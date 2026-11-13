El vicepresidente primero y ministro de Economía y de Transporte en funciones, Carlos Cuerpo. EP

Cuerpo busca fuera de Adif al nuevo presidente del operador ferroviario para intentar nombrarlo de forma inminente

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El ministro Carlos Cuerpo busca fuera de la estructura de Adif al sustituto de Luis Pedro Marco tras oficializarse su cese en el BOE. El Gobierno pretende acelerar el nombramiento del nuevo responsable del operador ferroviario de forma inminente, con la posibilidad de llevarlo al próximo Consejo de Ministros. Se descarta la opción de promover a directivos de la casa como Ángel García de la Bandera debido a su vinculación con el exministro Puente y las investigaciones sobre el accidente de Urda. El perfil buscado es un alto cargo del Ministerio de Transportes con experiencia y sin proyección pública, aunque existe reticencia en el sector a asumir el cargo a tres semanas de las elecciones. Preguntas ¿Por qué Carlos Cuerpo busca fuera de Adif al nuevo presidente en lugar de elegir a un directivo interno? Cuerpo prioriza a un perfil sin vinculación con la gestión de Puente y Marco para evitar tensiones internas y la percepción de continuidad política; además teme que los funcionarios del ministerio rehúyan "la patata caliente" de Adif a tres semanas de las elecciones. ¿Qué consecuencias tiene para Adif y los trabajadores la ausencia de presidente tras la dimisión de Luis Pedro Marco? Ya ha quedado descabezada la dirección y esto complica la negociación con los sindicatos y la gestión de huelgas; en el plano posible, la falta de un nombramiento rápido aumentaría la incertidumbre operativa y la presión sindical. ¿Quiénes son los candidatos que baraja el Ministerio para presidir Adif si no se apuesta por alguien del operador? El perfil buscado son altos cargos del propio Ministerio de Transportes con años de experiencia, fuera del foco público y capacidad de gestión demostrada; se descarta preferentemente gente muy ligada a Puente. ¿Por qué perdió fuerza la candidatura de Ángel García de la Bandera para sustituir a Luis Pedro Marco? García de la Bandera era valorado por su conocimiento operativo y cercanía a la plantilla, pero su fuerte identificación con Puente y su implicación en los centros de control le han puesto en el punto de mira de la investigación por el accidente de Urda. ¿Cómo pueden afectar las prisas del Gobierno por nombrar presidente de Adif antes del 29‑N a la idoneidad del elegido? Ya se planea priorizar la rapidez del nombramiento sobre la idoneidad, por lo que podría imponerse un candidato disponible y menos cuestionado políticamente en lugar del técnico mejor preparado; eso podría limitar la capacidad de resolución de la crisis.

Carlos Cuerpo, ministro encargado de Transportes, busca a marchas forzadas un sustituto para Luis Pedro Marco, el presidente de Adif que hace una semana anunció su dimisión del operador ferroviario.

El equipo del vicepresidente económico es consciente de que Adif no puede estar descabezada y menos en un momento tan complejo, con huelgas del sector la próxima semana y con la tragedia de Urda todavía reciente.

Este mismo miércoles se oficializó el cese de Marco con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es por ello que el plan es intentar llevar el nombramiento del nuevo responsable al Consejo de Ministros lo antes posible.

Fuentes consultadas hablan incluso de que la designación podría ser inminente. En principio, no se descarta que se produzca este viernes en el primero de los consejos extraordinarios para aprobar nuevas medidas sociales de cara al comienzo oficial de la campaña electoral del 29-N.

Cuerpo también podría aprobar nuevas medidas que pide el sector ferroviario para mejorar su seguridad y que servirían para frenar la huelga conjunta de Renfe y Adif del próximo 17 de noviembre.

Dentro de Adif se reconoce que todo está abierto. Si no se hace este viernes, el plan sigue siendo nombrar al nuevo presidente del operador ferroviario en los próximos días, pese a que se produciría de lleno en la campaña electoral.

En la pública se cree que es fundamental nombrar a un nuevo responsable, aunque queden 15 días para las elecciones. Ello, porque incluso con un cambio de Gobierno, las nuevas Cortes no se constituirán hasta mediados de enero o comienzos de febrero.

Respecto del candidato a nuevo presidente de Adif, en los últimos días ha perdido fuerza la designación de alguien de la casa. Este diario advirtió que uno de los principales candidatos era Ángel García de la Bandera.

El director general de Operaciones y Explotación de Adif es el responsable directo de los centros de control de Adif, es el verdadero gestor en las sombras y el técnico que supervisa toda la operativa de la compañía desde que fuera designado en marzo de 2026.

Su nombramiento parecía seguro ya que es quien mejor conoce la empresa por dentro y quien mejor podía entender las demandas de los trabajadores.

No obstante, en su contra juega que es un directivo muy identificado con Puente. Fue quien le acompañó en todas las comparecencias tras la tragedia de Adamuz y en la que muchas veces el ministro calificó de bulos noticias que posteriormente se confirmaron como ciertas.

Al ser responsable de los centros de control también está en el punto de mira de la investigación por el accidente de Urda tras el señalamiento directo que hizo el dimitido ministro de Transportes culpando a sus trabajadores de la tragedia.

Es así como la búsqueda se centra ahora en alguien que no esté en el organigrama de Adif, pero sí que tenga un profundo conocimiento del sistema ferroviario. Y en lo posible sin vinculación con Puente.

En este sentido, los principales candidatos provienen del propio Ministerio de Transportes. El retrato robot es un alto cargo con años de experiencia, que haya estado fuera del foco público y que tenga demostrada capacidad de gestión.

Una decisión equivocada según concuerdan en señalar expertos del sector consultados por este diario. Los técnicos de Adif (no los políticos colocados por Puente y Marco) son los que mejor conocen la compañía y probablemente los únicos que puedan solucionar la actual situación.

En cualquier caso, buscar a un alto cargo con estas características no es fácil. Los funcionarios del ministerio no quieren quemarse con la patata caliente de Adif, una trituradora de presidentes, y menos a tres semanas de las elecciones.

Saben que cualquier presidente designado por el PSOE será sustituido de forma inmediata si es que el PP llega al Gobierno y tampoco nadie les asegura el puesto incluso si el actual Gobierno sigue en La Moncloa.

Nadie quiere arriesgarse a perder su puesto actual dando el salto a Adif, precisamente cuando el operador ferroviario atraviesa por su peor momento y con dos investigaciones judiciales en marcha por las tragedias de Urda y Adamuz.

Por otro lado, fuentes consultadas apuntan a que si no se encuentra a un directivo externo, finalmente se terminará tirando de los expertos de Adif. En este caso, parece que se privilegiará la rapidez del nombramiento que la idoneidad del elegido.