Herido leve un maquinista al descarrilar un tren de mercancías en Madrid: cortada la conexión con Ávila

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LO ESENCIAL Las claves Un tren de mercancías de la compañía Captrain ha descarrilado durante la madrugada en Zarzalejo (Madrid). El maquinista del convoy ha resultado herido leve con dolores de espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro. La circulación ferroviaria de Media Distancia entre Madrid y Ávila se encuentra suspendida entre Robledo de Chavela y Zarzalejo. Renfe y Adif han establecido un plan de transporte alternativo por carretera en autobús para garantizar la movilidad de los viajeros. Preguntas ¿Por qué ha descarrilado el tren de mercancías de Captrain entre Robledo de Chavela y Zarzalejo? A la hora de publicar no se ha confirmado la causa concreta del descarrilamiento; las investigaciones las lideran Adif y la autoridad ferroviaria. El artículo indica solo que la locomotora se salió de la vía y que se han activado servicios de emergencia y transporte alternativo. ¿Qué consecuencias tiene el descarrilamiento para los viajeros entre Madrid y Ávila? Ya ocurrido: la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo está suspendida y se ha establecido un servicio alternativo por autobús para los trenes de Media Distancia. Posible consecuencia: puede haber retrasos prolongados y afectación de horarios hasta que se retire el material y se restablezca la vía. ¿Quién es la empresa propietaria del tren que ha descarrilado y qué tipo de tren era? El tren pertenece a la compañía Captrain y era un tren de mercancías cuya locomotora sufrió el descarrilamiento. El incidente no afectó a trenes de alta velocidad; la interrupción afecta a Media Distancia entre Madrid y Ávila. ¿Cómo está el maquinista herido y qué atención ha recibido tras el accidente? El maquinista resultó herido leve, con dolores en la espalda, y fue atendido por el SUMMA 112 sobre las 03:48; trasladado al hospital Puerta del Hierro sin riesgo grave constatado. ¿Qué medidas ha comunicado Adif tras el descarrilamiento entre Robledo de Chavela y Zarzalejo? Adif ha comunicado en X que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad y que trabaja en la retirada de la locomotora para restablecer la circulación.

Un tren de mercancías ha descarrillado en la madrugada de este domingo en la vía que une Madrid y Ávila a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo y el maquinista que lo conducía ha resultado herido leve, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad.

Según han indicado a EFE fuentes del servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, el maquinista ha sido atendido por los servicios médicos en torno a las 3.48 horas de este domingo, tras salirse de la vía el tren que conducía.

Renfe ha informado a través de la red social X de que está suspendida la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo (Madrid), lo que afecta a los trenes de Media Distancia que conectan Madrid con Ávila, por lo que se ha establecido un servicio alternativo de autobús entre ambas localidades.

El tren que ha sufrido esta incidencia pertenece a la compañía Captrain.

Como consecuencia del accidente, la línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila está cortada tras el descarrilamiento de un tren de mercancías entre las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Zarzalejo, en el que el maquinista ha resultado herido leve.

Según ha informado Adif en X, tras el descarrilamiento de la locomotora de un tren de mercancías entre Robledo de Chavela y Zarzalejo se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.