Adif no habla de "bonus" pero sí reconoce un sueldo variable que cobran 5.216 personas de un total de 14.000 trabajadores

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LO ESENCIAL Las claves Adif niega haber aprobado un "bonus" para su cúpula tras el accidente de Urda y tacha de falso y sesgado el discurso de Alberto Núñez Feijóo. La empresa pública explica que se trata de una retribución variable por objetivos vinculada al convenio 2026-2030, vigente desde 2012 y que perciben 5.216 de sus 14.000 empleados. El líder del PP calificó de "vomitivas" estas gratificaciones, exigió su devolución y prometió una auditoría de la red ferroviaria si llega al Gobierno. Preguntas ¿Por qué Adif niega haber aprobado un "bonus" para su cúpula directiva? Adif afirma que no existe un "bonus" específico para la cúpula y que la retribución variable es un sistema de incentivos por cumplimiento de objetivos previsto en los convenios con la Administración. Añade que esa bonificación se aplica a directivos y a otros grupos y que no fue aprobada antes de la dimisión de su presidente. ¿Cuántos trabajadores de Adif han cobrado ese sueldo variable y a cuántos podría afectar? Adif indica que alrededor de 5.216 empleados han recibido la retribución variable y que la medida puede beneficiar a una buena parte de su plantilla de casi 14.000 trabajadores públicos. ¿Qué parte del convenio aprobado el 4 de noviembre explica este incentivo y qué más incluye? El convenio del 4 de noviembre entre Adif y la Administración fija la sostenibilidad económica 2026-2030 e incluye la posibilidad de incentivos por objetivos; además determina recursos para conservación y mantenimiento que suman 19.000 millones de euros para ese periodo. ¿Qué dijo Alberto Núñez Feijóo sobre las gratificaciones de Adif tras la tragedia de Urda? Feijóo calificó de "vomitivo" que se aprobaran primas a altos mandos tras la tragedia y exigió que se devolvieran, vinculando las gratificaciones al cese del presidente y reclamando una auditoría de las empresas públicas y las infraestructuras. Cómo ha justificado Adif el momento de la aprobación y su tramitación administrativa? Adif sostiene que los convenios se aprobaron tras meses de tramitación administrativa y reuniones de los comités de administración, y niega que el punto sobre incentivos fuera una concesión deliberada aprobada inmediatamente antes de la dimisión de su presidente.

Adif niega haber aprobado un "bonus" para su cúpula directiva y tacha las declaraciones del candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, de "información sesgada e incompleta y que contiene afirmaciones falsas".

El líder de la oposición afirmó en un mitin en Málaga el pasado domingo que le resultaba "vomitivo" que la empresa pública de transportes hubiera dado luz verde a conceder primas a altos mandos una semana después de la tragedia ferroviaria de Urda.

"¿Les vamos a pagar por los 115 muertos? Si tienen un ápice de dignidad que lo devuelvan", aseveró Feijóo, y exigió que estas se devolvieran.

La entidad ha desmentido la información relativa al "supuesto blindaje del cobro de un “bonus” por parte de la cúpula directiva de Adif y Adif AV" en un comunicado.

Asimismo, ha explicado que la bonificación es por rendimiento y se concede únicamente por la consecución de objetivos marcados por la empresa y no una concesión deliberada a los altos mandos.

En dicho texto se explica que el 4 de noviembre se aprobaron los convenios de ambas entidades con la Administración General del Estado para la sostenibilidad económica de las infraestructuras ferroviarias, es decir, un acuerdo económico donde se determina qué cantidad de dinero aporta el Estado en el ejercicio 2026-2030.

Como parte de este acuerdo, se indica que la empresa concede incentivos económicos por alcanzar objetivos. Una medida que se aplica a la alta dirección y la estructura directiva, pero también a la estructura de apoyo, así como el grupo de mandos intermedios y cuadros, como se viene reflejando en convenios anteriores desde 2012.

La gestora pública ha negado rotundamente que este punto se haya aprobado antes de la dimisión de su presidente Luis Pedro Marco de la Peña.

La empresa pública ha defendido que esta no es una medida nueva y que se pueden beneficiar "una buena parte" de su plantilla de casi 14.000 empleados públicos, y de hecho, aproximadamente 5.216 trabajadores lo han recibido.

Paralelamente, las empresas ferroviarias han explicado que estos convenios tienen el objetivo de "reforzar los recursos destinados a conservación y mantenimiento", cuantía que en el período de 2026-2030 ascenderá a 19.000 millones de euros.

En el texto han querido trasladar también que este texto se aprobó el pasado miércoles tras "meses de tramitación administrativa" y después de reunir a los comités de administración de ambas empresas el día 30 de octubre.

En el mitin, Feijóo se hacía eco de información publicada por distintos medios de comunicación.

"¿De verdad que, cuando se cesa al presidente de Adif, lo que hace unas horas antes es firmar las gratificaciones para sus directivos? ¿Vamos a premiarles? ¿Por qué? ¿Por qué han convertido el AVE en una vergüenza internacional?", clamó durante el acto.

Asimismo, aseguró que, de gobernar, dedicaría "el dinero de los españoles" a revisar "palmo a palmo cada traviesa" de la red ferroviaria española.

El popular ha lanzado tras la colisión de dos trenes entre Los Yébenes y Urda una serie de propuestas para mejorar los servicios de los transportes en España que iniciaría con una auditoría de las empresas públicas y el estado de las infraestructuras.