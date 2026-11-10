Una imagen de los restos del tren de Alvia accidentado en Adamuz en enero. Susana Vera Reuters

Los peritos judiciales avalan separar los bogies del tren Iryo de Adamuz y trasladarlos a un taller en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Los peritos judiciales avalan separar los bogies de los cinco primeros coches del tren Iryo accidentado en Adamuz para trasladarlos por carretera a un taller en Pinto (Madrid). La alternativa planteada por ILSA permite garantizar la custodia y conservación de los bogies ante posibles nuevas inspecciones durante la instrucción judicial. Los expertos consideran que las cajas de los vagones 1 a 5 ya no tienen interés para la investigación y pueden ser trasladadas a los talleres de La Sagra (Toledo). Los peritos exigen estar presentes en el proceso de desacople para inspeccionar los elementos de unión y la parte inferior de la estructura de todo el convoy. Preguntas ¿Por qué los peritos judiciales avalan separar los bogies de los cinco primeros coches del tren Iryo accidentado? Porque consideran que desacoplar y trasladar los bogies a Pinto permite preservar esos elementos y garantizar su custodia para nuevas inspecciones durante la instrucción judicial. ¿Qué consecuencias tiene para la investigación que las cajas de los coches 1 a 5 sean liberadas tras separar los bogies? Ya ocurrido: los peritos creen que las cajas, una vez separados los bogies, "no presentan interés" para la investigación y pueden ser liberadas salvo decisión judicial. Posible consecuencia: se limitaría el material retenido para análisis posteriores si la juez no lo impide. ¿Qué piden exactamente los peritos durante el proceso de desacople y traslado de los coches? Piden estar presentes durante todo el desacople, izado y depósito de las cajas en los medios de transporte para inspeccionar visualmente las uniones, el chasis inferior y otros componentes que puedan haber dañado la vía. ¿Por qué también reclaman inspeccionar la parte inferior de los coches 6, 7 y 8? Porque esos vagones siguen pendientes de retirada y los peritos consideran necesaria la inspección visual de su parte inferior para detectar posibles daños o elementos que puedan haber afectado la infraestructura. ¿Quién propone trasladar los bogies a Alstom en Pinto y por qué esa alternativa fue planteada? La alternativa fue planteada por ILSA, la compañía propietaria del convoy; la propuesta busca preservar y custodiar los bogies en un taller de mantenimiento donde puedan quedar precintados y ser reexaminados en fases posteriores del procedimiento judicial.

Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han avalado la separación de los bogies de los cinco primeros coches del tren Iryo accidentado y su traslado por carretera al taller de mantenimiento de Alstom en Pinto (Madrid).

Los expertos consideran que esta alternativa, planteada por ILSA, la compañía propietaria del convoy, permite preservar estos elementos y garantizar su custodia de cara a posibles nuevas inspecciones durante la instrucción judicial.

Así consta en un escrito remitido el pasado 4 de noviembre al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los tres peritos judiciales responden así al requerimiento de la magistrada para que valorasen el proyecto de traslado de los vagones 1 a 5 del tren a los talleres de La Sagra (Toledo) y, específicamente, si la separación de los bogies y las cajas podía afectar a la conservación del material rodante y perjudicar la investigación.

Los expertos consideran adecuada la denominada "propuesta alternativa" de ILSA. Esta consiste en desacoplar los bogies del resto de los coches, conocidos como cajas, y transportar los primeros por carretera hasta las instalaciones de Alstom en Pinto.

Allí podrán quedar precintados y bajo custodia, de modo que sea posible examinarlos de nuevo en otras fases del procedimiento judicial.

"No presentan interés"

Los peritos entienden, por el contrario, que las cajas de los coches 1 a 5, una vez separados los bogies, "no presentan interés en nuestra investigación en curso" y pueden ser liberadas, salvo que la magistrada decida lo contrario.

No obstante, los investigadores judiciales ponen una condición: quieren estar presentes durante todo el proceso de desacople, izado y depósito de las cajas en los medios de transporte que disponga la compañía para llevarlas a los talleres de La Sagra.

Consideran que esa operación constituye una oportunidad especialmente importante para examinar partes del convoy que no resultan fácilmente accesibles en otras circunstancias.

En concreto, los peritos señalan la conveniencia de inspeccionar visualmente los elementos de unión entre los coches, el chasis inferior y otros componentes de los cinco primeros vagones.

El objetivo es comprobar si alguno de ellos pudo dañar la infraestructura ferroviaria, ya fuera por arrastre o por algún enganchón, durante el accidente o inmediatamente antes.

La petición de los expertos no se limita, además, a los cinco primeros coches.

También consideran necesaria esa inspección visual de la parte inferior de los coches 6, 7 y 8, que no estaban incluidos en la providencia judicial sobre la que debían informar. Estos vagones permanecen pendientes de retirada y los peritos reconocen que todavía no se ha definido cómo ni cuándo se llevará a cabo esa operación.