convocado para este martes 17 de noviembre es de todo el sector en su conjunto que clama por más medidas de seguridad tras los tres accidentes de tren (Adamuz, Gélida y Urda) de este año con 116 muertos.

Y eso que Cuerpo aprobó un paquete de medidas ferroviarias que consiguió que los maquinistas cambiaran la huelga del 12 de noviembre al 23 de este mes para dar margen a aprobar acuerdos pendientes.

Pero no ha podido frenar esta gran huelga convocada por el Comité General del Grupo Renfe y Adif, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro).

La semana pasada hubo varios intentos y encuentros a todos los niveles y con todas las fuerzas sindicales.

De hecho, la última reunión se celebró el pasado viernes 13 de noviembre.

Según ha podido saber este periódico, se citó de urgencia a los Comités Generales de Renfe y Adif a un encuentro con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, junto con los nuevos presidentes de Adif y Renfe, Joaquim Hortalà i Vallvé e Inmaculada Gutiérrez Carrizo, respectivamente.

Ese mismo día fue cuando se aprobó en el Consejo de Ministros Extraordinario el nombramiento de estos dos nuevos cargos en sustitución de Luis Pedro Marco (que dimitió tras la marcha de Óscar Puente) y Álvaro Fernández-Heredia, a quien cesaron por sorpresa ese día.

Sobre los cambios en las cúpulas de las empresas públicas y la última reunión los sindicatos señalan la “buena voluntad” para poner sobre la mesa distintas medidas.

El Ministerio les entregó seis documentos sobre seguridad ferroviaria que incluyen diversas demandas del sector, aunque a los sindicatos les parece poco y matizan muchas de estas propuestas.

Una de ellas es la doble verificación en circulación (ya incluida en el plan del exministro Óscar Puente). Pero los sindicatos creen que “puede suponer una nueva barrera de seguridad” y que “no puede implantarse cargando más responsabilidad y trabajo sobre las plantillas actuales”.

No obstante, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ya la añade en sus recomendaciones.

Asimismo, el sector sigue reclamando una auditoría integral de la infraestructura, el material rodante y las condiciones laborales de las plantillas y un plan de empleo con horizonte de diez años que permita dimensionar las plantillas, entre otras cuestiones.

De hecho, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), también presente en la reunión, reclamó a Santano más personal para mejorar los tiempos máximos de control de tráfico y aplicar la doble verificación.

Con todo, el Gobierno −en plena campaña electoral− se enfrenta a una huelga que amenaza con colapsar la red ferroviaria.

Y como antecedente está el paro de maquinistas del 10 de noviembre, en el que no se siguieron los servicios mínimos provocando un gran caos. En Cercanías Madrid un 94% de los servicios no salieron y un 47% de los trenes AVE fueron suspendidos.

Servicios mínimos

Para la huelga del 17 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha establecido los servicios mínimos en Renfe.

En concreto, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta, comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas. Durante el resto de la jornada, circulará el 50% de los trenes habituales.

En cuanto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65%, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales.

En el transporte de mercancías, por su lado, se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.

En el caso de Rodalies en Cataluña se han fijado servicios mínimos del 66% en hora punta y del 33% en el resto de la jornada.

En cuanto a las empresas privadas de alta velocidad, Iryo operará con el 70% de los servicios mínimos. En concreto, de los 40 servicios previstos para este 17 de noviembre, hay 12 no garantizados.

Y en Ouigo circularán 17 de los 27 trenes programados, mientras que los 10 restantes no circularán.