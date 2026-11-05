Cuerpo fuerza la dimisión del presidente de Adif para ofrecer sensación de control y gestión a tres semanas del 29-N

La celeridad responde a la necesidad de Moncloa de un "borrón y cuenta nueva" tras dos dimisiones y la presión de sindicatos, sector y opinión pública; además, Cuerpo apuesta por un perfil técnico para ejecutar cambios antes del 29‑N.

¿Qué hay detrás de la rapidez con la que Cuerpo ha adoptado la decisión de destituir al presidente de Adif?

Cuerpo busca revertir la percepción negativa del Ejecutivo mostrando gestión eficaz y cifras económicas favorables que Sánchez podrá utilizar en campaña; la jugada pretende contener el daño electoral inmediato.

¿Cómo influye la intervención de Cuerpo en la campaña del PSOE antes de las elecciones del 29‑N?

Es el director general de Operaciones y Explotación de Adif, responsable de los centros de control y conocido por su experiencia interna; se considera candidato porque conoce el plan de acción y ofrece una solución rápida.

¿Quién es Ángel García de la Bandera y por qué su nombre suena como posible sustituto en Adif?

Ya ha supuesto un relevo en la cúpula que pretende acelerar decisiones operativas y calmar a sindicatos; a corto plazo puede nombrarse a un técnico interno para garantizar continuidad y ejecutar el plan de acción vigente.

¿Qué consecuencias tiene la dimisión de Luis Pedro Marco para la gestión diaria de Adif ya ocurridas y qué podría ocurrir a corto plazo?

Cuerpo lo ha cesado para enviar a la opinión pública una señal de control y gestión frente al caos ferroviario tras las tragedias de Adamuz y Urda. La destitución se produce también tras la dimisión de Óscar Puente y busca mostrar cambios efectivos antes del 29‑N.

Ángel García de la Bandera, actual director general de Operaciones y Explotación de Adif, se perfila como el principal candidato para presidir el operador.

El cambio en el Ministerio busca proyectar control y gestión ante la crisis ferroviaria a tres semanas de las elecciones generales del 29-N.

Carlos Cuerpo fuerza la salida de Luis Pedro Marco, presidente de Adif, tras asumir el Ministerio de Transportes y la dimisión de Óscar Puente.

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha tardado menos de diez horas en tomar su primera gran decisión al mando del Ministerio de Transportes y forzar la salida del presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

Con ello, el titular de Economía ha enviado a la opinión pública un claro mensaje de control y gestión en medio del creciente caos ferroviario que marcó la etapa del dimitido Óscar Puente y que ha estallado tras las tragedias de Adamuz y de Urda, esta última hace sólo una semana.

Cuerpo lo hace además a tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de dar soluciones eficaces y lo más rápido posible para revertir la situación e intentar remontar unas encuestas muy desfavorables para el PSOE.

Después de la tragedia de Urda el análisis que se hizo en La Moncloa era que la única forma de remontar una situación que les dejaba muy tocados era enviando señales reales de cambio en la gestión ferroviaria.

Y en este contexto se entiende la renuncia de Puente (pese a que el oficialismo diga que fue una decisión estrictamente personal) y la del presidente de Adif, protegido por el saliente ministro tras la tragedia.

Dos dimisiones en menos de 24 horas. El borrón y cuenta nueva que necesitaba Moncloa y Sánchez para comenzar a reconstruir la imagen de un Ejecutivo muy tocado y con la opinión pública pidiendo soluciones urgentes a la crisis ferroviaria.

Nada ha sido casual en los últimos dos días y el eje de la estrategia ha sido la designación de Carlos Cuerpo, probablemente el mayor capital político que en estos momentos tiene Pedro Sánchez.

El vicepresidente es la cara amable del Ejecutivo, en las antípodas del bronco Óscar Puente y con buenas relaciones en el mundo empresarial, sindical y político. Lo ha demostrado en una entrevista exprés concedida a TVE este mismo miércoles.

Su gestión económica -con España creciendo más que el resto de nuestros pares europeos- es su carta de presentación. Y la de Sánchez, que sin duda usará (y abusará) en campaña de estos números.

Precisamente, en el anuncio de su nombramiento, Sánchez alabó su "talante" y su "capacidad de gestión". Y Cuerpo le ha respondido con el descabezamiento de Adif en horas. Algo que venían pidiendo sindicatos, el sector y los partidos políticos desde hacía una semana.

Control y gestión. Control de una crisis desbocada tras Urda y con Puente y el presidente de Adif enfrentados no sólo a la oposición, sino que también a sus socios de gobierno, sindicatos y trabajadores ferroviarios.

Y ahora toca la gestión. Cuerpo hace gala de su eficiencia gracias a su marcado carácter técnico. Todo lo contrario que Puente y el equipo de fieles políticos que ha montado en Adif y en Renfe.

Pero para solventar esta crisis ferroviaria toca la segunda parte del plan: nombrar a un técnico en el operador ferroviario que esté a la altura del reto. Y que haga olvidar los roces de la plantilla con Marco.

Las fuentes consultadas por este diario hablan de que quien tiene más papeletas para ser elegido es Ángel García de la Bandera, director general de Operaciones y Explotación de Adif.

García es el responsable directo de los centros de control de Adif, en el punto de mira de la investigación por el accidente de Urda y señalados directamente por el dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente.

Es además un cargo clave en el operador ferroviario, el verdadero gestor en las sombras y el técnico que supervisa toda la operativa de la compañía desde que fuera designado en marzo de 2026.

El 2024 fue nombrado director de Tráfico, cargo desde el que acompañó a Puente en las primeras comparecencias tras la tragedia de Adamuz.

En su contra juega que es un hombre muy afín a la administración saliente. Se ha hecho fuerte en la compañía precisamente gracias a Puente y a Luis Pedro Marco, pero a su favor tiene que es un técnico con gran experiencia dentro de la casa.

En 2015 asumió como director gerente de Metrovalencia y en 2018 pasó a ser director de Gestión de Capacidad y planificación de la red de Adif. Desde 2022 era subdirector de Estaciones Sur de Andalucía y Extremadura.

Experiencia de García

"Es de la casa y tiene una trayectoria, eso es positivo", dicen dentro de Adif quienes le conocen aunque piden cautela por su excesiva identificación con Puente.

"Conoce la empresa, que es importante, y si quiere y le dejan puede solucionar problemas", agregan las fuentes consultadas. Resolver problemas y rápido. Es la máxima que quiere imponer Cuerpo conocedor de que tiene poco tiempo antes del 29-N.

Y es que otras fuentes advierten que García era la solución más rápida y uno de los pocos que querría asumir el cargo. "Dentro de lo que hay es la mejor opción", dicen las fuentes consultadas.

A dos semanas de las elecciones y tras la tragedia de Urda era imposible traer a alguien externo como hubiese querido el nuevo ministro de Transportes.

García además conoce perfectamente el plan de acción presentado por Puente el martes, probablemente él participó activamente en su confección, por lo que es el más idóneo para llevarlo a cabo en su condición de responsable directo de los centros gestores de Adif.