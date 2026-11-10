El Gobierno aprueba nuevas medidas para frenar la huelga ferroviaria y crea el Defensor de Víctimas de Accidentes

Se abre un procedimiento, con participación sindical, para estudiar la inclusión de más categorías en actividades penosas o peligrosas; esto puede ampliar derechos de jubilación anticipada para quienes queden reconocidos.

¿Cómo afecta a los trabajadores ferroviarios la revisión de los coeficientes reductores de edad de jubilación?

Gana potestades de supervisión e inspección con acceso obligatorio a instalaciones, material y equipos aun cuando pertenezcan a distintas entidades, para investigar y prevenir riesgos operacionales.

Es una figura estable con rango de subsecretario que coordinará la atención psicológica, social y jurídica a las víctimas y sus familiares; en tres meses presentará, con asociaciones, un proyecto de mejora del marco normativo de atención.

¿En qué consiste el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo y qué hará en sus primeros meses?

Ya ocasiona que turnos con huecos cortos sumen oficialmente a la jornada, limitando encadenamientos; en el futuro puede forzar cambios en la planificación de servicios y reducir disponibilidad si no se reajustan turnos.

¿Qué consecuencias tiene ya la nueva regla de cómputo de tiempos para los maquinistas de Renfe y qué puede ocurrir después?

Para evitar la concatenación de servicios que alargan jornadas sin contabilizarse como conducción y reducir riesgos por fatiga; la norma obliga a computar íntegramente esos intervalos como tiempo efectivo de conducción.

¿Por qué el Gobierno ha incluido las pausas de menos de 45 minutos como tiempo de conducción para los maquinistas?

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria reforzará sus potestades de inspección y se revisarán los coeficientes reductores para la jubilación del personal ferroviario.

Se crea la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, con rango de subsecretario, para coordinar la atención y asistencia permanente a los afectados.

Se ajusta el cómputo de los tiempos de conducción, estableciendo que las pausas de menos de 45 minutos entre servicios contarán siempre como tiempo de conducción.

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con medidas urgentes de seguridad ferroviaria para responder a las exigencias sindicales y frenar la huelga de maquinistas.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario en plena huelga de maquinistas de Renfe.

Se trata de medidas para dar respuesta a las reivindicaciones que los sindicatos llevan días trasladando al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, y con las que se espera frenar los paros que seguirán este 11 de noviembre por la huelga general y el 12 de noviembre.

Entre ellas destaca la de precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, así como crear el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.

En el apartado operacional, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.

Así, las pausas de menos de 45 minutos entre dos viajes contarán siempre como conducción. Así nadie podrá alargar la jornada encadenando servicios con huecos cortos.

Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas.

Asimismo, se computan las pausas de 45 minutos o más durante ensayos, pruebas o verificaciones, la conducción en redes distintas a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) para personal habilitado y el tiempo conjunto en los casos de conducción en pareja.

Defensor de las víctimas

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo.

Esta nueva figura será estable y permanente y coordinará la atención a las víctimas y a sus familiares, dando continuidad en el tiempo al trabajo de todos los que intervienen tras un accidente.

El defensor será una figura diferenciada dentro del Ministerio, con rango de subsecretario.

Este rango le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos.

Su objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades.

El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará, con la participación de las asociaciones un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas.

Este proyecto abordará, entre otras cuestiones, la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades.

Así se podrán integrar las lecciones de los recientes accidentes y de otros anteriores en todos los modos de transporte, y estudiar con detalle las cuestiones que exigen una norma con rango de ley.

Agencia de seguridad

Asimismo, otras medidas aprobadas suponen la dotación a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de potestades de supervisión e inspección, teniendo acceso obligatorio a instalaciones, material rodante y equipos, con independencia de si pertenecen a la entidad supervisada o a otra entidad ferroviaria.

Se incorpora a la Ley del Sector Ferroviario un marco que permite notificar riesgos de seguridad operacional mediante canales confidenciales internos o públicos sin temor a sanciones, siempre que se colabore y no haya dolo o negligencia grave.

Además, se reconoce el derecho del personal a adoptar medidas ante un riesgo grave e inminente, incluida la detención del tren o no iniciar la marcha, notificándose con inmediatez.

También se pretende garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.

Adicionalmente, se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento contará con participación sindical.