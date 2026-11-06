La auditoría del PP sobre todo el sistema ferroviario pone en el punto de mira el contrato de los trenes a 350 Km/h de Puente

Tras Urda se han detectado fallos en señales y en la activación de sistemas de seguridad y creció la presión política y social sobre la gestión ferroviaria, lo que la ley admite como cambio sobrevenido que puede justificar modificaciones por interés general.

¿Cómo han cambiado las circunstancias tras el accidente de Urda que podrían justificar una revisión del concurso por “interés general”?

Talgo y Alstom quedaron descartadas por plazos o requisitos técnicos; esto reduce la presencia industrial española en la fabricación y deja mantenimiento y reparaciones dependientes de talleres extranjeros.

¿Quiénes quedaron fuera del concurso por las condiciones y plazos del contrato y qué impacto tiene eso en la industria española?

Porque el problema principal detectado no es siempre el material rodante sino el estado de las infraestructuras y la activación de sistemas de seguridad, de modo que exigir 350 km/h sin reforzar vías y sistemas complica la seguridad operativa.

¿Por qué la exigencia de 350 km/h en el pliego de Renfe preocupa a expertos tras el accidente de Urda?

Anular o cambiar la adjudicación conllevaría penalizaciones administrativas y costes para Renfe y el Estado, aunque esos pagos serían menores si el contrato no está firmado; además permitiría negociar contrapartidas o nuevas cláusulas.

¿Qué consecuencias tendría para Renfe y el Estado anular o modificar ahora la adjudicación a Siemens si el contrato aún no está firmado?

El PP propone una auditoría para revisar contratos públicos e infraestructuras tras dos accidentes mortales y cuestionar la gestión previa; esa revisión incluiría la adjudicación a Siemens y podría buscar modificarla si se considera en interés general.

¿Por qué quiere el PP auditar todo el sistema ferroviario y cómo afecta eso al contrato de los trenes a 350 km/h adjudicado a Siemens?

El PP ya solicitó revisar el concurso al considerar que las exigencias y plazos excluyeron a fabricantes con presencia industrial en España como Talgo y Alstom.

Tras los recientes accidentes mortales, el sector ferroviario cuestiona la necesidad de mantener trenes de máxima velocidad frente al estado actual de las infraestructuras y la seguridad.

La compra de entre 30 y 40 trenes por 1.777 millones de euros está adjudicada pero aún no se ha firmado, lo que facilitaría posibles cambios o revisiones por interés general.

El PP prevé realizar una gran auditoría del sistema ferroviario si llega al Gobierno y pone en duda el contrato adjudicado a Siemens para adquirir trenes que alcancen los 350 km/h.

El PP se ha planteado hacer una gran auditoría ferroviaria si llega a gobernar en España, de forma que se revisen todos los servicios, todos los contratos públicos y la situación de las infraestructuras, con el objetivo de recuperar la confianza perdida en la alta velocidad.

En ese proceso será clave la revisión de la reciente adjudicación a Siemens del contrato para comprar entre 30 y 40 trenes por 1.777 millones de euros, con la condición básica de que deben llegar a los 350 km/h, algo que está ahora más en duda que nunca.

El contrato está adjudicado, pero todavía no se ha firmado. Desde Renfe aseguran que el proceso sigue su curso según lo establecido, lo que hace pensar que se firmará en breve, antes incluso de que se celebren las elecciones generales.

Fuentes del sector advierten que esa firma, antes de que el Gobierno actual entre en funciones, complicaría en gran medida la posibilidad de que un hipotético nuevo Ejecutivo de derechas quiera hacer alguna revisión de lo estipulado en el contrato.

La adjudicación es un acuerdo de Consejo de Ministros, impulsado por el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, y nadie duda de su validez legal. Pero sin el contrato todavía firmado, puede ser menos costoso hacer cambios que se consideren necesarios por “interés general” o porque han cambiado de forma sobrevenida las circunstancias en las que se decidió su adjudicación.

