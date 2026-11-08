De Pardo de Vera a Luis Pedro Marco: ocho años de corrupción y cuatro presidentes precipitan a Adif al abismo

La sucesión de cuatro presidentes en ocho años refleja designaciones políticas y cambios de cúpula que han mermado la continuidad técnica; a la vez, primó inaugurar kilómetros sobre el mantenimiento de la red de alta velocidad, con 4.000 km que requieren conservación.

¿Cómo ha influido la gestión política en la crisis de Adif en los últimos ocho años?

Se han activado al menos dos vías: la Fiscalía Europea (EPPO) abrió una investigación por posible fraude en obras de la línea Madrid‑Sevilla, y la UCO requisó documentación en Adif sobre contratos presuntamente amañados vinculados al 'caso Koldo'.

Investigadores apuntan a una "rotura franca de carril" que pudo permanecer sin detectar unas veintidós horas mientras circulaban 47 trenes, lo que sitúa a Adif como responsable por el estado de la vía y sus sistemas de detección.

¿Qué responsabilidad concreta le atribuyen a Adif en el accidente de Adamuz?

Fue cesado tras la suma de dos graves accidentes de alta velocidad (Adamuz y Urda) y la presión política tras abrirse investigaciones por presuntas irregularidades en contratos y gestión. La dimisión de Óscar Puente y el relevo en el Ministerio precipitaron su salida.

A las tramas judiciales se suman graves antecedentes de gestión, como la polémica crisis de los trenes que no cabían por los túneles durante el mandato de María Luisa Domínguez.

Investigaciones de la UCO y la Fiscalía Europea salpican a expresidentes como Isabel Pardo de Vera y Ángel Contreras por posibles amaños de contratos e irregularidades.

La gestión del gestor de infraestructuras está en crisis tras los trágicos accidentes de alta velocidad en Adamuz y Urda, que causaron un total de 115 muertos.

Adif ha tenido cuatro presidentes en ocho años tras el reciente cese de Luis Pedro Marco de la Peña por parte del ministro Carlos Cuerpo.

Adif ya no es lo que era. En los últimos años la imagen de la empresa pública ha caído en picado tras los escándalos ferroviarios, tramas de corrupción y accidentes ferroviarios mortales que han derivado en un baile de directivos cuya última víctima ha sido Luis Pedro Marco de la Peña.

Él es el cuarto presidente de Adif en tan sólo ocho años y bajo el mismo Gobierno de Pedro Sánchez. Llegó en septiembre de 2024 y se fue hace unos días tras ser cesado por Carlos Cuerpo, quien ha tomado las riendas del Ministerio de Transportes tras la dimisión también de Óscar Puente, principal valedor de Luis Pedro Marco.

De perfil bajo, pero con experiencia ferroviaria, el ya expresidente de Adif apenas era conocido por la opinión pública hasta este año, en el que el accidente de Adamuz en enero (con 46 muertos) y el de Urda en octubre (con 69 víctimas mortales) le han puesto en el disparadero.

Precisamente, las 115 muertes le han pasado factura tanto a él como a Puente, pero también a la empresa pública.

Los dos accidentes en alta velocidad han colocado al gestor de infraestructuras en una situación complicada, especialmente el de Adamuz ya que los informes policiales y los de los investigadores ferroviarios le señalan como principal responsable del siniestro por el estado en el que se encontraba la línea Madrid-Sevilla.

El último informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), es bastante contundente.

Según avanzó este periódico, los investigadores creen que el accidente de Adamuz se debió a una "rotura franca de carril" y que pudo permanecer sin detectar durante aproximadamente 22 horas, mientras circulaban 47 trenes por el tramo afectado.

El presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). Europa Press

Su papel en el siniestro de Adamuz ha estado y está bajo sospecha continua. Sobre todo tras retirar pruebas de las vías sin autorización judicial.

Tras Urda, las sospechas de irregularidades han ido a más. La Fiscalía Europea (EPPO) informó este viernes de la apertura de una segunda investigación sobre posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla.

