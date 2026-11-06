El presidente de Renfe une su futuro al de Puente y asume su salida tras las elecciones incluso si Sánchez vuelve a gobernar

Heredia afirma estar centrado en cerrar acuerdos con los sindicatos para evitar la huelga del 17 de noviembre y en coordinar con Adif la implementación del plan de mejoras de alta velocidad.

La politización, con nombramientos de directivos cercanos al equipo de Puente y a Más Madrid, ha limitado la capacidad de reacción ante averías y crisis, según mandos medios y coberturas de EL ESPAÑOL-Invertia.

¿Cómo ha afectado la politización de la cúpula de Renfe a la gestión operativa de la empresa?

Una dimisión antes de la formación del Ejecutivo podría abrir una crisis de gobernanza en Renfe y complicar la gestión a tres semanas de las elecciones, según fuentes del ministerio que prefieren esperar al poselectoral.

¿Qué riesgos podría acarrear una dimisión inmediata de Fernández Heredia antes de formarse el nuevo Gobierno?

Ya ha aumentado la presión pública y política sobre Heredia y su equipo, colocándole en el foco por ser el tercer pilar de la gestión ferroviaria tras dos dimisiones en menos de 24 horas.

¿Qué consecuencias ya ha tenido la dimisión de Óscar Puente y la salida de Luis Pedro Marco para la presión sobre Heredia?

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia aseguran que Heredia ha ligado su futuro al de Óscar Puente tras la cascada de dimisiones y la pérdida de apoyo interno, por lo que espera no ser mantenido en la nueva legislatura aunque el PSOE siga en La Moncloa.

¿Por qué Álvaro Fernández Heredia ha asumido que no seguirá al frente de Renfe tras las elecciones aunque Pedro Sánchez repita como presidente?

Fernández Heredia centra sus últimos esfuerzos en negociar con los sindicatos para frenar la huelga del 17 de noviembre y coordinar el plan de mejoras en la alta velocidad.

El nuevo ministro en funciones, Carlos Cuerpo, mantendrá provisionalmente a Heredia para evitar mayor inestabilidad antes de los comicios, a la espera de renovar la cúpula tras el 29-N.

La salida de Óscar Puente y el cese del presidente de Adif han dejado debilitada la posición de Heredia, tras meses marcados por averías, retrasos y descontento de los usuarios.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, asume que dejará su cargo tras las elecciones, incluso si Pedro Sánchez revalida su gobierno, y no descarta dimitir antes de enero.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha quedado muy tocado tras la salida del exministro Óscar Puente y de la del responsable de Adif, Luis Pedro Marco.

De hecho, fuentes conocedoras consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que Heredia ya ha asumido que no seguirá en su puesto tras las elecciones, incluso si Pedro Sánchez logra una mayoría para seguir gobernando.

Eso, si no presenta su dimisión antes de que se forme el nuevo Ejecutivo a mediados de enero. Una posibilidad que está sobre la mesa, según indican estas mismas fuentes.

La gestión de Renfe, al igual que Adif, ha sido duramente criticada por la opinión pública en los últimos dos años en medio de un evidente deterioro en el servicio.

Es verdad que Adif ha estado más expuesta a los reproches por su implicación en las tragedias de Adamuz y Urda con 116 fallecidos en menos de nueve meses.

Pero Renfe también ha sufrido centenares de averías, paros y retrasos en sus trenes, lo que ha generado gran descontento en los usuarios. Y no solo en la alta velocidad, sino también en Cercanías y en Media Distancia.

Es por ello que las dos dimisiones en menos de 24 horas (De Puente y Marco) le han puesto en el punto de mira en su condición de responsable del tercer pilar de la gestión ferroviaria pública.

Una administración que impuso el dimitido Puente hace tres años y que ha llevado al sector a uno de los peores momentos de su historia reciente. Además, ha estado marcada por la politización de los altos cargos y una absoluta subordinación a los intereses del ministro.

El Ministerio de Transportes, Adif y Renfe han funcionado como una maquinaria engrasada desde que Puente llegó al Gobierno a finales de 2023. Y más aún tras el desembarco de Heredia a comienzos de 2025.

Fernández Heredia no fue una elección de Puente, pero sí que supo encajar rápidamente y llegó a tener una gran sintonía con el ministro actuando como una verdadera mano derecha, dicen fuentes cercanas.

De hecho, en momentos de crisis de Renfe recientes llegó a decir en varias ocasiones que si Puente se marchaba, él también abandonaría la compañía, uniendo su futuro al del entonces ministro.

Con todo, la salida de Heredia no está sobre la mesa del Gobierno. En principio, el nuevo ministro en funciones, Carlos Cuerpo, no piensa sustituirle, pese a que es consciente de que representa al cuestionado equipo de Puente.

Pero el problema es encontrarle sustituto. En el ministerio quieren esperar a valorar el impacto de la salida del presidente de Adif aunque creen que la dimisión, más la de Puente, bajará la presión sobre el Gobierno.

El plan de Pedro Sánchez pasa por utilizar el capital político de Cuerpo para que intente dar soluciones rápidas y eficaces. Y una salida del presidente de Renfe podría generar más ruido y problemas que beneficios.

Quedan solo tres semanas para las elecciones y creen que -por este corto espacio de tiempo- no vale la pena abrir una crisis de gobernanza también en Renfe.

Distinto es si Sánchez logra formar un nuevo gobierno tras el 29-N. El escenario todavía no está sobre la mesa, pero dentro del Ejecutivo no hay intención de mantener a Heredia en una nueva legislatura.

No parece descabellado pensar que si Sánchez consigue gobernar tras las elecciones, Carlos Cuerpo siga siendo el principal eje de la gestión económica.

Y dentro del ministerio se cree que lo mejor es renovar la cúpula de Renfe, pero ya tras los comicios. Para hacerlo con tiempo, calma y para nombrar a la persona más indicada.

La herencia de Puente y su gestión le ha pasado factura a Heredia. Renfe mantiene un enfrentamiento interno entre los históricos técnicos y los fieles del presidente, sin experiencia en ferrocarriles, pero sí en autobuses.

Polémicas en Renfe

La última polémica se produjo el pasado mes de junio cuando se eligió a José María Vicent como secretario general y del consejo de administración de Renfe Operadora.

La designación generó un gran descontento en los mandos medios del operador ferroviario que consideran que el puesto estaba designado "desde el primer día" en que salió a concurso público.

Vicent es un directivo cercano a Heredia con el que coincidió en el Ayuntamiento de Madrid cuando el presidente era director general de la EMT.

Por otro lado, el presidente de Renfe ha tenido muy poca capacidad de reacción ante el goteo incesante de crisis ferroviarias, precisamente por la inexperiencia de su cúpula directiva marcada por políticos cercanos a Más Madrid.

Futuro del operador

Es por ello que las fuentes consultadas no descartan una renuncia prematura, en los próximos días o después de las elecciones, sea cual sea el resultado.

Con todo, Heredia ha dicho a sus cercanos que en lo inmediato está centrado en sacar adelante los asuntos más urgentes de la compañía pública. Esto pasa primero por intentar cerrar acuerdos con los sindicatos para frenar la huelga del 17 de noviembre.

Y luego por implementar el plan de mejoras en la alta velocidad que presentó Puente antes de su dimisión. Adif es el principal responsable, pero a Renfe le tocará coordinarse para avanzar en esta hoja de ruta.