La Guardia Civil no encuentra las segundas cajas negras del Alvia siniestrado en Adamuz
Localizaron los dos armarios de conexiones metálicos, pero no los dispositivos Deuta que deberían estar en su interior.
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La Guardia Civil y técnicos de Actren concluyen que es imposible encontrar los Registradores Deuta secundarios del tren Alvia tras examinar 350 toneladas de chatarra.
El juzgado da por concluida la búsqueda de estos módulos secundarios, cuya recuperación se considera inviable por el impacto del choque, el desguace y los traslados.
Los Registradores Jurídicos (JRU) principales sí se recuperaron en su momento y la jueza ha citado a las partes el 12 de noviembre para analizar las cajas negras.
La información ya extraída confirma que el tren de Iryo descarriló en primer lugar y que el trágico accidente en Adamuz se desencadenó en tan solo 15 segundos.
Tras remover unas 350 toneladas de chatarra y localizar los armarios metálicos, el informe dice que los módulos Deuta sufrieron daños por el impacto, cortes con soplete y traslados sucesivos, por lo que su recuperación resultó inviable.
Los Registradores Jurídicos (JRU) principales sí fueron recuperados en su momento, aunque los módulos Deuta secundarios no pudieron localizarse.
Realizaron una extracción manual con grúas tipo pulpo para remover chatarra apilada a ocho metros y examinar cerca de 350 toneladas en las instalaciones de Ingles Steel S.L.; localizaron armarios de conexión pero no los dispositivos Deuta.
De las grabaciones accesibles se confirmó que el siniestro duró quince segundos desde el descarrilamiento del Iryo hasta la colisión con el Alvia, que el convoy de Iryo descarriló primero y que la velocidad no fue la causa.
El juzgado dio por cumplimentada la búsqueda y asumió el resultado negativo, por lo que la instrucción deberá basarse en los registradores recuperados y en otras pruebas periciales y testimonios disponibles.
La investigación del accidente de Adamuz, que ocasionó la muerte de 46 personas en enero de este año, se ha encontrado con un pequeño contratiempo. La Guardia Civil considera “imposible” de encontrar las segundas cajas negras del tren Alvia.
La jueza instructora, Cristina Pastor, dictó una providencia el pasado mes de septiembre para que se recuperaran.
La Guardia Civil (UOPJ) y técnicos de Actren (empresa de mantenimiento de Renfe y CAF) realizaron una primera búsqueda el 14 de octubre, pero con resultado negativo, según un informe de la Benemérita al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.
Así que volvieron a intentarlo en una segunda ocasión el 23 de octubre en las instalaciones de Ingles Steel S.L. en Dos Hermanas (Sevilla), donde se acumulan los restos achatarrados del tren Alvia 2384.
Se emplearon grúas tipo pulpo para remover y examinar cerca de 350 toneladas de chatarra apilada a 8 metros de altura. Localizaron los dos armarios de conexiones metálicos, pero no los dispositivos Deuta.
El informe técnico detalla que estos equipos iban atornillados con una pletina a una puerta de poliéster en los coches n.º 1 y n.º 4 (uno en cabina y otro en cola).
Se concluyó que, debido al impacto del accidente, los cortes de soplete para el desguace y los sucesivos traslados, su recuperación resultó inviable.
En la providencia del 30 de octubre de 2026, el juzgado dio por cumplimentada la búsqueda y asumió el resultado negativo de la diligencia.
A pesar de la pérdida de estos módulos Deuta, los Registradores Jurídicos (JRU) principales sí se recuperaron en su momento.
Cajas negras
De hecho, la jueza citó para el próximo 12 de noviembre a representantes de Iryo, Renfe y varias empresas para analizar en el Juzgado las llamadas cajas negras de los trenes siniestrados.
En marzo, representantes de las empresas mencionadas ya se reunieron en la sede de la CIAF (ahora Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, AITAT), que mantiene abierta una investigación propia, para acceder al contenido de las cajas negras.
De la información extraída, se confirmó que el siniestro se produjo en 15 segundos desde que descarrila el tren Iryo y colisiona con el Alvia de Renfe.
También quedó demostrado que el convoy de Iryo descarriló en primer lugar.
Su maquinista llegó a activar el freno y el conductor del tren de Renfe no tuvo tiempo para reaccionar. Asimismo, confirma que la velocidad no fue la causa del siniestro.