Y un día antes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en la sede de Adif para solicitar información relacionada con contratos de la alta velocidad presuntamente amañados por la trama corrupta del exministro José Luis Ábalos.

Se trata de una pieza separada y secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

Pardo de Vera

Una trama que viene de atrás. No salpica tanto a Luis Pedro Marco como a Isabel Pardo de Vera, que fue presidenta de Adif entre junio de 2018 y julio de 2021.

La Audiencia Nacional la investiga por cinco posibles delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Entre otras cosas, se investiga el supuesto enchufe de la expareja del exministro Ábalos en una empresa pública y por posibles irregularidades en adjudicaciones de obra.

Estando al frente del gestor, en marzo de 2020 el consejo adjudicó el contrato de 5 millones de mascarillas (12,5 millones de euros) a Soluciones de Gestión, hoy pieza central del 'caso Koldo'.

José Luis Ábalos e Isabel Pardo de Vera, en su etapa al frente de Fomento y Adif, respectivamente. Imagen de archivo E.E.

La 'trama Koldo' también se llevó por delante a otro presidente de Adif. Hablamos de Ángel Contreras.

Tan sólo estuvo al frente de Adif 10 meses. Por ello, sobre su gestión poco se puede decir.

El Gobierno le destituyó en septiembre de 2024. ¿La razón? Su nombre aparecía en el sumario del 'caso Koldo', aunque el Ejecutivo dijo que su cese no tenía nada que ver con el caso de corrupción.

En concreto, apareció relacionado con presuntos favores a algunas empresas contratistas de Adif mientras era director general de Conservación y Mantenimiento del gestor de infraestructuras.

Trenes y túneles

Curiosamente, Ángel Contreras llegó a Adif para sustituir a María Luisa Domínguez (presidenta de Adif entre julio de 2021 y diciembre de 2023).

Óscar Puente la cesó tras la crisis de los trenes que no entraban en los túneles y el historial de incidencias ferroviarias que hubo en 2023.

La presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, entre julio de 2021 – diciembre de 2023. Alberto Ortega – EP

Dicha crisis también salpicó a Pardo de Vera porque en el momento en que se licitó y adjudicó a CAF el contrato con las medidas erróneas de los gálibos fue con ella como presidenta del ente.

Cuando se supo que los nuevos trenes de ancho métrico de Renfe para Cantabria y Asturias no entraban en los túneles se desató un escándalo que se elevó a despropósito nacional y empezaron a rodar cabezas.

Primero cayeron dos cargos técnicos de Renfe y Adif. Pero la polémica no cesó. El disparate fue de tal calibre que la oposición política pidió el cese de cargos con más peso.

Y así fue. Dimitieron el presidente de Renfe, Isaías Táboas y Pardo de Vera, en ese momento como la secretaria de Estado.

Luis Pedro Marco

Tras Isabel Pardo de Vera, María Luisa Domínguez y Ángel Contreras Marín, llegó Luis Pedro Marco de la Peña.

Su mandato se inició con la imagen de Adif ya muy tocada por las averías en la red de infraestructuras, descarrilamientos, caos en estaciones como Chamartín y los grandes retrasos en los servicios de Cercanías y Rodalies.

Y ha terminado con el capítulo más negro de la historia de la alta velocidad: 115 muertos en dos trágicos accidentes que apuntan directamente a una empresa que no ha sabido gestionar el aumento de tráfico tras la liberalización.

Tampoco las necesidades de mantenimiento de los 4.000 km de vías de alta velocidad, la segunda más grande del mundo tras China.

En estos años, ha pesado más el afán por inaugurar kilómetros que el sostenimiento de una red de más de 15.000 kilómetros que vertebra también el transporte de Cercanías y mercancías.

Lo que refleja también la inestabilidad de una cúpula directiva puesta a dedo por los políticos y la falta de confianza con cada cambio de sillas.

Tras cuatro presidentes en ocho años, ahora el Gobierno tiene que designar otro perfil para gestionar una crisis ferroviaria sin precedentes.

Un nuevo profesional que, en caso de cambio de Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, tendrá que abandonar el despacho de Adif y engordar la lista de expresidentes.