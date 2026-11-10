Cuerpo cesa a la directora de gabinete de Puente y la salida del presidente de Renfe queda pendiente de las huelgas

Ha provocado caos en estaciones y cancelaciones masivas, con especial incidencia en Madrid y Barcelona y un alto porcentaje de supresiones en los servicios comerciales.

¿Cómo ha afectado la huelga de maquinistas al servicio en Cercanías y Rodalies este miércoles?

El ministro ha presentado un plan para mejorar la seguridad operacional y otras medidas pactadas para responder a reivindicaciones sindicales; la propuesta ha tenido una acogida positiva en parte del colectivo y llevó a posponer un paro.

¿Qué medidas ha presentado Carlos Cuerpo para intentar frenar los paros y cómo las han recibido los maquinistas?

Ya ha aumentado la presión sobre Heredia y su continuidad depende de cómo evolucionen los paros: si los acuerdos rebajan la conflictividad podría mantenerse; si persisten las tensiones, su renuncia es probable.

¿Qué consecuencias tiene la huelga de maquinistas del sindicato Semaf para el futuro del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia?

Jorge Fabra es economista en la Subdirección General de Análisis y Programación Económica del Ministerio de Hacienda y fue director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación, lo que aporta experiencia técnica y económica para la gestión.

El Consejo de Ministros aprobó su cese mientras el nuevo titular, Carlos Cuerpo, busca "despolitizar" la cartera y sustituir perfiles próximos a Óscar Puente por técnicos.

¿Por qué ha cesado Encarna Sandonis como directora de gabinete del Ministerio de Transportes?

El ministro Carlos Cuerpo busca despolitizar el ministerio y frenar las movilizaciones ofreciendo medidas para mejorar la seguridad operacional en el sector ferroviario.

El sindicato Semaf pospone el paro del 12 de noviembre al día 23 para dar margen a la negociación, aunque mantiene la convocatoria de huelga para el 17 de noviembre.

La continuidad de Álvaro Fernández Heredia al frente de Renfe queda pendiente de la evolución y resolución de la huelga de maquinistas.

El Consejo de Ministros aprueba el cese de Encarna Sandonis como directora de gabinete de Transportes y nombra en su lugar al economista Jorge Fabra.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el cese de la directora de gabinete del Ministerio de Transportes, Encarna Sandonis, un puesto que será cubierto por Jorge Fabra, un técnico y especialista en economía.

Así lo han confirmado fuentes oficiales del Ministerio de Transportes. En el sector se agrega que la idea del titular en funciones, Carlos Cuerpo, es despolitizar la cartera.

Sandonis era considerada una de las directivas más cercanas a Óscar Puente y su salida era esperada en el sector y en el propio ministerio. Es por ello que el nombramiento de este martes no ha sorprendido a nadie.

Por su parte, Fabra es actualmente economista en la Subdirección General de Análisis y Programación Económica del Ministerio de Hacienda y fue director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación.

Diferente es la situación del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, cuyo futuro ha vuelto a estar sobre la mesa en medio del comienzo de la huelga de maquinistas convocada por el sindicato Semaf.

Este diario ya adelantó la semana pasada que Heredia se planteaba dimitir tras la salida del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y la renuncia de Óscar Puente. El titular de Renfe quedó muy tocado tras la salida de la cúpula de Transportes y lleva varios días valorando dar un paso al costado.

Aunque entonces no había presiones del Gobierno, ni del nuevo ministro encargado, Carlos Cuerpo, más centrado en intentar frenar las huelgas que el sector ha convocado para los próximos días.

No obstante, los últimos acontecimientos y la huelga de maquinistas han vuelto todas las miradas en contra del presidente de Renfe. Desde el Gobierno creen que su gestión no está siendo la mejor en este caso y creen que su actitud poco conciliadora puede frenar las conversaciones.

El caos generado esta mañana en todas las estaciones, con especial incidencia en Madrid y en Barcelona, ha sido un jarro de agua fría para el ministro Cuerpo.

No obstante, la sensación que hay en el sector y en el ministerio es que el plan presentado esta mañana para mejorar la seguridad operacional en el transporte ferroviario ha tenido una buena acogida en los maquinistas.

Se trata de medidas para dar respuesta a las reivindicaciones que los sindicatos llevan días trasladando al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, y con las que se espera frenar los paros que en principio seguían este 11 de noviembre por la huelga general y el 12 de noviembre.

Por el momento, Semaf ha pospuesto uno de los paros para otorgar "un margen estricto a la negociación para obtener la próxima semana la aprobación y publicación real de los acuerdos que faltan".

Es así como el sindicato ha decidido sustituir el paro previsto para el día 12 de noviembre por una nueva convocatoria de huelga el día 23 de noviembre.

"Sin embargo, mantenemos la presión de la conflictividad intacta con la convocatoria de huelga de la próxima semana del día 17 de noviembre en todo el sector, y la siguiente con la nueva que acabamos de convocar para el 23 de noviembre", han indicado.

De esta manera, las fuentes consultadas indican que el futuro de Heredia depende de la evolución de estos paros y si efectivamente se llega a un acuerdo y se acaba la conflictividad en el sector.

Esto pasa porque adopte una actitud más activa y más conciliadora en las siguientes negociaciones con los sindicatos. No es un ultimátum, pero sí que es una exigencia para superar el principal problema del sector, según se indica dentro del Ejecutivo.

Con todo, esto no está reñido con las decisiones personales de Heredia. Al igual que la semana pasada, no tiene clara su continuidad al mando de la compañía y las presiones que puedan llegar desde el entorno de Cuerpo podrían llevarle a tomar una decisión en las próximas horas.

Fuentes consultadas por este diario advierten que en estos momentos es más probable que Heredia renuncie antes de que Cuerpo le destituya ya que las presiones del ministerio que había a comienzos de este martes se han rebajado ya por la tarde.

Aunque nadie da nada por supuesto. La semana pasada se esperaba tranquilidad en Adif, pero la salida de su presidente, Luis Pedro Marco, se precipitó tras la salida de Puente y el nombramiento de Cuerpo.