Cuerpo no desactiva la huelga de maquinistas y Renfe se enfrenta a tres días de paros que amenazan con colapsar la red

Tras el accidente de Adamuz se pactaron medidas que quedaron pendientes de aplicar; además, informes y reportajes de El Español documentan retrasos en protocolos, mantenimiento y cumplimiento de compromisos previos, lo que alimenta la desconfianza de los maquinistas.

¿Qué antecedentes en la gestión de Renfe y del ministerio ayudan a entender la protesta de los maquinistas?

Cuerpo se ha reunido con Semaf y otros sindicatos y mantiene intercambios normativos desde Bruselas para incorporar propuestas, pero las reuniones no han desbloqueado la demanda de aplicación rápida de medidas, de modo que la convocatoria sigue adelante.

¿Qué intentos ha hecho el ministro Carlos Cuerpo para frenar la convocatoria y por qué no los ha desactivado?

El Ministerio estableció franjas con 75% en hora punta y 50% resto para Cercanías; 65% de media en Media Distancia; y alrededor de 72–73% para Alta Velocidad y Larga Distancia; Mercancías quedará en 20%.

¿Qué servicios mínimos ha fijado el Ministerio para los días de paro y cómo afectarán a Cercanías y AVE?

Los paros de Semaf el 10 y 12 quedan en medio de la huelga general del 11, de modo que habrá tres días consecutivos de paros en la red ferroviaria que afectan tanto a Renfe como a operadores privados y a Adif.

¿Qué relación tiene la huelga del 10 y 12 de noviembre con la huelga general del 11 de noviembre?

Porque denuncian que no se han aplicado los compromisos en seguridad ferroviaria pactados con el Ministerio, Adif y Renfe tras el accidente de Adamuz y que persiste una “parálisis institucional” en su implementación; exigen medidas concretas de seguridad laboral.

¿Por qué han convocado Semaf y los maquinistas paros los días 10 y 12 de noviembre tras el accidente de Urda?

El Ministerio ha fijado servicios mínimos del 75% en hora punta para Cercanías, un 72-73% en Alta Velocidad y Larga Distancia, un 65% en Media Distancia y un 20% en Mercancías.

El ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, no ha logrado frenar las protestas, motivadas por la parálisis en la aplicación de los acuerdos de seguridad alcanzados en febrero.

Los paros coincidirán con la huelga general del sector ferroviario del 11 de noviembre, sumando tres días consecutivos de afectaciones en Renfe, Adif, Iryo y Ouigo.

Los maquinistas de Renfe mantienen las jornadas de huelga convocadas por Semaf para los días 10 y 12 de noviembre tras el accidente en Urda.

Nuevo paro en la red ferroviaria española. Pese a los intentos del nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, para frenar la convocatoria, los maquinistas de Renfe irán a la huelga el 10 y 12 de noviembre en protesta por la falta de seguridad ferroviaria tras el trágico accidente de Urda (Toledo) en el que han muerto 69 personas.

Los dos paros convocados por Semaf quedan justo en medio de la huelga general del 11 de noviembre, lo que significa que habrá tres días seguidos de paros en la compañía ferroviaria. De hecho, ese paro el 11 de noviembre afectará a todas las compañías del sector ferroviario, como Ouigo, Iryo y Adif.

El 10 de noviembre los paros serán totales y el 12 de noviembre serán parciales a lo largo de la jornada.

La huelga se convoca por el incumplimiento de los compromisos en materia de seguridad ferroviaria alcanzados con el Ministerio de Transportes, Adif y el Grupo Renfe en febrero de este año, justo después del accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas.

“Su aplicación continúa sufriendo una inaceptable parálisis institucional y un bloqueo administrativo intolerable”, denuncian.

Además, el sindicato de maquinistas tomó esta decisión de convocar más jornadas de paros tras el éxito de la jornada de huelga del pasado 29 de octubre, que supuso todo un caos en servicios como Cercanías.

Lo mismo que se espera para estas tres jornadas de huelga que el vicepresidente Carlos Cuerpo, ya en su papel de ministro de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, no ha conseguido desactivar.

Aunque no desiste. Desde Bruselas ha dicho este 9 de noviembre que sigue trabajando para incorporar las reivindicaciones de los maquinistas, principalmente en materia de seguridad laboral.

La semana pasada se reunió en dos ocasiones con Semaf y otros sindicatos. Y durante el fin de semana han estado intercambiando textos normativos con el sindicato para incorporar sus propuestas.

Pero estos tres días de paros son tan solo la antesala de la gran huelga del sector ferroviario que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.

Para ese día hay convocada huelga por la mayoría de sindicatos de Adif, Renfe y el sector ferroviario. Es decir, se sumarán operadores como Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha establecido los servicios mínimos para el 10 y 11 de noviembre. Los porcentajes oscilan entre el 20% en Mercancías y el 75% en horas punta en Cercanías.

En Cercanías, los servicios mínimos se han fijado por franjas horarias. En horario punta serán del 75% del servicio habitual y, durante el resto del día, del 50%. Renfe ha precisado además que el horario punta comprende tres tramos: de 06.00 a 09.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

En los trenes de Media Distancia, los servicios mínimos se han establecido en una media del 65%. Para los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, el Ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 72% de los servicios habituales.

En el transporte de Mercancías, el porcentaje queda establecido en el 20% del servicio programado, el más bajo de todas las categorías.

Para el 11 de noviembre, Renfe ha establecido los servicios mínimos de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en todo el territorio nacional, incluyendo un 75% en hora punta para el servicio de Cercanías.

El horario punta para Renfe abarca desde las 06.00 a las 09.00 horas; de las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

En los trenes de Media Distancia se ha establecido una media del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos decretados son del 73% de los habituales.

Por su parte, Ouigo ha anunciado que circularán 18 de los 26 trenes programados, mientras que los ocho restantes no prestarán servicio; mientras que Iryo operará con el 72,7% de los servicios mínimos.