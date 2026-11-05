Cuerpo recurre al presidente de Renfe al comienzo de su ronda de reuniones con los sindicatos para frenar la huelga ferroviaria

Los sindicatos sitúan la responsabilidad política en Puente y en la dirección de Adif, por lo que la gestión del ministerio y la permanencia o salida de directivos como Marco alimentan las demandas y la presión por movilizaciones.

¿Qué relación tiene la dimisión o salida de altos cargos como Óscar Puente y Luis Pedro Marco con las protestas sindicales?

Ya se han celebrado jornadas de movilización de maquinistas y paros parciales que afectaron a servicios y hubo llamadas a concentraciones el 14 y 16 de noviembre; el 17 podría paralizarse buena parte de la actividad del sector si se suman más operadores.

¿Qué ya ha ocurrido por las movilizaciones previas y qué podría ocurrir el 17 de noviembre?

La huelga la han acordado comités de Adif y Renfe junto a SF y SCF, cuenta con el respaldo de CCOO, UGT y CSIF y está abierta a trabajadores de operadores privados como Ouigo e Iryo.

Exigen mayor seguridad tras el accidente de Urda, mejores condiciones laborales, rechazo a las externalizaciones y más plantilla; además protestan contra la gestión del Gobierno, que han acusado de culpar al personal del centro de control.

¿Qué reclaman los sindicatos que convocan la huelga del 17 de noviembre y por qué?

Cuerpo se ha reunido con sindicatos para intentar frenar la huelga del 17 de noviembre y restablecer diálogo tras el choque entre el sector y el anterior ministro Óscar Puente. La cita busca rebajar la tensión y ofrecer una interlocución que evite paros masivos.

¿Por qué ha convocado Carlos Cuerpo reuniones con los sindicatos ferroviarios antes de la huelga del 17 de noviembre?

Las movilizaciones incluyen paros de maquinistas los días 10 y 12 de noviembre, y están abiertas a trabajadores de todo el sector, incluyendo Ouigo e Iryo.

Los sindicatos protestan para exigir mayor seguridad tras el accidente de Urda, además de denunciar la falta de plantilla, excesivas cargas de trabajo y externalizaciones.

El primer encuentro se celebra con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y cuenta con la presencia del presidente de Renfe, Álvaro Fernández-Heredia.

El ministro Carlos Cuerpo inicia una ronda de reuniones con los sindicatos ferroviarios para intentar desconvocar la huelga del sector fijada para el 17 de noviembre.

El vicepresidente primero, ministro de Economía y de Transportes en funciones, Carlos Cuerpo, comenzará esta tarde una ronda de reuniones con sindicatos ferroviarios para intentar frenar la huelga del sector convocada para el próximo 17 de noviembre.

Fuentes del ministerio han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia que el vicepresidente va a hacer una primera toma de contacto y buscará mantener una relación fluida con los sindicatos.

Los primeros serán el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), elegidos por ser "uno de los actores relevantes en estos momentos". Pero el objetivo es reunirse con el resto en los próximos días.

El encuentro está programado para primera hora de la tarde y contará también con la presencia del presidente de Renfe, Álvaro Fernández-Heredia y del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Esta sería la segunda reunión de Heredia con Cuerpo, ya que también asistió a la de la tarde del miércoles que se saldó con la dimisión del presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

El comité de empresa del gestor ferroviario Adif, el de Renfe, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), acordaron una huelga para el próximo 17 de noviembre.

Esta huelga se suma a la convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) de Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, quedando justo en medio la huelga general del 11 de noviembre. El 29 de octubre realizaron una primera jornada de movilizaciones.

El plan de los sindicatos (respaldados también por CCOO, UGT y CSIF) es incorporar a todos los trabajadores del sector ferroviario, por lo que la movilización también está abierta a empleados de Ouigo e Iryo.

Todos los sindicatos quieren exigir mayor seguridad en el sistema tras el accidente de Urda que se ha cobrado hasta la fecha 69 víctimas. Una movilización también en respuesta al acoso que ha impuesto el Gobierno y el ya dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los sindicatos también quieren poner sobre la mesa el rechazo al plan de Puente presentado el martes porque -indican- "no ha contado con los trabajadores, ni con las víctimas".

Y, por encima de todo, exigen mejores condiciones de trabajo, critican las externalizaciones, la falta de plantillas y lo que consideran "excesivas cargas de trabajo" en los centros de control.

Por ello, Cuerpo quiere ahora intentar bajar la presión ofreciendo diálogo frente a los encontronazos que el sector tuvo con Puente. También ayudará la renuncia de Marco, que también llevaba varios meses enfrentado con los trabajadores de Adif.

En su entrevista con TVE de la noche del miércoles y minutos después de que se oficializara la renuncia de Puente y de Marco subrayó la importancia de "seguir dando pasos para restablecer la confianza" en el "sistema de alta velocidad" de la red ferroviaria. No quiso hablar de nuevas salidas.

En esa línea, destacó los "pasos importantes" que se han dado esta semana "en materia operativa del centro de control de Adif" por parte del Consejo de Ministros, así como en el "ámbito tecnológico", "de los protocolos" y en "recursos humanos", a los que se suman las decisiones "en materia de financiación" para "asegurar la inversión en mantenimiento".