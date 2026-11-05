La Guardia Civil no encuentra las segundas cajas negras del Alvia siniestrado en Adamuz

El juzgado dio por cumplimentada la búsqueda y asumió el resultado negativo, por lo que la instrucción deberá basarse en los registradores recuperados y en otras pruebas periciales y testimonios disponibles.

¿Qué impacto tiene para la instrucción judicial que no se encuentren los módulos Deuta secundarios?

De las grabaciones accesibles se confirmó que el siniestro duró quince segundos desde el descarrilamiento del Iryo hasta la colisión con el Alvia, que el convoy de Iryo descarriló primero y que la velocidad no fue la causa.

¿Qué información relevante ya se obtuvo de las cajas negras que sí pudieron leerse sobre el choque entre Iryo y el Alvia?

Realizaron una extracción manual con grúas tipo pulpo para remover chatarra apilada a ocho metros y examinar cerca de 350 toneladas en las instalaciones de Ingles Steel S.L.; localizaron armarios de conexión pero no los dispositivos Deuta.

¿Qué operaciones hicieron la Guardia Civil y Actren para buscar las cajas negras en Dos Hermanas?

Los Registradores Jurídicos (JRU) principales sí fueron recuperados en su momento, aunque los módulos Deuta secundarios no pudieron localizarse.

¿Qué parte de los registradores sí se recuperó del tren Alvia 2384?

Tras remover unas 350 toneladas de chatarra y localizar los armarios metálicos, el informe dice que los módulos Deuta sufrieron daños por el impacto, cortes con soplete y traslados sucesivos, por lo que su recuperación resultó inviable.

¿Por qué la Guardia Civil considera "imposible" encontrar las segundas cajas negras Deuta del Alvia siniestrado en Adamuz?

La información ya extraída confirma que el tren de Iryo descarriló en primer lugar y que el trágico accidente en Adamuz se desencadenó en tan solo 15 segundos.

Los Registradores Jurídicos (JRU) principales sí se recuperaron en su momento y la jueza ha citado a las partes el 12 de noviembre para analizar las cajas negras.

El juzgado da por concluida la búsqueda de estos módulos secundarios, cuya recuperación se considera inviable por el impacto del choque, el desguace y los traslados.

La Guardia Civil y técnicos de Actren concluyen que es imposible encontrar los Registradores Deuta secundarios del tren Alvia tras examinar 350 toneladas de chatarra.

La investigación del accidente de Adamuz, que ocasionó la muerte de 46 personas en enero de este año, se ha encontrado con un pequeño contratiempo. La Guardia Civil considera “imposible” de encontrar las segundas cajas negras del tren Alvia.

La jueza instructora, Cristina Pastor, dictó una providencia el pasado mes de septiembre para que se recuperaran.

La Guardia Civil (UOPJ) y técnicos de Actren (empresa de mantenimiento de Renfe y CAF) realizaron una primera búsqueda el 14 de octubre, pero con resultado negativo, según un informe de la Benemérita al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Así que volvieron a intentarlo en una segunda ocasión el 23 de octubre en las instalaciones de Ingles Steel S.L. en Dos Hermanas (Sevilla), donde se acumulan los restos achatarrados del tren Alvia 2384.

Se emplearon grúas tipo pulpo para remover y examinar cerca de 350 toneladas de chatarra apilada a 8 metros de altura. Localizaron los dos armarios de conexiones metálicos, pero no los dispositivos Deuta.

El informe técnico detalla que estos equipos iban atornillados con una pletina a una puerta de poliéster en los coches n.º 1 y n.º 4 (uno en cabina y otro en cola).

Se concluyó que, debido al impacto del accidente, los cortes de soplete para el desguace y los sucesivos traslados, su recuperación resultó inviable.

Registradores Deuta del Alvia sin encontrar.png EE

En la providencia del 30 de octubre de 2026, el juzgado dio por cumplimentada la búsqueda y asumió el resultado negativo de la diligencia.

A pesar de la pérdida de estos módulos Deuta, los Registradores Jurídicos (JRU) principales sí se recuperaron en su momento.

Cajas negras

De hecho, la jueza citó para el próximo 12 de noviembre a representantes de Iryo, Renfe y varias empresas para analizar en el Juzgado las llamadas cajas negras de los trenes siniestrados.

En marzo, representantes de las empresas mencionadas ya se reunieron en la sede de la CIAF (ahora Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, AITAT), que mantiene abierta una investigación propia, para acceder al contenido de las cajas negras.

De la información extraída, se confirmó que el siniestro se produjo en 15 segundos desde que descarrila el tren Iryo y colisiona con el Alvia de Renfe.

También quedó demostrado que el convoy de Iryo descarriló en primer lugar.

Su maquinista llegó a activar el freno y el conductor del tren de Renfe no tuvo tiempo para reaccionar. Asimismo, confirma que la velocidad no fue la causa del siniestro.