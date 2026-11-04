Sindicatos de Adif y Renfe creen que el nuevo plan de seguridad es "humo" y piden repensar un sistema que "hace aguas"

Se reduce temporalmente la frecuencia de la línea Madrid–Sevilla de 10 a 15 minutos hasta completar el despliegue del ERTMS, lo que puede aumentar tiempos de espera y disminuir oferta a corto plazo.

¿Qué propuestas concretas del plan operativo de Puente pueden afectar ya al viajero de la línea Madrid-Sevilla?

Los sindicatos sitúan el plan en el contexto de tres accidentes que suman 116 muertos en un año y dicen que las medidas llegan tarde y no afrontan fallos sistémicos que esos siniestros evidenciaron.

¿Cómo conecta la crisis actual con los recientes accidentes de Adamuz, Gélida y Urda que citan los sindicatos?

Algunas fuerzas aplauden el refuerzo de los Centros de Regulación y Control de Adif, la blindación de periodos de descanso y la formación contínua porque aumentan recursos operativos y reducen fatiga del personal.

¿Qué medidas del plan de Puente han sido aceptadas por algunos sindicatos y por qué?

Ha aumentado el rechazo sindical: el Comité General de Empresa de Adif convocó concentración y una huelga de 24 horas el 17 de noviembre para exigir un cambio de modelo y mayor seguridad.

¿Qué consecuencias ha tenido el paquete de medidas de Puente para la plantilla y la protesta sindical en Adif?

Los sindicatos lo consideran “humo” porque creen que las ocho medidas anunciadas son parches que no solucionan problemas estructurales del sistema y que previamente se han prometido y no se han cumplido.

¿Por qué los sindicatos de Adif y Renfe califican el plan de seguridad de Óscar Puente como "humo"?

El plan propuesto incluía reducir frecuencias entre Madrid y Sevilla, reforzar las plantillas de los centros de control, exigir doble validación humana en decisiones críticas y crear un gemelo digital con IA.

Los maquinistas de Semaf mantienen paros los días 10 y 12 de noviembre denunciando el incumplimiento de los acuerdos suscritos en febrero para reforzar las plantillas y la seguridad.

El Comité General de Empresa de Adif convoca una concentración el 16 de noviembre y una huelga de 24 horas el día 17 para exigir un cambio en el modelo ferroviario y mayor seguridad.

Los sindicatos de Renfe y Adif califican de "humo" y "parches" el plan de ocho medidas de seguridad presentado por Óscar Puente tras los accidentes que han dejado 116 muertos en un año.

Tarde. Sin el conjunto del sector. Y con tres accidentes (Adamuz, Gélida y Urda) que han dejado 116 muertos en un mismo año. Esa es la reflexión que muchos sindicatos hacen del plan de mejoras en seguridad que el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, presentaba para recuperar la confianza de los viajeros en la alta velocidad.

De hecho, algunas fuentes sindicales consultadas por este periódico van mucho más allá al calificar de “humo” la batería de ocho medidas que Puente lanzó en el Consejo de Ministros.

“Hay que repensar el sistema ferroviario porque hace aguas por todos lados”, señalan desde Sindicato Ferroviario (SF).

En conjunto, las fuerzas sindicales no se creen estos “parches” que luego “no se cumplen” y hacen un llamamiento a reflexionar con el sector en su conjunto, es decir, todos los sindicatos, operadoras, administrador de infraestructuras, Ministerio e incluso las plataformas de víctimas.

Otros como el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), sin embargo, han lamentado que algunas medidas lleguen justo cuando se ha producido un accidente que ha dejado 69 muertos en Urda (Toledo).

Se refieren a ampliar la plantilla de los Centros de Regulación y Control de Adif (CRC), blindar los periodos de descanso y reforzar los programas de formación continua. Medidas que han sido las únicas aplaudidas por el sector.

Si bien es cierto, esperan que “no queden en promesas escritas sobre un papel”. Algo que otras fuerzas sindicales aseguran que pasó con los acuerdos con Transportes en el mes de febrero para frenar otras huelgas tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

De hecho, el sindicato de maquinistas Semaf ya convocó un paro el 29 de octubre -un día después de la tragedia de Urda- por no cumplir unos acuerdos que incluyeron 3.600 plazas más para Renfe y Adif y muchos compromisos de mejora y seguridad.

Y los maquinistas repiten paros el 10 y 12 de noviembre para exigir más seguridad ferroviaria. Si tenemos en cuenta que el 11 de noviembre es la huelga general en España, hablamos de tres días más de paros.

Gran huelga

Prueba de que el paquete de medidas de Puente no ha calado entre las plantillas del sector ferroviario es que el Comité General de Empresa (CGE) de Adif ha convocado una concentración el próximo día 16 y una huelga de 24 horas el 17 de noviembre con el objetivo de exigir un cambio de modelo ferroviario y garantizar la seguridad.

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT, el SF y el SCF se han unido para reclamar medidas que aporten seguridad.

A esta gran huelga se espera que se sumen los sindicatos de Renfe que a cierre de esta edición estaban “ultimando la comisión de conflictos”, según fuentes del sector.

Óscar Puente ya se había acostumbrado a las huelgas, pero esta ya no la combatirá porque tras presentar el plan de medidas, anunció su dimisión durante su comparecencia en la Diputación Permanente por el accidente.

Medidas de Puente

Además de reforzar las plantillas de controladores ferroviarios, en el ámbito operativo el plan del ya exministro Puente reduce temporalmente las frecuencias de la línea Madrid-Sevilla a intervalos de 10 a 15 minutos hasta completar el despliegue del sistema ERTMS.

Además, se realizará un estudio independiente para valorar incorporar estándares de cabina inspirados en la aviación, como compuertas cerradas en los portaequipajes para evitar que las maletas salgan proyectadas en caso de accidente.

En cuanto a la gestión y el personal, se exigirá la doble validación de dos controladores humanos para tomar decisiones críticas en los centros de control (CRC) si caen los sistemas, respaldada por una auditoría extraordinaria con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

En la vertiente tecnológica, se implementará un nuevo software para digitalizar la telefonía y los libros de registro, permitiendo un seguimiento del tráfico en tiempo real.

Y como medida pionera, se creará un gemelo digital de la red asistido por inteligencia artificial para anticipar anomalías, evaluar escenarios de riesgo y monitorizar las conversaciones entre maquinistas y operadores para minimizar el error humano.