Tras el accidente de Urda, todos los agentes del sector ferroviario (empresas, sindicatos, Gobierno, Adif, etc...) se están replanteando el funcionamiento del modelo en España. Se analiza una reducción de las frecuencias y un refuerzo de los sistemas de seguridad, entre otras muchas opciones.

El contrato de los nuevos trenes de Siemens viene a sustituir los del mismo modelo que llevan tres décadas funcionando en la línea Madrid-Barcelona y no hay dudas sobre su necesidad.

En ese servicio, los problemas están más en el estado de las infraestructuras, con muchas retenciones por problemas en las vías, en las que se pretende ir a 350 km/h con el nuevo material rodante.

Las dudas sobre el funcionamiento de la alta velocidad en España tras sufrir dos accidentes mortales en diez meses ha puesto en entredicho la necesidad o no de tener trenes en España capaces de alcanzar siempre la máxima velocidad.

La adjudicación de un contrato de esa envergadura con las elecciones convocadas ya causó cierto malestar en el partido de la oposición.

Sobre todo porque la premura de los plazos y las exigencias técnicas exigidas habían dejado fuera de juego a las dos firmas con más presencia industrial en España: Talgo y Alstom.

La primera de ellas no llegó a tiempo con su oferta para el desarrollo de la serie Avril, para que llegara a la velocidad exigida.

Y en el caso del gigante francés, la premura de los plazos de fabricación y las condiciones del contrato hicieron que desechara hacer una propuesta, para centrarse mejor en los proyectos que tiene en marcha.

Eso dejó el camino libre a Siemens y a Hitachi, si bien esta última era la única con los trenes homologados en servicio comercial capaces de llegar a la velocidad marcada. Siemens también lo había logrado, pero en pruebas internas.

Antes incluso de la adjudicación final a Siemens, para su modelo Velaro Novo (S-103), el PP ya pidió una revisión del concurso para abrir más las condiciones a empresas españolas o con una presencia industrial contrastada en nuestro país.

Se da el caso de que tanto Siemens como Hitachi construyen sus trenes fuera y no tienen plantas de reparación de averías y mantenimiento en España.

En caso de necesidad, deben mandar los convoyes a Italia o Alemania, y para las revisiones básicas, subcontratar con los talleres de Renfe en España.

Penalizaciones

Desde el punto de vista administrativo, echar para atrás la adjudicación, en todo o en parte, conllevaría una penalización para Renfe y el Estado español, pero sería menor si aún no se ha firmado el contrato, aseguran los expertos consultados.

La ley contempla situaciones de cambio repentino de las condiciones económicas y sociales bajo las que se hizo el concurso, así como posibles razones de "interés general" que antes no existían y ahora hay que tener en cuenta.

Desde el sector ferroviario entienden que, si todo va como está previsto, lo normal es que el contrato definitivo se rubrique antes del 29-N. Después de la cita electoral, con el Gobierno en funciones y, posiblemente, con un cambio de poder en ciernes, hace más cuestionable que se lleve a cabo la firma.

Fuentes conocedoras de ese tipo de procesos en los que participa Renfe, aseguran además que en sus licitaciones no suele incluir cláusulas que penalicen con algún tipo de cantidad fija o porcentaje la penalización en caso de retirada por causas justificadas.

Esa opción abre paso a posibles negociaciones y otro tipo de contrapartidas a poner sobre la mesa en caso de que, tras las elecciones y sin la firma del contrato, se decida echar para atrás la adjudicación.

El concurso sí establecía para las empresas que acudieron a la licitación el depósito de una fianza, que en el caso de Siemens se acercaría a los 56 millones de euros.

Hasta ver qué ocurre con el contrato millonario de Renfe, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró esta semana en una intervención pública su intención de hacer "una pieza separada sobre la situación del sistema ferroviario", en la gran auditoría que se realizará sobre el sector público, antes de hacer su primer Presupuesto.

"Revisaremos las ayudas concedidas, los contratos públicos y las funciones atribuidas a cada organismo y a cada puesto. Aquello que ha sido fraudulento será denunciado. Aquello que no haya cumplido sus objetivos será corregido o eliminado", señaló el líder del PP.