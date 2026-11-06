La ayuda europea para Urda se retrasa: no hay ni fecha para la primera reunión entre la AITAT y la Agencia Ferroviaria

La ERA puede proporcionar asistencia técnica, apoyo metodológico, coordinar la red NIB, facilitar métodos comunes, intercambiar experiencias y mantener bases de datos europeas de investigaciones y recomendaciones de seguridad.

¿Qué funciones puede aportar la ERA si finalmente interviene en la investigación del accidente de Urda?

La AITAT, aunque carece de aproximadamente la mitad de su plantilla, envió el mismo día tres investigadores ferroviarios a Urda y equipos adicionales al centro de control de Adif en Atocha para recabar información.

¿Qué recursos ha desplegado la AITAT pese a su falta de plantilla para investigar Urda?

En un informe preliminar los investigadores apuntan a "una cadena de averías, instrucciones y acciones" vinculada a la avería del sistema LZB desde las 8:31, que podría haber conducido a la colisión sin que actuaran barreras mitigadoras.

¿Qué hallazgos iniciales ha avanzado la AITAT sobre las causas del accidente de Urda?

La AITAT dirige la investigación nacional: decide abrirla, la dirige y elabora el informe y las recomendaciones; la ERA solo puede asesorar y apoyar metodológicamente si así se acuerda.

¿Qué papel tendrá la AITAT en la investigación del choque entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo en Urda?

La ERA no ha acudido aún porque primero se celebrará una reunión virtual con la AITAT para delimitar el ámbito de colaboración, competencias y número de investigadores, y esa reunión aún no tiene fecha concreta.

¿Por qué se retrasa la ayuda de la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) a la investigación del accidente de Urda?

La AITAT continúa su investigación centrada en la avería del sistema LZB y la cadena de fallos y órdenes emitidas desde el centro de control de Adif en Atocha.

La asistencia técnica fue solicitada tras manifestar la Comisión Europea su preocupación por registrarse dos accidentes graves de alta velocidad en España en solo nueve meses, sumando 115 fallecidos.

En dicho encuentro online se delimitará el marco de colaboración, las competencias para preservar la independencia del organismo español y el número de investigadores europeos desplazados.

La ayuda técnica de la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) a España tras el accidente de Urda se retrasará, ya que aún no hay fecha fijada para la reunión virtual preliminar con la AITAT.

La ayuda de la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA, por sus siglas en inglés) tardará en llegar a España. La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil se reunirá antes con el organismo de forma virtual.

“Primero vamos a tener una reunión por Teams para delimitar el ámbito de colaboración y el trabajo de los investigadores europeos”, señalan a este periódico fuentes de la AITAT (órgano que desde verano ha absorbido a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF).

En esta reunión, tal y como ha podido saber este periódico, también se delimitarán sus competencias para respetar la independencia de la AITAT y se especificará el número de investigadores que vendrán desde la sede de la ERA en Valenciennes (Francia).

El problema es que no hay fecha concreta para esta reunión online. Podría ser la semana siguiente o más tarde incluso, por lo que la ayuda de este organismo no llegará tan rápido como se preveía el pasado miércoles.

Ese día, el comisario europeo de Transportes, Apóstolos Tzitzikostas, anunció que España había solicitado ayuda a la ERA. “La Agencia proporcionará toda la asistencia técnica necesaria”, dijo.

En su comparecencia también admitió que Bruselas ve “muy preocupante” que se hayan producido dos accidentes graves en la alta velocidad española en apenas nueve meses, en referencia a los accidentes de Adamuz y Urda. Entre los dos, se han producido 115 muertes.

De hecho, tras la tragedia de Adamuz un equipo de investigadores viajó a España para conocer sobre el terreno cómo se estaba investigando el siniestro y tener varias reuniones en la sede de la antigua CIAF, tal y como avanzó este periódico.

Aunque son los organismos nacionales los que deciden abrir la investigación, la dirigen y elaboran el informe oficial y las recomendaciones, la ERA puede asesorar, recopilar información y dar apoyo metodológico acudiendo al país donde se ha producido un accidente.

Además, entre sus funciones también está la de coordinar a la red europea de organismos de investigación (NIB), facilitar métodos comunes y el intercambio de experiencias, y mantener bases de datos europeas de investigaciones y recomendaciones de seguridad.

Investigación

De momento, la investigación por parte de la AITAT sigue su curso. El organismo, pese a que le falta la mitad de la plantilla, envió un equipo de tres investigadores ferroviarios a Urda para iniciar las pesquisas el mismo día en el que el AVE de Renfe colisionó con el tren de Iryo.

Más tarde se sumaron nuevos efectivos, mientras que otro equipo fue al centro de control de tráfico de Adif en Atocha, desde donde se dio la orden equivocada al convoy de Renfe para retomar la marcha con el Iryo aún parado.

En un primer informe emitido tan sólo dos días después del accidente, los investigadores creen que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”.

Afirmación que realizan en el apartado en el que explican que han recopilado información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8:31 horas.

No obstante, al estar en una fase inicial, desde la AITAT avisan de que todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso están abiertas.

Por ello, entre otras cuestiones, analizarán las averías del LZB que condujeron a la situación de riesgo que terminó en el accidente.

Tras recopilar la información, formularán su hipótesis final una vez termine la investigación. Un proceso que como mínimo dura un año.

Cabe recordar que sus investigaciones en ningún caso se ocupan de determinar la culpa o responsabilidad, ya que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial.