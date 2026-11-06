Transportes abre el plazo para solicitar las ayudas destinadas a las víctimas del accidente de tren en Urda

Las bajas por incapacidad temporal vinculadas al accidente se considerarán accidente de trabajo a efectos económicos desde el primer día, con prestación inmediata y, cuando resulte más favorable, pensiones y prestaciones calculadas como derivadas de accidente de trabajo.

¿Qué medidas laborales y de Seguridad Social ha aprobado el Gobierno para las víctimas con bajas por el siniestro?

El real decreto-ley duplica la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros y permite anticipos sobre indemnizaciones con cargo al seguro de responsabilidad civil, además de ser transferencias directas exentas de IRPF y compatibles con otras ayudas.

¿Qué relación tienen estas ayudas con el seguro obligatorio de viajeros y con la responsabilidad civil?

Las solicitudes pueden presentarse presencialmente o por la sede electrónica del Ministerio; se han creado Oficinas de Atención Integral en las Delegaciones y Subdelegaciones para ayudar a cumplimentar formularios, recabar documentación y, si procede, atender en domicilio a quienes no puedan desplazarse.

¿Cómo se tramitan las solicitudes y qué apoyo recibirán las víctimas para hacerlo?

Por fallecimiento la cuantía fijada es de 71.141 euros; por lesiones graves las indemnizaciones van desde 2.404 hasta 84.000 euros.

¿Cuánto cobran las familias por fallecimiento y qué rangos hay para lesiones graves en las ayudas aprobadas?

El Ministerio ha abierto el plazo para solicitar ayudas directas no reembolsables y anticipos sobre futuras indemnizaciones; el procedimiento empezó el 6 de noviembre y el plazo será de tres meses desde la publicación de la resolución, hasta el 5 de febrero de 2027 salvo prórroga.

¿Qué ayudas ha abierto el Ministerio de Transportes para las víctimas del accidente de Urda y cuándo se pueden solicitar?

Las solicitudes se tramitan presencialmente o vía sede electrónica, contando con oficinas de atención integral y asistencia a domicilio para personas con movilidad reducida.

Las cuantías fijadas son de 71.141 euros en caso de fallecimiento y varían entre los 2.404 y los 84.000 euros para los heridos con lesiones graves.

El Gobierno aprueba un paquete de indemnizaciones de 30 millones de euros que incluye ayudas directas no reembolsables y anticipos sobre la responsabilidad civil.

El Ministerio de Transportes abre el plazo hasta el 5 de febrero de 2027 para solicitar las ayudas por el accidente de tren en Urda, donde murieron 69 personas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto hoy, 6 de noviembre, el plazo para solicitar las ayudas previstas para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en las proximidades de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.

El pasado martes, en el Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó un mecanismo de indemnizaciones con 30 millones para las víctimas de este siniestro.

La norma contempla, por una parte, ayudas directas de carácter no reembolsable destinadas a atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas y, por otra, un sistema de anticipos sobre las futuras indemnizaciones que pudieran corresponder en concepto de responsabilidad civil derivada del accidente.

El exministro Óscar Puente explicó que se trata de ayudas “no reembolsables y transferencias directas exentas de IRPF y compatibles con otras ayudas”.

Por fallecimiento la cuantía es de 71.141 euros, mientras que por lesiones graves van de 2.404 a 84.000 euros.

Procedimiento de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde se encuentra disponible toda la información relativa a las ayudas, incluyendo los formularios de solicitud, una guía explicativa y un documento de preguntas frecuentes.

El procedimiento ha sido diseñado para minimizar las cargas administrativas de las personas afectadas, de modo que únicamente sea necesario aportar la documentación estrictamente imprescindible.

El resto de la información podrá ser recabada de oficio por la Administración, siempre que las personas interesadas autoricen las consultas correspondientes.

De acuerdo con lo previsto en la normativa, el plazo de presentación de solicitudes se extenderá durante tres meses a partir de la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, finalizando el 5 de febrero de 2027.

No obstante, dicho plazo podrá ampliarse de oficio o a solicitud de los interesados cuando existan razones que así lo aconsejen.

Con el fin de facilitar el acceso a estas ayudas, se han habilitado Oficinas de Atención Integral en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de aquellas comunidades autónomas en las que residan personas afectadas por el accidente ferroviario.

Estas oficinas prestarán atención personalizada a las víctimas y a sus familiares, ofreciendo apoyo en la cumplimentación de las solicitudes, la obtención de documentación y la realización de los trámites necesarios para acceder a las ayudas previstas en el real decreto-ley.

Asimismo, las personas afectadas que, por razones de salud o movilidad, no puedan desplazarse a una oficina serán atendidas en su propio domicilio, en cualquier punto del territorio nacional, por personal de la Administración General del Estado.