La UCO requisa en Adif contratos de la alta velocidad presuntamente amañados por la trama corrupta de Ábalos

Las pesquisas intentan determinar si la subvención FEDER de ciento once millones se utilizó correctamente o si hubo fraude o desvío de esos fondos en contratos y mantenimiento tras el accidente de Adamuz.

Ya se han practicado detenciones —seis en la operación mencionada— y la investigación alcanza a una quincena de personas, incluida la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, lo que ha abierto piezas separadas y registros administrativos.

¿Qué consecuencias ya ha tenido la investigación sobre la gestión de contratos en Adif para responsables y procesos?

Además de la UCO, la Fiscalía Europea solicitó contratos de mantenimiento de la línea Madrid‑Sevilla por un presunto delito de malversación para aclarar si hubo desvío o fraude de fondos europeos vinculados a esa línea.

¿Qué relación existe entre las pesquisas en Adif y la Fiscalía Europea sobre la línea Madrid‑Sevilla?

La UCO registró la vivienda del exministro José Luis Ábalos y la causa investiga, entre otros delitos, blanqueo; Ábalos figura en una rama que indaga mordidas en obra pública y en la parte ya juzgada está en prisión.

¿Qué ha ocurrido ya en la investigación que conecta a José Luis Ábalos con contratos de Adif?

La UCO ha pedido documentación para una pieza separada y secreta del caso Koldo que investiga presuntas irregularidades y mordidas en contratos de obra pública vinculados a la alta velocidad. La actuación forma parte de indagaciones que ya incluyen detenciones y registros relacionados con esa trama.

¿Por qué la UCO ha requerido información en la sede de Adif sobre contratos de alta velocidad?

La UCO y la Fiscalía Europea investigan además un posible fraude o malversación en los fondos dedicados al mantenimiento del tramo de alta velocidad Madrid-Sevilla.

En esta nueva fase del caso se ha detenido a seis personas y la Guardia Civil ha registrado la residencia de José Luis Ábalos en Valencia.

La operación se enmarca en una pieza separada y secreta del caso Koldo que investiga mordidas en obras públicas y blanqueo de capitales.

La UCO se ha personado en la sede de Adif para requerir información sobre contratos de alta velocidad presuntamente amañados por la trama vinculada a Ábalos.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado en la sede de la empresa pública Adif para solicitar información relacionada con contratos de la alta velocidad presuntamente amañados por la trama corrupta de Ábalos.

Fuentes de Adif confirman que se han personado para “requerir información”. Desde el gestor público explican que se ha atendido “con total colaboración” la petición y que “no se ha practicado ningún registro".

Este requerimiento se ha producido en el marco de una operación relacionada con la apertura de una pieza separada y secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional, en la que un total de seis personas han sido arrestadas, entre ellos el exchófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017.

La UCO también ha registrado la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia y estarían investigando un posible delito de blanqueo.

Este despiece de la rama de la investigación aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

Por las presuntas mordidas en obra pública el magistrado Ismael Moreno investiga a una quincena de personas, incluidos el exministro de Transportes José Luis Ábalos -en prisión por la parte del caso ya juzgada en el Tribunal Supremo-, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Además, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, hace días la UCO y la Fiscalía Europea también entraron a pedir documentación de los contratos de mantenimiento de Madrid-Sevilla por un presunto delito de malversación.

En este caso, las pesquisas se están centrando en el entorno de Adamuz (Córdoba), tras el accidente ocurrido el pasado mes de enero en el que murieron 46 personas.

La Comisión Europea concedió en junio de 2024 una subvención de 111,6 millones de euros del FEDER para actuaciones en la línea y lo que se quiere determinar, en concreto, es si hubo fraude o desvío de esos fondos, según avanzó El Economista.