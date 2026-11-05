Uber lanza su nuevo servicio de paquetería 'Envíos', disponible en 12 ciudades de España

Va dirigido a particulares que necesitan enviar paquetes a amigos o familiares y a pequeñas empresas locales que envían productos en la misma ciudad; busca ofrecer rapidez, facilidad de uso y seguimiento inmediato mediante la infraestructura tecnológica de Uber.

Incluye verificación por PIN en la entrega, la posibilidad de contactar con el repartidor y la opción de devolver el paquete al remitente si el destinatario no está en el lugar indicado. Estas funciones permiten seguimiento en tiempo real y control del proceso desde la app.

Los paquetes no pueden superar 40x30x20 centímetros, deben pesar menos de 15 kilos y tener un valor estimado inferior a 100 euros. Además la app obliga a revisar la normativa sobre artículos no permitidos antes de confirmar el envío.

El servicio está disponible en doce ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Alicante, Bilbao, Granada, A Coruña, Tenerife y Pontevedra. La disponibilidad actual la ha comunicado la propia compañía al lanzar la función en España.

Uber Envíos es el servicio de paquetería integrado en la app de Uber que permite enviar y recibir paquetes dentro de la misma ciudad usando vehículos de dos ruedas. El remitente crea la solicitud en la app, indica recogida y entrega, comparte el seguimiento y facilita un PIN para la entrega.

Está diseñado tanto para usuarios particulares que necesiten enviar o devolver artículos como para pequeñas empresas locales que busquen hacer entregas intraurbanas.

El servicio permite el seguimiento en tiempo real e incluye medidas de seguridad avanzadas como la verificación del destinatario mediante un código PIN.

Los envíos se realizan en vehículos de dos ruedas y requieren que los paquetes pesen menos de 15 kg, no superen los 100 euros de valor y midan máximo 40x30x20 cm.

Uber ha anunciado este jueves el lanzamiento en España de un nuevo servicio de paquetería integrado directamente en su aplicación, con el nombre de 'Envíos' y disponible en la actualidad en 12 ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Alicante, Bilbao, Granada, A Coruña, Tenerife y Pontevedra.

Este permite a los usuarios mandar y recibir paquetes de forma rápida, con envíos que se realizan a través de vehículos de dos ruedas, informa la empresa en un comunicado.

Los paquetes gestionados a través de 'Uber Envíos' deben cumplir con unas dimensiones máximas de 40x30x20 cm, un peso inferior a 15 kg y un valor estimado máximo de 100 euros.

Además, el servicio incorpora funciones de seguridad avanzadas, como la verificación por PIN en el momento de la entrega, la posibilidad de contactar con el repartidor y la opción de devolver el paquete al remitente en caso de que el destinatario no se encuentre en el lugar indicado, detalla.

Desde la compañía lo definen como una solución "práctica y fiable" para quienes necesitan enviar un paquete a un amigo o familiar o devolver un artículo, así como para pequeñas empresas locales que buscan mandar productos a sus clientes en la misma ciudad, con la "facilidad de uso, la inmediatez y el seguimiento en tiempo real que ya ofrece la plataforma de Uber".

"Con el lanzamiento de 'Envíos', queremos seguir facilitando el día a día de nuestros usuarios, ofreciéndoles una solución rápida y segura para mandar y recibir paquetería. Al aprovechar la tecnología de nuestra plataforma, damos respuesta a una demanda creciente tanto de particulares como de pequeños negocios en España", afirma el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu.

Para utilizar 'Uber Envíos', la persona usuaria debe primero abrir la aplicación de Uber y seleccionar el icono de 'Envíos' en el menú superior o en la pestaña de 'Servicios'.

Luego tiene que introducir el punto de recogida y la dirección del destinatario; revisar las normativas del paquete y asegurarse de que cumple con las restricciones de peso, tamaño y artículos no permitidos; y confirmar su solicitud y seguir el trayecto de su paquete en tiempo real a través de la aplicación.

Finalmente, compartirá el estado del envío con el destinatario para que pueda seguir la entrega y le facilitará el PIN de verificación, explican desde la firma.