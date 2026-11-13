La AITAT ya analiza fórmulas para mejorar la seguridad interior de los trenes tras los accidentes de Urda y Adamuz

Según Adif, 44 roturas francas se detectaron así: 18 por circuitos de vía, 17 por personal de mantenimiento/infraestructura y 9 avisadas por maquinistas.

¿Con qué medios se han detectado hasta ahora las roturas francas en la red de alta velocidad, según Adif?

Porque la matriz de riesgos de 2024 ya calificaba la rotura como "catastrófica" e "intolerable", pero la mitigación quedó fuera del proyecto y las inspecciones preventivas no constituyen una barrera inmediata para detectar una rotura ya producida.

¿Por qué no bastaban las inspecciones periódicas de Adif para detectar ese riesgo identificado en 2024?

Ya ocurrido: la rotura pudo permanecer unas 22 horas mientras circulaban 47 trenes por el tramo afectado; potencial: evitar que una rotura no detectada llegue a degradarse y cause otro descarrilamiento.

¿Qué ya ocurrió en Adamuz y qué riesgo potencial quiere evitar la AITAT con su recomendación?

Solicita implantar mecanismos que detecten roturas francas antes del paso del siguiente tren y evaluar soluciones técnicas existentes o nuevas para definir una tasa de detección eficaz.

¿Qué medidas pide la AITAT a Adif tras detectar la insuficiencia en la detección de roturas de carril?

Porque su informe preliminar identifica una discontinuidad completa del carril que pudo permanecer sin detectarse y que, al degradarse con el paso de trenes, provocó el descarrilamiento.

¿Por qué la AITAT considera que el choque de Adamuz fue causado por una "rotura franca" de carril?

Para el caso de Urda, la AITAT instó a prescribir la marcha a la vista tras incidencias en los sistemas de seguridad nominales.

Entre las primeras recomendaciones emitidas por la AITAT figura la implantación de medidas para detectar roturas de carril en líneas de alta velocidad.

El Gobierno evalúa aplicar estándares de seguridad del sector aéreo, como compuertas cerradas en maleteros, aunque rechaza implementar cinturones de seguridad.

La AITAT investiga los accidentes de Urda y Adamuz con el foco puesto en mejorar la seguridad pasiva para reducir lesiones y muertes en futuros siniestros.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) centra parte de sus investigaciones en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en buscar la manera de proteger mejor a los viajeros en futuros accidentes.

Es lo que se llama seguridad pasiva, es decir, el conjunto de elementos estructurales y de diseño concebidos para proteger a los pasajeros y reducir la gravedad de las lesiones una vez que el accidente o el impacto ya se ha producido.

“Se investigará en Urda cómo mejorar la seguridad pasiva de la misma forma que ya se está haciendo en Adamuz”, señalan a este periódico desde la AITAT, el organismo que ha sustituido a la antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF.

Centrarse en estos aspectos cobra importancia si tenemos en cuenta que dos siniestros en alta velocidad en un mismo año han dejado 115 muertos y cientos de heridos, algunos con lesiones muy graves.

En este contexto, el objetivo es saber qué se ha hecho de forma incorrecta y qué se puede mejorar para reducir o evitar muertes y lesiones graves en futuros accidentes de tren.

De hecho, los investigadores de Adamuz han estado revisando el tren de Iryo y el Alvia involucrados en el accidente que dejó 46 muertos. Y lo han hecho para ver qué elementos de seguridad mejorar en su interior.

A diferencia de la seguridad activa (que busca evitar que el accidente ocurra mediante frenados automáticos o control de la vía como el ERTMS o el ASFA), la seguridad pasiva actúa de forma automática durante y después del choque.

En este sentido, el Gobierno aprobó hace una semana un plan de seguridad que incluía una auditoría y actualización conjunta de protocolos de la red junto a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, así como un estudio independiente con estándares aéreos.

Es decir, Transportes se inspirará en medidas de seguridad que usan los aviones, tales como compuertas cerradas en los portaequipajes para evitar que las maletas actúen como proyectiles en colisiones.

Sin embargo, el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, rechazó el uso de los cinturones.

Cada vez que hay un accidente ferroviario entra a debate el uso o no de cinturón.

@fernandolimon2 Buenas tardes, Fernando. Los trenes no llevan cinturón de seguridad porque la normativa internacional lo desaconseja. Puede ser más peligroso llevarlos que no llevarlos. Un saludo. — Renfe (@Renfe) June 20, 2024

Y lo cierto es que informes internacionales (y empresas como Renfe) desaconsejan su uso.

La sujeción rígida en un tren puede provocar lesiones internas y cervicales graves al concentrar toda la fuerza en un punto. Además, prescindir de ellos facilita una evacuación rápida en caso de incendio o vuelco.

Recomendaciones

No se descarta que la nueva autoridad investigadora emita recomendaciones antes de acabar su investigación sobre elementos de seguridad pasiva como ya ha hecho con otras cuestiones.

Por ejemplo, con Adamuz, han pedido a Adif "implantar medidas para la detección de roturas francas de carril en líneas de alta velocidad”, según avanzó este periódico.

En ese informe, los investigadores creen que el accidente de Adamuz se debió a una “rotura franca de carril” y que pudo permanecer sin detectar durante aproximadamente 22 horas, mientras circulaban 47 trenes por el tramo afectado.

También ya hay una primera recomendación del accidente de Urda, que dejó 69 personas muertas el pasado 28 de octubre.

La AITAT pidió una medida provisional urgente consistente en prescribir obligatoriamente la marcha a la vista en las órdenes de reanudación de la circulación en líneas de alta velocidad cuando una anomalía en el sistema de seguridad nominal obligue a operar con el sistema de respaldo de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL).

Asimismo, se insta conjuntamente a la AESF y a Adif a acometer una evaluación exhaustiva de los riesgos derivados de la transición entre el sistema de protección nominal y el sistema de respaldo BSL en la red de alta velocidad.

A la vez que los investigadores buscan cómo proteger mejor a los pasajeros, siguen investigando las causas de los dos accidentes.