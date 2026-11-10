Los maquinistas mueven la huelga en Renfe del 12 al 23 de noviembre para dar margen a que se aprueben más medidas

Sí; además del cambio al 23 de noviembre, el sindicato mantiene la convocatoria de huelga del 17 de noviembre para todo el sector, por lo que la presión sindical continúa pese al aplazamiento.

La jornada del 10 de noviembre provocó interrupciones masivas: se suprimieron más de la mitad de los servicios mínimos y resultaron afectados alrededor de 653.000 viajeros, con cortes especialmente severos en Cercanías Madrid y reducción notable en servicios AVE y similares.

¿Qué consecuencias ya ha causado la huelga de maquinistas del 10 de noviembre en Cercanías y servicios comerciales?

El decreto precisa el cómputo de los tiempos de conducción, refuerza las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y busca incorporar la cultura justa en la seguridad operativa. Según Semaf, estos elementos responden a sus demandas sobre seguridad y protección social del personal ferroviario.

¿Qué incluye el Real Decreto‑ley al que alude Semaf y por qué lo celebra el sindicato?

Semaf aplaza la huelga para dar margen a que se aprueben acuerdos pendientes la próxima semana, incluyendo el Real Decreto‑ley de medidas urgentes sobre seguridad operacional y protección social aprobado en el último Consejo de Ministros. El sindicato justifica el cambio para permitir que las medidas entren en vigor y evaluar su alcance.

¿Por qué Semaf ha cambiado la segunda jornada de huelga en Renfe del 12 al 23 de noviembre?

La huelga del 10 de noviembre causó un gran caos tras el incumplimiento de los servicios mínimos, afectando a más de 653.000 viajeros en toda España.

Los maquinistas mantienen la presión y conservan la convocatoria de huelga fijada para el 17 de noviembre en todo el sector.

El aplazamiento se produce tras la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional ferroviaria.

El sindicato Semaf aplaza la jornada de huelga en Renfe del 12 al 23 de noviembre para dar margen a la aprobación de acuerdos pendientes.

El sindicato de maquinistas Semaf cambia de fecha la segunda jornada de huelga convocada para el 12 de noviembre en Renfe. Ahora será el 23 de este mismo mes.

¿La razón? Facilitar que la próxima semana se aprueben los acuerdos pendientes y después de que se haya aprobado otro paquete en el último Consejo de Ministros.

El sindicato hace referencia al Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector aprobado este martes, ante el que celebra que el Gobierno "comience a cumplir con hechos tangibles" los acuerdos sobre la seguridad ferroviaria.

Dichos acuerdos tienen por objetivo precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

También pretenden incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extender la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones.

Así, se atribuye haber conseguido “por primera vez” y por medio de una huelga que el Ejecutivo haya dado luz verde a este decreto, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, mantienen la presión de la conflictividad intacta con la convocatoria de huelga de la próxima semana del día 17 de noviembre en todo el sector.

Caos en la huelga

La jornada de huelga de este 10 de noviembre sí se ha celebrado y ha supuesto un auténtico caos. Renfe denuncia que no se han cumplido los servicios mínimos.

Según el operador ferroviario, los datos globales reflejan un 55,38% de servicios mínimos suprimidos y sin salida, que han afectado, aproximadamente, a más de 653.000 personas viajeras.

Los mayores problemas en la red de Cercanías durante la jornada de hoy se encuentran en Cercanías Madrid, con un 91,87% de trenes suprimidos y un 2,38% de trenes sin salida, lo que ha afectado a 512.000 personas. En el núcleo de Barcelona, en Rodalies se han suprimido cerca de un 40% de los servicios mínimos.

En los Servicios Comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se ha registrado un 41,5% de supresiones globales de servicios mínimos, que ha afectado a 9.234 personas viajeras.