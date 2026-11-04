Bajo la sombra de Transportes y con la plantilla a la mitad: así investiga la nueva autoridad el accidente de Urda

Mantener equipos en edificios vinculados al Ministerio en Madrid mientras se busca sede en Córdoba debilita la percepción de independencia y puede mantener influencias administrativas hasta que se complete el traslado.

¿Cómo afecta la ubicación temporal en Madrid y el traslado previsto a Córdoba a la independencia de la AITAT?

En un primer informe los técnicos apuntan a "una cadena de averías, instrucciones y acciones" tras la falla del sistema LZB, que habría creado la situación degradada que precedió a la colisión; todas las hipótesis siguen abiertas.

La AITAT envió de inmediato un equipo de tres investigadores ferroviarios a Urda, amplió efectivos y examinó además el centro de control de Adif en Atocha para recabar las órdenes de tráfico relacionadas con la colisión.

¿Qué papel está desempeñando la AITAT en la investigación del choque entre el AVE de Renfe y el Iryo en Urda?

La sección ferroviaria tiene 15 plazas y siete vacantes en investigación, por lo que la falta de personal puede retrasar la recopilación de pruebas y la elaboración del informe final, y obliga a repartir recursos entre Urda y Adamuz.

¿Qué problemas plantea que la AITAT no tenga la plantilla completa al investigar el accidente de Urda?

Aunque la AITAT fue creada para ser independiente, de momento mantiene dependencias físicas en sedes del Ministerio de Transportes y parte de su personal procede de las comisiones previas, lo que dificulta la separación real entre investigación y poderes ministeriales.

¿Por qué la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) sigue ligada al Ministerio de Transportes pese a su nombre?

Los investigadores ya han acudido al punto del impacto y al centro de control de Adif en Atocha, analizando la cadena de averías y las órdenes emitidas.

La sección ferroviaria cuenta con casi la mitad de su plantilla vacante: solo están cubiertos 8 de los 15 puestos previstos en Transparencia.

El nuevo organismo opera de forma transitoria en la sede del Ministerio de Transportes y no se trasladará a su ubicación definitiva en Córdoba hasta dentro de un año.

La nueva Autoridad e investigación de accidentes (AITAT) asume la investigación técnica del siniestro en Urda que deja al menos 69 víctimas mortales.

Como ocurrió con el accidente de Adamuz, en el siniestro de Urda en el que han muerto al menos 69 personas se han abierto dos líneas de investigación: la de los expertos ferroviarios y la de la Guardia Civil.

De la primera se encarga un nuevo órgano que debería ser totalmente independiente del Gobierno, pero no lo es del todo. Un problema que se suma a que aún no tiene la plantilla completa.

Hablamos de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), que entró en funcionamiento en julio de 2026 (con bastante retraso porque fue creada el 1 de agosto de 2024).

Tras el siniestro de Adamuz y las críticas a la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en su investigación, se aceleró el proceso para que la nueva autoridad se creara e integrara las tres comisiones existentes (la CIAF para trenes, la CIAIM para barcos y la CIAIAC para aviones).

Es decir, se diseñó para asegurar que las investigaciones de los accidentes se realicen con total imparcialidad frente a cualquier interferencia política, económica o del propio Ministerio de Transportes.

Sin embargo, este organismo continúa en la sede de Transportes. En junio, el Consejo de Ministros acordó que Córdoba acogiera la nueva sede y dio un plazo de un año para que el Ayuntamiento proponga un inmueble adecuado.

Según fuentes ministeriales, Madrid sería su sede de forma transitoria hasta que la ciudad andaluza adaptase el inmueble, pero no confirman que tenga que ser en la sede del Ministerio de Transportes.

De hecho, para garantizar esa independencia debería estar fuera de estas dependencias ministeriales.

Fuentes internas consultadas por este periódico afirman que es posible que los equipos de las secciones ferroviaria y marítima se trasladen al edificio de la antigua Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que se encuentra en la Calle de Fruela, 6 (en el distrito de Latina, Madrid).

Porque a pesar de que la AITAT une las tres comisiones, físicamente no están juntas y encima dos de ellas están en el Ministerio de Transportes, algo que pone en entredicho su independencia política.

De hecho, hace unas semanas una de las investigadoras denunció en el Congreso que la investigación de Adamuz se ha hecho desde la falta de transparencia e independencia y que hay opacidad en los informes técnicos que se van elaborando.

Además, dijo que “en muchas ocasiones” esos informes se modifican cuando llegan a instancias “superiores”, por lo que ha reclamado que “se respete” el criterio técnico de los investigadores.

Pero Óscar Puente, antes de dimitir como ministro de Transportes, reafirmó la independencia del organismo en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

“La existencia de esta autoridad garantiza que la investigación se lleve a cabo con total independencia respecto al Ministerio”, dijo

Y añadió que “hay, por tanto, un cambio sustancial: ya no es la CIAF, sino que es esta autoridad la que llevará a cabo la investigación independiente”.

Personal

A la falta de independencia hay que sumar que aún no tiene el 100% de la plantilla cubierta, algo preocupante porque la sección ferroviaria está investigando también el accidente de Adamuz ocurrido en enero de este año y en el que murieron 46 personas.

De ahí que las pesquisas y los informes finales se espera que se alarguen más de la cuenta.

En la Dirección de Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios constan 15 puestos, de los cuales ocho figuran como ocupados y siete como vacantes.

Según el Portal de Transparencia del Gobierno faltaban por cubrir, a principios de octubre de este año, un puesto de director, dos de coordinador de investigación, dos de investigadores, un jefe de sección y un secretario.

Cuenta de momento con un coordinador de investigación, tres investigadores, un secretario, un jefe de sección, un técnico y un jefe de negociado.

De hecho, de las tres secciones de la nueva autoridad, la ferroviaria es la que menos personal tiene (15 plazas). La marítima tiene 19 plazas, mientras que la aérea es la más numerosa con 29. A todas les falta personal por llegar.

Accidente de Urda

Pese a la falta de efectivos, la AITAT envió un equipo de tres investigadores ferroviarios a Urda para iniciar las investigaciones el mismo día en el que el AVE de Renfe colisionó con el tren de Iryo.

Más tarde se sumaron nuevos efectivos, mientras que otro equipo fue al centro de control de tráfico de Adif en Atocha, desde donde se dio la orden equivocada al convoy de Renfe para retomar la marcha con el Iryo aún parado.

En un primer informe emitido, los investigadores creen que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”.

Afirmación que realizan en el apartado en el que explican que han recopilado información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8:31 horas.

No obstante, al estar en una fase inicial, los investigadores avisan de que todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso están abiertas.

Por ello, entre otras cuestiones, analizarán las averías del LZB que condujeron a la situación de riesgo que terminó en el accidente.

Tras recopilar la información, formularán su hipótesis final una vez termine la investigación. Un proceso que como mínimo dura un año.

Cabe recordar que la CIAF investigaba todos aquellos accidentes en los que se producía al menos una víctima mortal, según la clasificación de sucesos vigente en aquel momento en la legislación española.

Pero sus investigaciones en ningún caso se ocupan de determinar la culpa o responsabilidad, ya que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial.