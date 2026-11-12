Los sindicatos se niegan a desconvocar la huelga ferroviaria pese a los esfuerzos de Adif y Cuerpo

Con Puente y Marco fuera, Cuerpo lleva poco más de una semana intentando acuerdos y su llegada permitió el aplazamiento de un paro de maquinistas y reuniones con sindicatos, aunque no ha logrado desconvocar la huelga del 17.

¿Cómo ha cambiado la negociación la sustitución de Óscar Puente y Luis Pedro Marco por Carlos Cuerpo en el liderazgo del sector?

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley con medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional y creó instrumentos como el Defensor de Víctimas; eso llevó a que al menos un sindicato de maquinistas moviera su paro para dar margen a acuerdos.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno y cómo han influido en la negociación con los sindicatos?

Exigen refuerzos de seguridad operacional tras tres accidentes en un año (Adamuz, Gélida y Urda) que, según la convocatoria, suman ciento dieciséis muertos.

¿Qué exige el conjunto del sector ferroviario para la huelga convocada el 17 de noviembre?

Provocó la supresión de más del noventa por ciento de los trenes de Cercanías en Madrid, generando caos en la movilidad y presión política para frenar futuras huelgas.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el paro de maquinistas del 10 de noviembre en Cercanías de Madrid?

Porque consideran que fueron excluidos de mesas de negociación y piden que se convoque a todos los sindicatos y operadoras para recuperar confianza de las plantillas; están abiertos a negociar pero rechazan acuerdos que no incluyan a toda la plantilla.

¿Por qué CGT y el Sindicato de Circulación Ferroviario se niegan a desconvocar la huelga del 17 de noviembre tras reunirse con Adif?

El Gobierno busca vías de diálogo y aprueba medidas urgentes mientras las partes negocian los servicios mínimos de cara a la jornada de paro.

El colectivo exige mayores medidas de seguridad en la red ferroviaria tras haber registrado tres accidentes con un balance de 116 fallecidos en el último año.

Las organizaciones sindicales minoritarias rechazan desconvocar los paros al sentirse excluidas de las mesas de negociación sobre normativa y seguridad del sector.

Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga general convocada para el 17 de noviembre pese a las reuniones de negociación celebradas con Adif y el Ministerio.

La gran huelga del sector ferroviario convocada para el 17 de noviembre se mantiene en pie. Los sindicatos convocantes, especialmente los minoritarios, rechazan desconvocarla después de reunirse con Adif el pasado miércoles 11 de noviembre.

El gestor de infraestructuras se reunió con varios sindicatos de forma independiente, como CGT o Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) para tratar de desbloquear la huelga de la semana que viene.

Pero sus esfuerzos, de momento, no han cuajado en estas organizaciones que se sienten desplazadas y se niegan a desconvocar la huelga, pese a estar abiertas a seguir negociando.

Desde CGT reclaman una reunión con Carlos Cuerpo, quien sustituye al exministro Óscar Puente.

De hecho, le han mandado una carta reclamando que se convoque a todos los sindicatos y empresas del sector (incluidas las operadoras privadas) a las actuales mesas de negociación sobre normativa y seguridad.

Tras los accidentes de Adamuz y Gélida se dejó fuera a muchos sindicatos y a las operadoras privadas de viajeros (lo que motivó las huelgas del 10 y 11 de febrero).

Hay otras organizaciones como el Sindicato Ferroviario (SF) con el que no se han reunido ni Adif ni el Ministerio, según ha podido saber este periódico. Dicha fuerza sindical mantiene en pie la huelga también.

Las fuerzas sindicales más pequeñas consideran que la situación actual exige recuperar la confianza de las plantillas y de la ciudadanía.

Pero advierten de que no sería comprensible volver a alcanzar acuerdos que pretendan afectar al conjunto del ferrocarril dejando fuera a una parte de quienes trabajan diariamente en él.

Estos sindicatos mantienen la huelga en pie y los grandes, como CCOO, UGT y Semaf tampoco la han desconvocado. De hecho, este 12 de noviembre se ha producido una reunión para acordar los servicios mínimos para el paro del 17 de noviembre.

Su postura dista mucho de la del Gobierno, que confía en buscar acuerdos. Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que los contactos continúan en distintos niveles, por lo que intentarán frenar la huelga hasta el último momento.

Y más viendo el grave impacto que tuvo el paro de maquinistas el pasado 10 de noviembre, con más del 90% de los trenes de Cercanías en Madrid suprimidos.

Así, no se descarta que en el consejo de ministros extraordinario que podría producirse este viernes se aprueben nuevas medidas para el sector buscando precisamente frenar la huelga del próximo martes.

Huelga 17 de noviembre

Pero si Carlos Cuerpo no lo impide, el próximo 17 de noviembre el sector ferroviario parará al completo.

El paro ha sido convocado de forma mayoritaria por todos los sindicatos ferroviarios en Adif y Renfe, pero también en otras empresas del sector como Ouigo, Iryo, Captrain, etc. Exigen mayor seguridad en la red ferroviaria tras tres accidentes en un año (Adamuz, Gélida y Urda) con 116 muertos.

El comité de empresa de Adif (CGE) y el de Renfe han decidido además por unanimidad realizar el 16 de noviembre una concentración ante el Congreso de los Diputados.

Antes, SF también liderará una manifestación en Madrid el sábado 14 de noviembre a las 12:00 horas (desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza del Congreso) para exigir que la seguridad ferroviaria se sitúe por encima de cualquier otro interés.

La huelga y las manifestaciones se convocaron el pasado 3 de noviembre, un momento de máxima tensión con el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, y el ya cesado presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

Entonces, los sindicatos se quejaron del plan que presentó el ministro tras la tragedia de Urda ("es humo", dijeron) y criticaron duramente la filtración de los audios el día del accidente, en los que se criminalizó y señaló como culpables a los trabajadores de Adif del centro de control de Atocha.

Pero ahora la situación es muy distinta, dicen en Adif. Puente y Marco ya no están y el nuevo ministro Cuerpo lleva desde su designación -hace poco más de una semana- intentando llegar a acuerdos con los sindicatos.

En esta línea, el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario.

Tras este paquete de medidas, el sindicato de maquinistas Semaf movió la huelga prevista para este 12 de noviembre al 23 del mismo mes para dar margen a que se aprueben nuevos acuerdos pendientes.

Esta es la primera pequeña victoria de Cuerpo. Veremos si es capaz de desactivar el gran paro para el que apenas quedan cinco días.