Nueva imagen de la flota de trenes de Renfe. EE

Renfe cambia los colores de todos sus trenes y abandona el blanco y morado del AVE

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Renfe rediseña la imagen de sus servicios: el AVE, Avlo y Avant abandonan el tradicional blanco y morado para adoptar el azul oscuro. Los trenes Intercity y regionales pasan a ser morados y naranjas, mientras que Cercanías mantendrá el fondo blanco con mayor presencia del rojo. El cambio busca que los viajeros identifiquen de forma más rápida e intuitiva cada tipo de servicio y se irá implantando en las próximas semanas. El presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, ha anunciado esta renovación junto al lanzamiento de una nueva aplicación móvil. Preguntas ¿Por qué Renfe ha decidido cambiar el color del AVE del blanco y morado al azul oscuro? Según la compañía, la renovación busca que los viajeros identifiquen más rápido cada tipo de servicio mediante una nueva arquitectura de producto y una imagen dirigida a las categorías de tren. ¿Qué servicios de Renfe cambiarán su imagen y cómo quedará cada uno? Alta Velocidad (AVE, Avlo y Avant) pasará a tonos azul oscuro/marino; Intercity y regionales adoptarán morado y naranja; Cercanías mantendrá fondo blanco con más presencia del rojo. ¿Cómo encaja este cambio de imagen de Renfe en el contexto del sector tras el accidente de Urda y las huelgas? El rebranding llega en un momento de tensión para el sector tras el accidente de Urda y las huelgas que afectan a servicios; la noticia lo presenta como una decisión comunicada por el presidente mientras la operadora afronta críticas y medidas de seguridad. ¿Quién ha anunciado el cambio de imagen en Renfe y corre riesgo su continuidad en el cargo? El cambio lo ha anunciado Álvaro Fernández Heredia desde su cuenta de X; su continuidad pende de un hilo porque el puesto está en riesgo tras la dimisión del ministro Óscar Puente por la tragedia de Urda. ¿Cuándo empezarán a verse los nuevos colores en los trenes y en qué canales lo notará el viajero? Fuentes del operador público indican que los cambios se irán incorporando en las próximas semanas y serán visibles para el viajero cuando se actualicen los servicios y la nueva app vinculada a la arquitectura comercial.

Renfe cambia los colores de los trenes de los tres principales servicios que ofrece: Alta Velocidad, Cercanías y Regional. Y lo hace en un momento delicado para el sector ferroviario tras el accidente de Urda (con 69 muertos) y las huelgas que impactan en sus servicios.

El cambio de imagen supone toda una revolución en el caso del AVE, que deja atrás el tradicional blanco y morado por el azul oscuro.

Avlo y Avant también pasarán a ser azul marino. El servicio low cost de alta velocidad será el único que lleve el nombre en letras grandes.

Nueva imagen de Avlo. EE

Los servicios de Intercity y regionales pasarán a tener un color morado y naranja dejando atrás su fondo blanco característico con líneas moradas y naranjas.

Mientras que Cercanías, el servicio que más viajeros transporta, mantendrá el blanco de fondo y aumentará la presencia del rojo.

Se trata de un cambio que ha anunciado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha anunciado los cambios a través de su cuenta de X.

Probablemente sea una de sus últimas decisiones en Renfe ya que su puesto pende de un hilo tras la dimisión del ministro Óscar Puente por la tragedia de Urda.

Con el objetivo de que sea más fácil identificar cada tipo de servicio https://t.co/7gPNBokIT1 — 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) November 13, 2026

“La nueva app llega de la mano de una nueva arquitectura de producto que hace más fácil la oferta comercial de Renfe al tiempo que introduce una nueva imagen dirigida a los servicios”, ha dicho.

El objetivo de que los viajeros identifiquen de forma más intuitiva y rápida cada categoría de tren.

Estos nuevos cambios “se irán incorporando en las próximas semanas a los servicios”, según fuentes del operador público.

Será ahí cuando se haga visible para el viajero.