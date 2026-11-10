Caos en Cercanías y Rodalies por la huelga de maquinistas: algunas líneas de Renfe no prestan servicio

Según la cobertura, las reuniones no han logrado resolver el bloqueo administrativo y la parálisis en la aplicación de las medidas de seguridad que reclaman los maquinistas, por lo que los paros se mantienen.

¿Por qué no ha conseguido Carlos Cuerpo desactivar la huelga pese a reunirse con los sindicatos?

El accidente de Adamuz, con decenas de víctimas, motivó un acuerdo en febrero para reforzar medidas de seguridad que los maquinistas consideran incumplidas y que ahora exigen aplicar.

¿Cómo ha influido el accidente de Adamuz en las reclamaciones de los maquinistas que convoca Semaf?

Ya ha provocado la suspensión de líneas de Cercanías y saturación de Metro de Madrid en hora punta; Renfe avisa de afectaciones por incumplimiento de servicios mínimos y recomienda alternativas.

¿Qué consecuencias reales ha tenido ya la huelga de maquinistas en el servicio y en los viajeros?

No circulan los trenes de las líneas C-3, C-4 y C-5; solo circulan de forma puntual trenes de C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10, según Renfe.

¿Qué líneas de Cercanías de Madrid han dejado de circular por la huelga del 10 de noviembre?

La convocatoria responde al incumplimiento de los compromisos en materia de seguridad pactados con el Ministerio, Adif y Renfe tras el accidente de Adamuz; Semaf denuncia parálisis institucional en la aplicación de esas medidas.

¿Por qué ha convocado Semaf la huelga de maquinistas los días 10 y 12 de noviembre?

El sindicato protesta por el incumplimiento de los acuerdos de seguridad alcanzados en febrero tras el accidente de Adamuz.

Los paros de Semaf continúan el 12 de noviembre y se encadenan con la huelga general ferroviaria del 11 de noviembre.

Renfe denuncia afectaciones por el incumplimiento de los servicios mínimos y recomienda a los viajeros buscar medios de transporte alternativos.

La huelga de maquinistas de este martes 10 de noviembre genera un gran caos en Cercanías Madrid y Rodalies de Cataluña.

La huelga de maquinistas convocada para este martes 10 de noviembre está ocasionando un gran caos en los principales servicios de Cercanías en Madrid y de Rodalies en Cataluña.

Según Renfe, se están produciendo afectaciones al servicio en Cercanías y Rodalies debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos.

No circulan los trenes de las líneas C-3, C-4 y C-5 de Madrid. Excepcionalmente, circula algún tren puntual de las líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10.

📢 Cercanías Madrid informa ⚠️ Con motivo de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF para hoy, 10 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. 🔴 No circulan los trenes de líneas C-3, C-4 y C-5. Excepcionalmente, circula algún tren puntual de líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10. 🚆 Se recomienda buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales. Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) November 10, 2026

Desde la empresa pública se recomienda buscar medios alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales.

De hecho, otros servicios como Metro de Madrid se están viendo desbordados a primera hora de esta mañana.

Además de la huelga de este 10 de noviembre, los maquinistas también pararán el 12 de noviembre.

Los dos paros convocados por Semaf quedan justo en medio de la huelga general del 11 de noviembre, lo que significa que habrá tres días seguidos de paros en la compañía ferroviaria. De hecho, ese paro el 11 de noviembre afectará a todas las compañías del sector ferroviario, como Ouigo, Iryo y Adif.

La huelga se convoca por el incumplimiento de los compromisos en materia de seguridad ferroviaria alcanzados con el Ministerio de Transportes, Adif y el Grupo Renfe en febrero de este año, justo después del accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas.

“Su aplicación continúa sufriendo una inaceptable parálisis institucional y un bloqueo administrativo intolerable”, denuncian.

El vicepresidente Carlos Cuerpo, ya en su papel de ministro de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, no ha conseguido desactivar estos paros pese a reunirse con los sindicatos.