Renfe aún no ha aplicado las nuevas consignas para los maquinistas y sigue estudiando medidas con Adif

Iryo ha remitido una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y los maquinistas, a través del sindicato Semaf, también han enviado solicitudes al organismo para revisar protocolos y medidas de seguridad.

¿Qué ha pedido Iryo y los maquinistas a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tras el accidente de Urda?

Confirmadas están la propuesta de reducir temporalmente frecuencias a intervalos de 10–15 minutos y encargar un estudio independiente; provisionales son las medidas tecnológicas y de organización que deben desplegarse o auditarse antes de ser obligatorias.

¿Qué medidas del plan del exministro Óscar Puente ya están confirmadas y cuáles son provisionales tras el accidente que dejó 69 muertos?

Adif regula y gestiona la circulación ferroviaria, por eso las medidas de Renfe serían recomendaciones internas y requieren acuerdo con Adif para afectar legalmente la operación.

¿Qué papel tiene Adif respecto a las recomendaciones que plantea Renfe para los maquinistas?

El borrador planteaba asegurar que el cantón quede libre, suprimir la marcha normal bajo Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) y limitar estrictamente la marcha a la vista tras la recuperación del sistema LZB.

¿Qué cambios proponía ese borrador de Renfe sobre el sistema LZB en la línea Madrid tras el siniestro de Urda?

Renfe considera que la consigna del 1 de noviembre no está en vigor porque es un borrador que se está negociando con Adif y no constituye una instrucción aprobada para la circulación.

¿Por qué Renfe no ha aplicado todavía la consigna del 1 de noviembre para los maquinistas tras el accidente de Urda?

Transportes presentó un plan de ocho medidas tras el siniestro, que incluye la reducción de frecuencias, doble validación en centros de control y un gemelo digital asistido por IA.

Por su parte, Iryo no prevé un protocolo propio pero se ha sumado a las peticiones del sindicato de maquinistas Semaf ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Las medidas en estudio abordan protocolos ante posibles fallos del sistema de seguridad LZB en la línea Madrid-Sevilla y afectan al despliegue del sistema ERTMS.

Renfe y Adif siguen trabajando conjuntamente en un plan de seguridad tras el accidente de Urda, sin que las nuevas consignas para maquinistas hayan entrado aún en vigor.

Renfe todavía no tiene su plan de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo). Continúa trabajando con Adif en un documento conjunto más allá del plan de medidas anunciado por el ya exministro de Transportes, Óscar Puente.

Hace unos días, circuló una consigna con fecha del 1 de noviembre para aplicar. Sin embargo, la empresa pública aseguró que no estaba en vigor ni era “una decisión definitiva ni una instrucción aprobada”.

De momento, “esta propuesta se está trabajando conjuntamente con Adif” y afecta al Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS).

Se continúa, por tanto, trabajando también para que forme parte de un paquete de medidas. Desde Renfe esperan que todo ello pueda ser anunciado en los próximos días, pero tampoco concretan cuándo.

En ese borrador inicial se avanzaban cambios aplicables ante una caída del sistema de seguridad LZB en la línea Madrid.

Entre otras, se especificaba asegurarse de que el cantón esté libre, la supresión de la marcha normal bajo Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) y el límite estricto de la marcha a la vista tras reanudar el funcionamiento.

Todo ello teniendo en cuenta que Renfe no es el regulador ni gestor de la circulación.

Por lo que el futuro documento de Renfe consistiría, en principio, en una recomendación para su personal, ya que la regulación de la circulación ferroviaria corresponde a Adif.

Iryo (la otra empresa afectada en el accidente) no prepara ningún protocolo, pero sí ha remitido una carta a Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) en la que se suman a la misiva que los maquinistas (a través de su sindicato Semaf) también enviaron al organismo.

Plan de Transportes

En paralelo, el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, presentó un plan de ocho medidas en el último Consejo de Ministros para mejorar la seguridad tras el accidente de Urda que ha dejado 69 muertos.

Dichas medidas pretenden reducir temporalmente las frecuencias de la línea Madrid-Sevilla a intervalos de 10 a 15 minutos hasta completar el despliegue del sistema ERTMS en sustitución del LZB (el que cayó minutos antes del siniestro).

Además, se realizará un estudio independiente para valorar incorporar estándares de cabina inspirados en la aviación, como compuertas cerradas en los portaequipajes para evitar que las maletas salgan proyectadas en caso de accidente.

En cuanto a la gestión y el personal, se exigirá la doble validación de dos controladores humanos para tomar decisiones críticas en los centros de control (CRC) si caen los sistemas, respaldada por una auditoría extraordinaria con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

En la vertiente tecnológica, se implementará un nuevo software para digitalizar la telefonía y los libros de registro, permitiendo un seguimiento del tráfico en tiempo real.

Y como medida pionera, se creará un gemelo digital de la red asistido por inteligencia artificial para anticipar anomalías, evaluar escenarios de riesgo y monitorizar las conversaciones entre maquinistas y operadores para minimizar el error humano.