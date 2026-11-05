Ouigo y el sindicato de maquinistas acuerdan desconvocar las huelgas de noviembre y diciembre

Queda la posibilidad de nuevas convocatorias si no se materializan compromisos concretos o seguimiento del acuerdo, porque la desconvocatoria se fundamenta en un entendimiento negociado y no en cesión legal de reivindicaciones.

¿Qué riesgos quedan abiertos tras la desconvocatoria entre Ouigo y Semaf para futuras protestas?

El acuerdo de 2023 con Renfe y Adif incluyó la creación de mesas de negociación y garantías sobre integridad y plantilla tras la transferencia de Rodalies; la desconvocatoria de Ouigo-Semaf, en cambio, se presenta como un entendimiento directo entre operador y sindicato que evita afectaciones puntuales del servicio.

¿En qué se diferencia este acuerdo entre Ouigo y Semaf de la desconvocatoria de huelga entre sindicatos, Renfe y Adif tras negociar con el Gobierno en 2023?

Ouigo destaca la importancia del diálogo y agradece la disposición negociadora del comité de huelga como factor decisivo para llegar al acuerdo.

¿Qué papel atribuye Ouigo al diálogo con el comité de huelga en la resolución del conflicto?

Todos los trenes programados para esas cuatro fechas circularán con normalidad y sin cambios en la programación, por lo que los billetes seguirán siendo válidos.

¿Qué efecto inmediato tendrá la desconvocatoria en los viajeros que habían comprado billetes para las cuatro jornadas?

Han alcanzado un acuerdo de negociación que satisface a las partes y evita la protesta en esas fechas, según el comunicado de Ouigo y la negociación con el sindicato Semaf.

¿Por qué Semaf y Ouigo han desconvocado las huelgas del 6 y 9 de noviembre y del 4 y 8 de diciembre de 2026?

La compañía ferroviaria ha valorado el entendimiento y agradecido la disposición a negociar del comité de huelga.

Todos los trenes programados para las cuatro jornadas afectadas circularán con total normalidad.

Ouigo y el sindicato Semaf acuerdan desconvocar las huelgas previstas para el 6 y 9 de noviembre y el 4 y 8 de diciembre de 2026.

Ouigo y el sindicato de maquinistas Semaf han alcanzado un acuerdo que permite desconvocar las jornadas de huelga previstas para los días 6 y 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de 2026.

Como consecuencia, todos los trenes programados para esas cuatro fechas circularán con normalidad y conforme a la programación habitual de la compañía.

La operadora ferroviaria ha valorado positivamente el entendimiento alcanzado y ha destacado la importancia del diálogo con la representación de los trabajadores para encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes.

"Ouigo agradece al Semaf y al comité de huelga la actitud de negociación y disposición para llegar a un acuerdo", ha indicado la compañía en un comunicado.

La desconvocatoria evita así posibles afectaciones en el servicio durante las jornadas convocadas originalmente por Semaf.

Los viajeros podrán utilizar los trenes previstos para el viernes 6 de noviembre, el lunes 9 de noviembre y las dos fechas de diciembre sin cambios derivados de la protesta.