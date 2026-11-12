Cuerpo recoloca en Transportes como subdirectora general a la periodista que Puente tenía de jefa de gabinete en Valladolid

Es periodista licenciada por la Universidad de Valladolid que trabajó en comunicación municipal, fue jefa de prensa y directora de gabinete en el Ayuntamiento de Valladolid entre 2015 y 2023, y en enero de 2024 fue nombrada directora de gabinete de Óscar Puente.

¿Quién es Encarnación Sandonis y cuál es su trayectoria antes de llegar al Ministerio de Transportes?

Ya ocurrido: Sandonis sigue vinculada al departamento y mantiene acceso al gabinete del ministro; posible: podría facilitar nombramientos en consejos de empresas públicas aunque fuentes ven esa opción remota por su vinculación con Puente.

¿Qué consecuencias ya ocurridas y qué consecuencias posibles tiene su recolocación para la gestión del ministerio?

Antes tenía rango de directora de gabinete como alto cargo sin nivel administrativo; ahora conserva influencia pero con un puesto dentro del organigrama con nivel 30 y funciones de asesoría.

¿Qué ha cambiado para Sandonis respecto a su anterior posición como directora de gabinete de Óscar Puente?

El puesto ostenta nivel orgánico de subdirectora general, el máximo dentro de la Administración General del Estado, y supone una responsabilidad no ejecutiva con dependencia directa del ministro.

Cuerpo la ha mantenido dentro del ministerio pese a su cese formal para conservar experiencia interna y evitar una ruptura abrupta con la gestión precedente; el cargo le da dependencia directa del ministro encargado.

¿Por qué Carlos Cuerpo ha recolocado a Encarnación Sandonis como vocal asesora en el Ministerio de Transportes?

Sandonis es persona de máxima confianza de Puente, a quien ya acompañó anteriormente como su jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Valladolid.

La designación ha causado sorpresa en el sector, ya que su destitución previa se había interpretado como un paso para romper vínculos con la gestión anterior.

El nuevo puesto de Sandonis en el Ministerio de Transportes equivale al nivel orgánico de subdirector general, el máximo en la Administración General del Estado.

Carlos Cuerpo ha recolocado como vocal asesora a Encarnación Sandonis, la cesada directora de gabinete de Óscar Puente.

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha recolocado a la cesada directora de gabinete del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Encarnación Sandonis, como vocal asesora en el gabinete del ministro de la misma cartera.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras la periodista -persona de máxima confianza del dimitido Óscar Puente desde que fuera su jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Valladolid- sigue vinculada al ministerio tras su salida oficializada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.

Sandonis fue destituida ayer como directora de gabinete y sustituida por Jorge Fabra, un técnico y especialista en economía. Pero no ha dejado de mantener su vinculación con el mismo departamento del Ministerio de Transportes. Es más, su nuevo cargo tiene nivel orgánico de subdirector general, el máximo de la Administración.

Su salida como directora de gabinete era esperada tras la dimisión de Puente hace una semana porque era quizás el cargo de mayor confianza del ministro.

De hecho, su destitución apuntaba a una despolitización de la cartera emprendida por Cuerpo como ministro encargado de Transportes, una de las grandes críticas que se han hecho a la gestión del anterior ministro.

También se interpretó como una forma de romper vínculos con la anterior administración de Puente. Por lo mismo, en el sector ha sorprendido este nuevo puesto en el que se ha designado a Sandonis.

Y es que el cargo de vocal asesora es uno de los de mayor responsabilidad e importancia no ejecutiva dentro de un ministerio. No es un asesor externo al uso, sino que es un puesto oficial dentro del organigrama de la cartera.

Un vocal asesor tiene dependencia directa del ministro (en este caso Carlos Cuerpo como responsable encargado) y además ostenta un nivel orgánico de subdirector general, el máximo que permite la Administración General del Estado (AGE).

Anteriormente, Sandonis tenía rango de director general como directora de gabinete, pero sin nivel administrativo porque era un Alto Cargo situado jerárquicamente por encima de la escala de la AGE.

Para que nos hagamos una idea de la importancia de esta designación, la normativa establece un límite máximo de ocho asesores de gabinete, cinco para el ministro y tres para el Secretario de Estado.

El puesto de vocal asesor está catalogado como nivel 30 (el máximo escalafón dentro de la función pública, correspondiente al subgrupo A1) y su salario suele variar entre los 65.000 y 80.000 euros brutos al año, repartidos en 14 pagas.

En definitiva, son puestos de confianza política. Koldo García fue vocal asesor del ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos antes de ser investigado e imputado por corrupción.

Ahora está cumpliendo una condena de 19 años y ocho meses de cárcel por el denominado caso Mascarillas. Por este caso también fue condenado el exministro Ábalos.

En su condición de vocal asesor fue consejero de Renfe Mercancías, filial de la pública Renfe, puesto que ocupó desde noviembre de 2019 hasta agosto de 2021.

Es habitual, en especial en el ministerio de Transportes, que los vocales asesores sean designados en los consejos de administración de empresas públicas dependientes como Renfe, Adif o sus filiales.

Es el caso de Adif, donde Sara Soto es parte de su Consejo de Administración en su condición de cargo de máxima confianza precisamente como vocal asesora en el gabinete del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible desde 2022.

Es así como Encarnación Sandonis está facultada para dar el salto a un consejo de administración a una empresa pública. Las fuentes consultadas indican que esta opción es remota dada su vinculación con el dimitido Puente, pero técnicamente posible.

Sandonis no solo ha sido directora de gabinete en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sino que además ha acompañado a Puente en su etapa como alcalde de Valladolid.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid, en 2013 comienza a trabajar realizando dossieres de prensa y comunicación digital hasta 2014, cuando entró en el Consistorio de Medina del Campo como secretaria de alcaldía y jefa de prensa.

Entre 2015 y 2023 pasó a desempeñar diversas funciones en el Ayuntamiento de Valladolid, primero como jefa de prensa del Grupo Socialista, luego como directora de Comunicación del Ayuntamiento de Valladolid, y desde 2019 a 2023, como directora del gabinete del Ayuntamiento de la ciudad.

Directora de gabinete

En enero de 2024 ficha como directora del gabinete del ministro Óscar Puente, solo semanas después de que éste hubiese asumido la cartera en sustitución de Raquel Sánchez.

Y desde entonces fue una de las directivas más cercanas al ministro, asesorando en temas claves y liderando su estrategia política, de comunicación y la gestión del día a día del gabinete.